Kolik let musíte být vdovou, abyste mohly pobírat vdovský důchod? Past v předpisech!

Wanda Markovičová 11. 10. 2024 clock 4 minuty video

Když vám zemře manžel či manželka, je to nejen citový šok, ale i finanční. Co potřebujete pro to, abyste mohli zažádat o vdovský důchod?

Život ve dvou je snazší a to nejen po psychické, společenské, ale i praktické stránce. „Všechny starosti totiž vždycky rozdělíte napůl. A jak se říká, ve dvou se to všechno lépe táhne,“ přitakává paní Jana z Domažlic. V jejím případě spíše „táhlo“, protože letos jí zemřel manžel a na všechny povinnosti zůstala sama. „Musím zaopatřovat dům, zahradu, psa… Dohlížet na platby a každý týden jezdit na nákupy,“ vypočítává své nové povinnosti. Co ale paní Janu nejvíc (kromě citové ztráty) trápí, jsou finance. Autor videa, i60cz vám poradí, jak získat vdovský důchod. Více na kanále YouTube.com. Zdroj: Youtube Když peníze chybí... „S manželem jsme žili čtyřicet let a dokázali jsme ze dvou platů postavit barák, zaopatřit dvě děti a sem tam si dopřát třeba dovolenou u moře. Teď, když jsem sama, si o takových věcech můžu nechat jenom zdát. Můj důchod mi sotva stačí na pokrytí základních potřeb a na nějaké utrácení mi moc nezbývá,“ říká paní Jana. Žen, jako je ona, je v České republice spousta. Patříte mezi ně? Pak máme pro vás dobrou zprávu – podle zákona si můžete nárokovat vdovský důchod. Co k němu všechno potřebujete? Kdo „něco“ dostane a kdo ne „O vdovský důchod si můžete zažádat v případě, že váš zemřelý partner v době úmrtí pobíral starobní nebo invalidní důchod. Nebo alespoň měl na něj v danou chvíli nárok,“ říká odbornice s tím, že tuto „finanční injekci“ máte možnost čerpat, pokud váš partner zemřel při pracovním úrazu. Pokud ale žijete v registrovaném partnerství nebo na „psí knížku“, pak vám stát nic nedá a máte smůlu. Ach jo! Rok a dost… Myslíte si, že vdovský důchod vám bude vyplácen do smrti? Kdepak! Standardní doba jeho „pokrytí“ je jen jeden rok. Jen ve výjimečných případech je to déle… Jde o tyto čtyři situace. Za a) máte nárok na starobní penzi, b) jste sami v invalidním důchodu třetího stupně, c) dosáhli jste zákonem stanového věku (tedy nejvýš o čtyři roky nižšího) než je důchodový věk muže stejného data narození, d) staráte se o nezaopatřené dítě nebo o své či partnerovy rodiče, kteří jsou závislí na vaší pomoci ve stupni II, III nebo IV. Co to znamená? Může se stát, že budete pobírat vdovský důchod jeden rok, ale pak se budete muset postarat o nemohoucí rodiče zesnulého manžela. V tomto případě máte nárok požádat o prodloužení vdovského důchodu. Dnes je tato možnost limitovaná dvěma roky od úmrtí jednoho z partnerů. Od 1. ledna 2005 se tato „ochranná lhůta“ prodlužuje na pět let. close info Profimedia zoom_in Vypočítat si vdovský důchod můžete podle internetové vdovské kalkulačky. Kde žádat o vdovský důchod O vdovský nebo vdovecký důchod můžete zažádat na vaší okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Váš požadavek zaznamená pracovník důchodového oddělení přímo do počítače. Aby vám ale nárok uznali, budete potřebovat spoustu papírů a dokladů. Mimo jiné občanský průkaz, úmrtní list zesnulého, oddací list, vyplněný tiskopis od banky s názvem Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu… Pokud váš zemřelý partner nebo partnerka nepobírali důchod, pak musíte doložit ještě výučný list (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom), vojenskou knížku nebo propouštěcí list, potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce, evidenční list důchodového pojištění a rodné listy dětí. Malý bonus za samotu Pokud všechno splníte, do 90 dnů by vám měla být vyměřena výše vdovského důchodu. Ale pozor! Nepočítejte s tím, že budete pobírat vdovský důchod v plné výši. Praxe je taková, že se vezme váš starobní (případně invalidní) důchod a vdovský důchod. Ten příspěvek, který je vyšší, dostanete v plné částce. Nižší důchod jen z poloviny. Ale i tak je to alespoň „něco“. Abyste dokázali částku jakž takž odhadnout, k tomu vám poslouží různé kalkulačky důchodů, které najdete na internetu. Popravdě, nečekejte nějaké obrovské bohatství. Spíše příjemný příspěvek na přilepšenou. Notička na závěr Mimochodem, pokud byste se zamilovali a znovu se vdali či oženili, vaše nároky na vdovský důchod mizí. Související články close Domov a bydlení Nepřipravujete se o peníze? Přehled dávek, na které můžete mít nárok i vy video close Domov a bydlení Nepřipravujete se o peníze? Přehled dávek, na které můžete mít nárok i vy video Zdroje: https://www.moneta.cz, https://www.penize.cz

