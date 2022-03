Velký horoskop na duben: Duben je měsíc změn. Co čeká právě Vás?

Duben, nebo také apríl. Měsíc plný žertíků, změn, ale také naschválů a drobných zlomyslností. Jaký bude tento měsíc, kdy se konečně dočkáme pravého jara, pro vás?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani by si měli dávat pozor na škodolibé žertíky, které by se jim mohli vymstít hlavně v případě, že jsou zadaní. Ne každý má totiž smysl pro humor jako oni. Nedělejte tudíž ostatním to, co nechcete, aby dělali vám. Pokud se budete chovat ke svému protějšku slušně a otevřeně, mnohonásobně se vám to vrátí.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Zapomeňte na sebestřednost a aroganci, kterou jste proslulí. Nikdo na ni není zvědavý. Pokud se svým chováním něco neuděláte, brzy zůstanete sami a pak už bude těžké vzít svá slova nebo činy zpět. Každá akce způsobuje adekvátní reakci, mějte to tedy na paměti, než začnete zase škodit.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Duben je aprílovým měsícem, kdy se počasí mění stejně jako vaše nálada. Ráno se vzbudíte šťastní a spokojení, ale večer odcházíte spát mrzutí a naštvaní. Nesnažte se s tím něco udělat, nemá to cenu. Vaše náladovost odejde spolu s dubnem a další měsíce už budou vaše výkyvy nálad minimální.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Pokud jste byli zarytí samotáři, duben vám ukáže, že přátelé a společnost jsou pro život nezbytní. Udělejte grilovačku, opečte si buřty nebo prostě jen vytáhněte své blízké na piknik. Ať uděláte cokoliv, budou nadšeni, že s nimi chcete něco podniknout. Snaha se cení, tudíž vždy budete za hvězdu.

Lidé ve znamení Panny jsou obecně velmi citliví, proto je na žádné aprílové žertíky příliš neužije. Zdroj: Profimedia.cz

Panna

23. 8. až 22. 9.

Lidé ve znamení Panny jsou obecně velmi citliví, proto je na žádné aprílové žertíky příliš neužije. Pokud vás tedy někdo napálí, nenechte se vyvést z míry a neoplácejte mu stejnou mincí. Stačí důrazně říct, ať si na zlomyslnosti nechají pro někoho jiného. Pokud to půjde, zůstaňte raději celý první duben v posteli u dobrého seriálu.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Jste mistři šprýmů, žertíků a šaškáren. Každý, kdo chce někoho napálit, se na vás obrátí s žádostí o pomoc nebo radu a není divu. Vaše žertíky jsou originální a neotřelé, tudíž díky nim bavíte přátele už pěknou řádku let. Nepřestávejte s tím, je to něco, co vás dělá jedinečnými a lidé vás za to mají rádi.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Milujete cestování, neseďte tedy po dvou letech plných zákazů, rozkazů a omezení doma a vydejte se do světa. Není nic lepšího, než si střihnout romantickou dovolenou se svou drahou polovičkou, nebo naopak adrenalinový výlet s přáteli, kteří jsou nalazeni na stejnou notu jako vy.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Jste od přírody váhavými bytostmi, což vám znesnadňuje život. Zamyslete se tedy nad tím, zda by nebylo lepší udělat jednou v životě velké rozhodnutí, za kterým si budete stát. Nejen, že překvapíte sami sebe, ale i ostatní lidé ve svém okolí. Navíc se vám rozhodnutí podle hvězd vyplatí a můžete přijít i k velkým penězům.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Změňte účes, líčení i styl oblékání. Je nejvyšší čas odhodit starý svetr, ošuntělé boty a roztrhané kalhoty, především pak, pokud jste nezadaní. Nikdy není pozdě začít se sebou něco dělat. Uvidíte, že i ve čtyřiceti můžete být kočkou večírku nebo lvem salónů. A navíc se můžete těšit na nové životní výzvy.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Tento měsíc pro vás bude příjemný po finanční stránce. Měli byste dostat přidáno. Jestli se bude jednat jen o jednorázovou záležitost nebo o dlouhodobou, je jen a jen na vás. Ukažte tedy, co ve vás je a buďte v práci, doma, ale i v intimním životě aktivní. Vyplatí se vám to. Navíc vás to nic nebude stát, jen trochu píle a snahy.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Pro Štíry bude tento měsíc temný. Čeká vás velká ztráta, která může být jak pracovního, finančního, tak i osobního charakteru. Buďte tedy připravení na nejhorší a posilujte své nervy, ať vás ztráta zasáhne co nejméně. Život prostě není vždy růžový a vy to bohužel tento měsíc pocítíte na vlastní kůži.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Držte jazyk za zuby a vyplatí se vám to. Pokud vás tíží tajemství a vy váháte, zda hi pustit mezi ostatní lidi, tak to nedělejte, vrátilo by se vám to v plné síle. Nechte si vše pro sebe. Uvidíte, že se vám to v dobrém vrátí a ušetříte si mnoho slz a nervů. Řekněte své nejlepší kamarádce či kamarádovi, jak jsou pro vás důležití.