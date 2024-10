Peníze se těžce vydělávají, proto si dejte velký pozor, abyste o ně nepřišli. Česká národní banka varuje před podvodníky, kteří využívají důvěřivosti lidí a připravují je o úspory.

Víte, co je to „vishing“? Jde o podvodné telefonáty, které mají jediný cíl – vylákat z vás citlivé informace, nejčastěji o vašich bankovních účtech.

„Vishingoví podvodníci mají všechno promyšlené a většinou se ozývají buďto brzy ráno nebo pozdě večer, kdy jste unavenější a nereagujete tak bystře jako přes den,“ varuje jeden z odborníků i s tím, že podvodníci jsou při svých telefonátech velmi přesvědčiví.

Umí mluvit hezkou, spisovnou češtinou a jejich projev působí důvěryhodně a profesionálně, že byste jim bez problémů řekli i heslo své kreditní karty.

Autor videa, Česká národní banka, vám poradí, jak se bránit podvodníkům. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Snaha šokovat

Důvodem takových telefonátů bývá vždycky nějaká „důležitá novinka“, která vyžaduje vaši rychlou reakci. „Může to být poplašná zpráva, že vám někdo napadl účet a chce z něj odčerpat peníze… Nebo vám zavolají, že máte „neautorizovanou“ (tedy neschválenou) platbu, kterou banka nemůže poslat… A do třetice všeho zlého se může stát, že vás začnou „tahat za nos“ a mluvit o tom, že banka Váš úvěr schválila. Zkrátka nenechte se zatlačit do kouta a raději si zprávu ověřte přímo u vaší banky,“ doporučuje odborník.

Podvod s telefonním číslem

Banky ale varují, že podvodníci jsou při svých telefonátech neskutečně vynalézaví. Nedávno se v médiích objevil případ ženy, která kvůli podvodníkům přišla o celoživotní úspory. „Nejdřív mi volal nějaký falešný bankéř s tím, že si chce ověřit platby, které odešly z mého účtu. Když jsem mu řekla, že jsem nic neposílala, tak mi řekl, že můj účet byl napaden,“ vypráví žena, která se stala obětí podvodníků.

Podle svých slov byla zprvu při telefonování velmi obezřetná a telefonní číslo volajícího si ověřila na webových stránkách banky. Až když se shodovalo, začala mít k úředníkovi větší důvěru.

close info Profimedia zoom_in Podvodníci mohou používat shodné číslo telefonu jako banka. Nenechte se tím ošálit!

Půl milionu bylo pryč

„A bohužel, to byla chyba!“ lamentuje žena, která v té době netušila, že existuje něco jako „spoofing“, tedy zneužití telefonního čísla. Mobilní technologie totiž umožňují maskovat se cizím číslem, čehož podvodníci bohatě využívají.

Na tuto lest mimochodem skočila i naše vypravěčka, kterou podvodník navedl k tomu, aby převedla skoro půl milionu na „bezpečný účet“. Když to udělala, její celoživotní úspory tak zmizely v nedohlednu…

Cizina to jistí

Policie – společně s telefonním operátorem – dokáže vystopovat, kdo hovor s podvodným číslem vytočil, ale bohužel jen na území České republiky. Pokud podvodník volá ze zahraničí, to možné není…

To je také důvod, proč právě hodně podvodníků volá z ciziny. Pokud jim dáte šanci, oberou vás jako rybíz… Proto buďte obezřetní a o penězích, účtech nebo choulostivých informacích týkajících se vaší bankovní identity po telefonu s nikým nemluvte. Mohlo by vás to přijít hodně draho.

Zdroje: https://www.cnb.cz, www.novinky.cz, https://www.vodafone.cz