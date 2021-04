Jak důstojně vyzdobit hrob na Velikonoce. Vyrobte sami krásnou, vkusnou dekoraci

Před velikonočními svátky zdobíme nejen své příbytky a jejich okolí, ale nezapomínáme také na místa odpočinku svých blízkých. Mnoho nápadů je velmi jednoduchých a zvládnete je podle naší inspirace zhotovit sami s minimálními prostředky.

Sesazované misky s velikonočními symboly

Využít můžete nejrůznější jarní cibuloviny, které se prodávají již kvetoucí (např. tulipány, hyacinty, narcisy, modřence, krokusy), ale také třeba petrklíče.

Proutěný košík osázený jarními květinami. Zdroj: Irina Fischer / Shutterstock.com

Pokud do jedné nádoby sesadíte více různých rostlin, získáte nejen atraktivní výsledek, ale zároveň budete mít jistotu, že váš výtvor bude vypadat pěkně mnohem déle, než pokud sáhnete pouze po jediném druhu rostlin. Další možností je přizdobení nádoby s jarním osením.

Dokonalé jarní maskování

Stěny nádoby, do kterých rostliny sesadíme, můžeme velmi snadno zamaskovat. Výborně se pro tento účel hodí mech, pomoci si však můžeme i kusy kůry (např. borové či březové).

Obal pro jarní dekoraci může vzniknout z borové kůry. Zdroj: Agnes Kantaruk / Shutterstock.com

Skvěle poslouží také větvičky. Ty můžeme kolem nádoby přichytit pomocí tavné lepicí pistole a nebo omotat do podoby připomínající ptačí hnízdo.

Drobnosti, které dodají originalitu

Jarní probouzející se příroda je plná pestrých barev. A výjimkou nemusí být ani dekorace hrobu.

Velikonoční vejce obalená mechem a přizdobená stužkou. Zdroj: Agnes Kantaruk / Shutterstock.com

Aranžmá můžeme doplnit barevnými stuhami, popř. nejrůznějšími velikonočními symboly (vajíčka, slepičky, zajíčci, kuřátka), které buď koupíme nebo vyrobíme.

Osázená miska doplněná svázanými vrbovými pruty připomíná košík. Zdroj: fotoknips / Shutterstock.com

Proutí ve věncích i dalších dekoracích

Z proutí můžeme zhotovit základy věnců, ale i jiných dekorací na hrob (např. srdce). Kytici tulipánů můžeme doplnit březovými či vrbovými větvičkami.

Velikonoční výzdoba hrobu - vřesovce, tulipány a vajíčka. Zdroj: Irina Fischer / Shutterstock.com

K tomuto účelu se hodí také větvičky modřínu nebo zlatice (Forsythia), často nesprávně nazývané zlatý déšť. Výborné jsou také větvičky stálezeleného zimostrázu (Buxus). Spoustu parády nadělají i větvičky svídy bílé (Cornus alba), které jsou koncem zimy zbarvené červeně.

Jak vyzrát na nástrahy počasí

Dekorace, které budeme dávat na hrob, by měly mít jedno společné. Měly by být zhotoveny tak, aby je první silnější vítr či déšť neznehodnotily. Proto je vždy vhodnější připravit dekoraci spíše do šířky než do výšky.

Kůru i stužky snadno přichytíme lepicí tavnou pistolí. Zdroj: Agnes Kantaruk / Shutterstock.com

Velmi důležité je dostatečné připevnění dekorací. Ať už tavnou lepicí pistolí či drátkem nebo provázkem. Pozornost bychom měli věnovat také výběru vhodných nádob, ať už to budou široké květináče nebo speciální místy žardiny. Vždy by měly mít dostatečnou stabilitu.

