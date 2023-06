Velký vztahový horoskop na léto: Kdo se zamiluje a koho čeká bolestivý rozchod?

Léto 2023 přinese každému znamení zvěrokruhu zajímavou změnu v otázkách lásky a vztahů. A to jak zadaným, tak svobodným. Zajímá vás, co čeká v létě právě vaše znamení?

Beran (21.3. - 20.4.)

Vaše drahá polovička se zdá být utrápená a vy nevíte, co dělat. Zachovejte si odvahu, projevujte podporu a svou lásku. Kolem 18. července se stane něco, co vám možná pomůže lépe porozumět jejím pocitům. Pokud považujete rodinné napětí za únavné, možná budete chtít pauzu, ale zvažte to. Pokuste se oživit váš vztah, třeba romantickou večeří při svíčkách nebo výletem na místo, které oba milujete.

Býk (21.4. - 21.5.)

Léto pro vás bude rušné, zvláště pokud jste nezadaní a snažíte se udělat dojem na někoho, kdo se vám už delší dobu líbí, nebojte se a udělejte první krok, zejména kolem 15. – 16. srpna. Pamatujte, že je důležité oddělit svůj pracovní život od osobního. Najděte si čas pro svého partnera, který to velmi ocení. Naplánujte malou dovolenou nebo víkend, který strávíte spolu doma.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Léto by vám mohlo přinést nová příjemná setkání. Nenechte se však odradit, pokud se z těchto spojení nevytvoří něco hlubšího. Užívejte si to. Pokud jste ve stabilním vztahu, můžete čelit problémům. Kolem 12. července to s partnerem bude trochu náročnější, projeví se nečekané city. Buďte ohleduplní a pozornější.

Rak (22.6. - 22.7.)

Jste ve vztahu, ale cítíte se nenaplněni? Je načase věnovat chvíli přemýšlení o svých pocitech. Neutíkejte od pravdy a buďte k sobě upřímní. Pokud se chystáte navázat nový vztah, pozor na datum kolem 4. - 5. srpna. Snažte se zachovat otevřený přístup bez ohledu na to, s jakými problémy se můžete setkat. Buďte za každých okolností pozitivní.

Lev (23.7. - 22.8.)

Tento měsíc vás váš partner může překvapit kritikou. Neberte to jako útok, snažte se pochopit jeho úhel pohledu. Mohlo by to vést k většímu porozumění a hlubšímu poutu mezi vámi. Trochu upadá váš zájem o fyzický intimní kontakt, ale nebojte se, koncem června se to zlepší.

Panna (23.8. - 22.9.)

Čekají vás nová a zajímavá setkání. Zachovejte si otevřenou mysl a nedávejte si nesplnitelná očekávání. Pamatujte na to, že každý člověk je jedinečný a může vám do života přinést něco zajímavého. V případě, že už jste ve vztahu, červenec je vhodné období vyjádřit své nejhlubší a nejupřímnější pocity.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Cítíte se ve vztahu nespokojeni? Neskrývejte to. Je důležité vyjádřit své pocity a otevřeně o nich s partnerem mluvit. Ve druhé polovině července máte šanci obnovit váš vztah. Pro nezadané Váhy platí, aby si v červnu užívaly své svobody a nezávislosti se vším všudy.

Štír (24.10. - 22.11.)

Červenec přinese do vašeho milostného života turbulence. Nedělejte ukvapená rozhodnutí uprostřed bouře, poslouchejte své srdce a uklidněte se. Najděte si čas na meditaci nebo se vypište do deníku. Jen tak zvládnete své silné emoce. Pro svobodné Štíry je červen obdobím, kdy by se na obzoru mohl objevit někdo zajímavý. Zejména kolem 25. června.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Šestý měsíc v tomto roce je ideální pro zahájení nových a náročných vztahů. Nebojte se vyjádřit své pocity, vaše upřímnost může vést k hlubšímu spojení. Spřízněnou duši, kterou tak dlouho hledáte, můžete najít na těch nejneočekávanějších místech. Vaše datum je 12. a 13. srpen. Zadaní Střelci by si měli užívat rodinné pohody a uvědomit si, jaké mají štěstí.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Pro svobodné Kozorohy přichází období, kdy se setkají s někým výjimečným. Tato osoba možná není to, co jste čekali, přesto vám může do života přinést nečekanou radost a vzrušení. Soustřeďte se na konec června. Pokud jste zadaní, udržujte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, to se vám v životě moc nedaří.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Kolem poloviny srpna se můžete cítit přitahováni někým, kdo neodpovídá vašim obvyklým standardům. Berte to jako znamení, že je čas otevřít se novým možnostem. Pamatujte, že láska nemá žádná pravidla a najdete ji na těch nejméně pravděpodobných místech. Zadaní Vodnáři by měli v červnu udělat rozhodnutí, které je už dlouho trápilo. Uleví se jim.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Letošní červenec by mohl přinést nová vzrušující setkání. Mějte však na paměti, že pokud jde o vztahy, kvalita je důležitější než kvantita. V případě, že jste ve vztahu, je na čase na otevřenou a upřímnou komunikaci s partnerem. Vyřešíte tak mnohá nahromaděná nedorozumění.



