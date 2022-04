Inspirace: Velikonoční výzdoba a kousek přírody na velikonoční stůl

Také už se těšíte na jaro? Přineste si kousek přírody domů, hrajte si s barvami nebo přírodninami. Podívejte se na trochu inspirace, jak si ozdobit byt.

Barevná výzdoba

Když chcete svůj domov rozzářit barvami, máte spoustu možností, jak to udělat. Můžete se vyřádit pestrou paletou jarního kvítí, nabarvenými vejci, stužkami, kamínky, filcem. Za pár korun se dá sehnat i barevný písek nebo štěrk, použijte peříčka, velké dřevěné korále. Jako nádoby se budou hodit i obyčejné sklenice či plechovky, které se dají barevně natřít.

Nemusíte nechat v květinářství celé jmění, někdy stačí koupit jednu dvě květiny a doplnit je tím, co vám roste na zahrádce nebo co najdete u cesty. Díky tomu i uvidíte, kolik pěkného toho roste! Proč nevyužít jako květináč například ošatku, vysloužilý košík nebo třeba obyčejnou schránku od vajec? Květiny v dekoracích potřebují vodu, proto vystelte košíky igelitem a do schránek vložte kalíšky z kindervajíček. U oblíbených tulipánů platí jedno pravidlo: pokud chcete, aby doma kvetly co nejdéle, postavte je do chladné místnosti, a ne přímo na slunce, kde by rychle odkvetly.

Zeleno-bíle

Když vyrazíte ven na lov větviček a listů, uvidíte přírodu kolem sebe najednou jinýma očima. Plevel, který jindy moc nevnímáte, se v rámci přírodní dekorace může stát její hezkou součástí, podobně jako mech, šišky, kamínky nebo naplavené dřevo. Bílou jiskru zas přinesou peří, květy nebo skořápky.

Pokud chcete využít kvetoucí cibuloviny nebo větvičky třešní, je potřeba na ně myslet v předstihu. Takové hyacinty a narcisky ale dnes už seženete v každém supermarketu. Skořápky nadělají parádu i jako kalíšky na květiny. Můžete je posadit i do misky s naklíčeným osením. V každé větší galanterii pořídíte různé materiály na tvoření, třeba vlnu, hobliny, umělou trávu, peří a podobně. Hrajte si s puntíky a skvrnami, které si pro vás připravila příroda: třeba kropenatá peříčka či skvrnité skořápky křepelčích vajec.

Barvení vajec bez chemie

Nezískáte tak zářivé odstíny jako s barvami ze sáčku a budete na to potřebovat trochu víc času a práce. Ale zase se nemusíte bát, že s vajíčkem sníte nějakou chemii. A ještě jeden tip: smíchejte jednu lžíci škrobu s polovinou lžíce vody a vzniklou hustou tekutinou štětcem pocákejte nabarvená vejce. Uvidíte, jak jim nepravidelné puntíky budou slušet!

Pro přírodní barvení vajec můžete využít: sušené květy ibišku, granátové jablko, červenou řepu, aronii, špenát, kurkumu, červené zelí, borůvky, slupky cibule, kávová zrna, dále červené víno, slupky vlašských ořechů a další. Jak na to? Surovinu povařte 10 minut ve vodě, přidejte trochu octa a pak do tekutiny ponořte uvařená vejce. Nechte je v roztoku vychladnout. Pro vytvoření obrazců použijte gumičky, provázky nebo gázu s lístky.

Titulka Receptář – Speciál 1 Zdroj: VLM Media

Zdroj: Časopis Receptář