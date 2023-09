Tato znamení zvěrokruhu nikdy nezbohatnou. Jsou to věční chudáci. Co vy?

Určitě jste někdy přemýšleli nad tím, jaké by to bylo vyhrát závratnou částku peněz. V mysli jste si jistě představovali situaci, kdybyste se nemuseli starat o peníze a mohli jste si koupit, co se vám zlíbí. Možná vás to čeká, možná ne. U některých znamení zvěrokruhu je navíc zcela jasné, že nikdy nezbohatnou a zůstanou chudí. Která to jsou?

Váhy (23.9. - 23.10.) Tito lidé tak moc touží po harmonii a nesnáší hádky, že jejich hlavní starostí je, aby se ostatním lidem zalíbili. Často tak sáhnou do vlastní kapsy a bývají k ostatním až příliš štědří. I když se dlouhodobě snaží šetřit, nakonec se vždy objeví něco, za co utratí horentní sumu peněz. Na konci měsíce bývají vždy na mizině, ale dělá jim nesmírnou radost, když mohou svými penězi někomu pomoci. Váhy bývají často bez peněz. Zdroj: Profimedia Střelec (23.11. - 21.12.) Jak je možné, že pracovití Střelci patří do tohoto seznamu? Odpověď je snadná. Peníze získat pro ně není nic obtížného, dokáží si vydělat dost i na to, aby ušetřili. Jenže oni si prostě nedokáží peníze udržet. Jejich dobrodružná povaha je neustále ponouká k utrácení za něco zábavného a dobrodružného, bez těchto stimulů nemohou Střelci existovat. Navíc, oni preferují zkušenosti a ne tučná bankovní konta. Vodnář (21.1. - 20.2.) Touha po novinkách, zlepšení a technologických věcech zavedla Vodnáře do žebříčku znamení, která nikdy nezbohatnou. Tito lidé chtějí držet krok s pokrokem a moderními technologiemi, a tak utrácí za špičková zařízení. Jsou schopni čekat dlouhé hodiny i dny ve frontě na nejnovější mobilní telefon, doma musí mít největší a nejlepší televizi, investují i do výpočetní techniky. Pokud jde o finance, nikdy si je neudrží příliš dlouho. Vodnář utrácí za nové mobily a jiné technologické novinky. Zdroj: Profimedia Ryby (21.2. - 20.3.) Citlivé a empatické Ryby. Jejich povaha je zavedla do tohoto žebříčku proto, že jsou schopni všechny těžce vydělané peníze dát bezdomovci, kterého potkají na ulici. Tito lidé podporují chudé a sociálně znevýhodněné osoby a jejich obětavost často nezná hranic. Sami toho moc nepotřebují, důležité je, že dostanou ti, kteří to nejvíce potřebují. Jejich činnost je sice chvályhodná, ovšem riskují, že se mezi chudými a bezdomovci jednou ocitnou oni sami.