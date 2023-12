close info Profimedia

Johana Dahlová 23. 12. 2023 6:56 clock 2 minuty

Záleží vám na výzdobě? Chcete mít to, co nikdo nemá nebo se rádi inspirujete hvězdami šoubyznysu? Víte, jak to vypadá u Krainové, Vémoly či Vondráčkové nebo jak si vysnila výzdobu Veronika Arichteva?

Vánoce u slavných Slavní nebo ne, šmrnc, vkus, kýč i pozlátko se nám každému zamlouvají čistě podle našeho citu a vkusu. Známé osobnosti sice nemívají hluboko do kapsy, ale za své peníze si často pořizují stejný nebo jen dražší kýč jako všichni ostatní. I herečka Veronika Arichteva mluví o svém vánočním snu jako o kýči, ale pravdou je, že její krb s živou zelenou girlandu, svíčkami a punčochami na dárky jsou oproti jiným nápadům velmi decentní a vkusné. Pro někoho to může být až trochu nudný dekor, podobný tomu z titulního obrázku. Na druhou stranu jemné tóny, přírodní a skromné zdobení dodá i hektickým svátkům jako jsou Vánoce nádech lehkosti, pohody a hřejivého domova s krbem v jeho nitru. Hlavní tedy určitě je, že si rodina konečně může užít svátky společně v novém domově, který si vysnili. Takové bydlení i dekorace by se jistě zamlouvaly také mnohým čtenářům. Anděl u Vondráčkové a vír barev Krainové Nápadné bílé osvětlení a velikého zářícího anděla nepřehlédnete v Řitce u domu, kde žije Helena Vondráčková. Od dekorace domu slavné zpěvačky a herečky by mnozí očekávali více, jiní zase doufali v méně. Olbřímí anděl je však jistě sympatickým symbolem nejen Vánoc. Simona Krainová zase vsadila na barevná světla i výzdobu s růžovými a červenými prvky. Proti gustu žádný dišputát! Média sice její výzdobu strhala a je pravdou, že k slaměným ozdobám a rustikálním pentlím mají blikavá světýlka a patrně plastoví vojáčci opravdu daleko, ale k mladistvému stylu, který si modelka udržuje, patří i trocha vzdoru, úletu a extravagance. Tato výzdoba určitě mnohým nepasuje, ale najdou se i lepší adepti na titul „kýč jako bič". close info Profimedia zoom_in U Vémolů vsadili na modrá světla. (ilustrační foto) Modrá záře nad Vémolandem Jako vždy u Vémolů mají vše veliké, a to už bývá horší ukočírovat. Třímetrovému stromu i osvětlení celého domu dominuje jasně modrá barva a rodina si s výzdobou také velmi pospíšila. Jejich dům svítil už před začátkem adventu. Ale proč ne?! Pro děti a rodinu by se i u Vémolů rozkrájeli a pokud velká a brzká výzdoba přivodí skvělou atmosféru, tak ať ji mají! Jen těžko říci, zda je toto právě ta „elegance", o které mluví paní domu. Související články close Hobby Nejkrásnější techniky balení vánočních dárků: S tímto návodem vám to půjde samo video close Hobby Sváteční manikúra pro hospodyňky: Buďte u stromečku za hvězdu díky hravým motivům, radí manikérky video Zdroje: zivotvcesku.cz, super.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít