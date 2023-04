Velikonoce budou zásadní pro těchto 6 znamení zvěrokruhu. Máte se na co těšit?

Blíží se svátky jara, kdy máte možnost se zastavit, uklidnit svou mysl, být se svými nejbližšími a užít si jarní přírodu, která se pomalu probouzí k životu. Co říká horoskop na Velikonoce? Některých znamení zvěrokruhu se toto období obzvlášť dotkne. Pro která znamení budou letošní velikonoční svátky zásadní?

Beran (21.3. - 20.4.)

Energie vám v tomto období nebude chybět, ale snažte se nepřikládat příliš velkou váhu názorům ostatních. O Velikonocích se objeví nějaké nesváry a vaši mysl přepadne dokonce i pochybnost o někom, v koho jste věřili. Nepropadejte panice, ale tvrdě pracujte na dosažení svých cílů. Každá snaha bude nakonec odměněna.

Beranům na Velikonoce nebude chybět energie. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Velikonoce budou předzvěstí krásných emocí a nových známostí. Po dlouhé době budete moci dát průchod svým citům. Pozor jen na neopětovanou lásku! Pokud si všimnete, že někdo vaši pozornost neopětuje, bez přemýšlení pokračujte dál.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Čeká vás období velké spokojenosti. Pokud jste se nedávno pustili do něčeho nového, budete nakonec i přes počáteční zdrženlivost se svými rozhodnutími spokojeni. V lásce se vám opět rozbuší srdce, ale pozor na vaši dvojí osobnosti. Pokud jste na pochybách mezi dvěma lidmi, dejte si pozor, abyste příliš dlouho neseděli na dvou židlích. Nemuselo by se vám to vyplatit. Velikonoce to rozhodnou.

Panna (23.8. - 22.9.)

Máte dobrý potenciál, ale musíte tvrdě pracovat, aby cíle, které jste si stanovili, byly úspěšné. Věřte více sami sobě a své hodnotě, aniž byste přikládali příliš velkou váhu názorům ostatních. Toto jarní období je i vhodné na to, abyste konečně projevili své city. Dodejte si odvahu o Velikonocích, nebudete litovat.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Poslední dobou vás práce pohlcuje, máte nabitou agendu. Pokud máte pocit, že se vám nedaří mít vše pod kontrolou, jak byste chtěli, neváhejte požádat o pomoc důvěryhodného kolegu. Neúspěchy přijdou, ale snažte se neztratit nervy. Hlavně své špatné nálady nepřenášejte do vašeho vztahu a alespoň na Velikonoce nepracujte.

Váhy by neměly špatnou náladu nosit z práce domů a užít si Velikonoce s partnerem. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Je tu atmosféra změny a nových věcí a vy jste na to více než připraveni. Výzvy vás neděsí, znáte svou hodnotu a jste připraveni to dokázat. V lásce nastane trochu rozruchu, a tak se snažte raději zachovat klid. Hádky vám neprospějí. Kompromis je ideálním řešením, jak najít se svou drahou polovičkou požadovanou rovnováhu. O Velikonocích bude správný čas si v klidu promluvit.



