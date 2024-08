Máte tak akorát náladu na něco hezkého, letního, co by vás bavilo, ale i těšilo? Udělejte si letní věnec! Když jej vyrobíte z bylinek, které odpuzují komáry, bude nejen krásný, ale i užitečný.

Letní věnec proti komárům

Máte neposedné prstíky a zahrádku plnou bylinek a květin? Tenhle bezva nápad je pro milovníky hezoučkých věciček čili věčné dekoratéry vlastní domácnosti, ale i pro všechny z nás, kdo jsme praktičtí a neradi si dáváme do domácnosti suvenýry, na které se jen práší.

Věnec z vonných bylinek je nejen krásný, ale také může pomoci odehnat komáry a mouchy. No, a to už se hodí! Do takového projektu jistě rádi investujete čas i práci.

Také Jenny v tomto příspěvku z YouTube kanálu Jenny’s Wreath Boutique má bohaté zkušenosti s letními věnci a tenhle citrusový je jedním z nich. Jenny ale používá umělé rostliny, takže komáry takový věnec rozhodně neodpudí, pokud autorka nepotřísní přírodní korpus alespoň pár kapkami esenciálního oleje repelentních bylinek či citrusů.

Zdroj: Youtube

Letní věnec si zaslouží korpus z aranžovací hmoty

I když dnes se budeme bavit o věnci, je jisté, že dekorace odpuzující komáry může mít také mnohé různé podoby od rustikálních kytic a bylin zavěšených nad stolem přes centrální dekoraci slavnostní tabule či cop, který se táhne přes celou délku stolu.

Také onen věnec může být všelijaký. Nutno dodat, že veliký, mohutný a bohatý věnec na stole může trochu připomínat funus, a tak se snažte o trochu veselejší a odvážnější pojetí. Tak, jako v příspěvku, letní věnec může být pořádně zelený a roztřepený do všech stran. Nebojte se přidat do zeleně i nějaké květy. Nemusí to být jen krásné růže.

Květiny ve váze budou mít vláhu, v suché vazbě brzy uvadnou, ale i přesto mohou působit repelentně. Aby byl váš věnec déle krásný a hlavně rostliny vydržely čerstvé, použijte korpus ze zelené aranžovací hmoty, která je určená právě pro živé květy.

Hotový korpus stojí něco málo přes sto korun. Pokud nenarazíte na věnec, můžete koupit zelenou hmotu ve formě cihliček a ty vytvarovat a spojit například drátkem. Je to docela snadné.

Jde totiž o tuhou, ale křehkou, porézní a snadno tvarovatelnou aranžovací hmotu, kterou lze snadno propíchnout i ořezat nožem. Hmota po namočení nasákne vodou a rostliny do ní lze snadno zapíchnout bez nutnosti použití drátků, lepidla či jiných pomůcek. Věnec je vhodné nechat ležet na talíři nebo tácku, aby bylo možné vodu po troškách doplňovat.

Které bylinky a květiny odradí komáry?

Co se hodí přidat na letní věnec, aby odpuzoval komáry? Krvežíznivému hmyzu vadí například meduňka, máta nebo bazalka. Dalšími běžnými repelentními bylinkami ze zahrádky jsou rozmarýn, tymián nebo levandule, nyní už jen lístky, protože levandule již dokvétají.

Komárům vadí také afrikány. Pokud byste se rozhodli ladit věnec do žluto oranžova, pak můžete rozhodně sáhnout po těchto běžných letničkách.

Také veškeré citrusy, citronová tráva a další podobně vonící druhy koření působí repelentně. Navíc hýří barvami jako je zelená, žlutá a oranžová, což se zrovna k afrikánům výborně hodí.

Věnec můžete ale ozvláštnit i krásnými střapatými květy monardy, které jsou především červené nebo fialové. Také monardy komáry odpuzují.

Původní nápad na letní věnec ale zahrnuje květy růží. Ty sice nemají s komáry nic do činění, ale jsou ohromně zdobné, voňavé a rozhodně upoutají pozornost. Pokud se vám růže nehodí nebo je nemáte, nezoufejte a použijte jiné rostliny, které vás budou těšit a trošku rozbijí pouze praktickou funkci repelentního věnce.

Zdroje: nkz.cz, thespruce.com