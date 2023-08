Velký horoskop na září: Koho čeká štěstí v lásce a kdo si vypláče oči?

Měsíc září je tu za pár dní a jistě vás zajímá, co vás v něm čeká. Astrologie má pro každé znamení zvěrokruhu zajímavý horoskop. Bude to měsíc plný emocí a lásky, ale také klidu a zamyšlení zejména nad našimi vztahy. Někoho potrápí i vzpomínky na minulost. Co čeká vaše znamení?

Beran (21.3. - 20.4.)

Berani se během září budou potýkat se smíšenými pocity, ale měli by je brát jako výzvu. Ve druhé polovině září získají energii, aby tyto podivné emoce překonali a uvědomili si, že dokonalost neexistuje. Tak získají vnitřní rovnováhu a uvědomí si, na čem v lásce opravdu záleží. Vůdčí planeta Mars bude ve slabé pozici, tito lidé tak budou trochu pomalejší než obvykle. Měli by tento klid využít k tomu, aby se znovu spojili sami se sebou a svými blízkými.

Berani by měli být se svými nejbližšími a užívat si společnou lásku. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Také Býci se ocitnou v pomalém a přemýšlivém tempu. Na začátku měsíce se objeví několik výzev v lásce a rodině, ale toto období je tu pro získání síly a stability. Od poloviny měsíce se energie posunu a získají zase svou velkou sílu. Tento měsíc je pro upevňování vztahů, a to jak sňatkem, tak začátkem soužití s partnerem. Zažili jste těžké časy? Nyní je ta chvíle znovu zažehnout jiskru.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců se budou potýkat s minulostí, se starými problémy a osobními výzvami. Budou však k nim přistupovat s novým pohledem. Jsou tu proto, aby si Blíženci uvědomili, co se za tu dobu naučili a jak mohou dále růst. Mohou to být i návraty dávných lásek. Blíženci by se však měli zamyslet, co skutečně chtějí.

Rak (22.6. - 22.7.)

Září bude pro Raky plné nostalgických pocitů, okamžiků hlubokého přemýšlení, vzpomínání na vztahy dávno minulé. První půlka měsíce bude pro ně odpočinková, kdy by svou pozornost měli zaměřit na rodinu, na děti či partnera. Posílí rodinné vazby. Hvězdy také předpovídají nové spojení, nová romantická setkání a ať už budou trvat krátkou nebo dlouhou dobu, přinesou s sebou spoustu pozitivní energie.

Raky čekají romantická setkání. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Letošní září bude u lidí narozených ve znamení Lva plné lásky. Díky jejich vrozenému šarmu a optimismu budou Lvi k sobě přitahovat ostatní jako magnet. Užijí se obdivné pohledy, nečekané komplimenty a určitě se dostaví i zajímavé nabídky.

Panna (23.8. - 22.9.)

Pro Panny bude září přelomovým měsícem. Přinese spoustu změn, nové příležitosti i nečekané směry, stejně jako velké množství emocí a rozhodnutí. Ať už je to nová práce, renovace bytu či domu nebo konec vztahu, ve kterém se už dlouho trápí. Může to však být i nový vzrušující románek s někým zajímavým.

Panny čeká změna bez ohledu na věk. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Lidé narození ve znamení Vah zažijí zásadní období, zejména v mezilidských vztazích. Hvězdy Váhy žádají, aby se zastavili, zamysleli a přehodnotili svůj vnitřní svět a lidi ve svém okolí. Měsíc září má být příležitostí k vyléčení minulých zranění a časem stráveným s milovanou osobou.

Štír (24.10. - 22.11.)

Září bude pro Štíry opravdu rušným měsícem. Na povrch se dostanou emoce a myšlenky, které byly dlouho skryty a pomohou vyřešit některé problémy. Mohou přijít i nedorozumění, žárlivost a napětí. Štíři se budou trápit i vzpomínkami na minulost, zejména na minulé vztahy. Místo pocitů usmíření, které je lákají, by se spíš měli zamyslet nad tím, proč tyto vztahy skončily a zda je skutečně vhodné tyto dveře znovu otevírat.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Lidé narození ve znamení Střelce si budou září užívat, protože je čeká měsíc dlouho hledané rovnováhy. Tak dlouho už se snaží všechno zvládat, najít harmonii mezi prací, svými zájmy a rodinou. V září se jim to bude dařit, a to jak na poli manželském, tak mileneckém. Ti Střelci, kteří se zasnoubili, by do toho měli už konečně praštit a říct svému milovanému protějšku své ano.

Střelci by konečně měli říct své ano. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorohy čeká měsíc výzev a zkoušek, kdy vesmír otestuje jejich vytrvalou a odhodlanou povahu, zejména s partnerem. Klíčem k překonávání překážek je komunikace a hlavně empatie. Možná se budou potýkat i se záchvaty žárlivosti a zášti, ale musí si uvědomit, na čem opravdu záleží.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Devátý měsíc v roce přináší Vodnářům jasný vzkaz: Zpomalte a srovnejte si své priority. I když je láká začít nová romantická dobrodružství, hvězdy říkají, aby se zastavili a zamysleli, než udělají nějaké důležité rozhodnutí. Ať už jde o manželství nebo jiné významné životní události. Pro Vodnáře, kteří mají svou rodinu, jsou důležité děti. V září budou potřebovat jejich pozornost.

Vodnáři by se v září měli věnovat svým dětem. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Světlo na konci tunelu, takové bude září pro zrozence v Rybách. Všechna ta energie, kterou poslední týdny nashromáždili je posune k novým vztahům, láskám a romantickým zážitkům. Najednou získají pocit, že mohou volně plavat a užívat si života.

