Která mužská znamení zvěrokruhu jsou nejvěrnější? Máte takového muže doma?

Znamení horoskopu, ve kterém se každý z nás narodí, určitým způsobem ovlivňují naši povahu. Mnohdy se hvězdy nemýlí ani pokud jde o věrnost. Víte, která mužská znamení jsou nejvěrnější?

Náš žebříček začíná od těch nejméně věrných znamení. Patří mezi ně Blíženci, Štír a Ryby.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Jsou známí svou rozdvojenou povahou, a to se týká i věrnosti. U mužů tohoto znamení se mějte na pozoru, dokáže svou nevěru pěkně maskovat a skrývat.

Štír (24.10. - 22.11.)

Užívají si pozornost společnosti, jsou rádi jejím středem a samozřejmě, že jim vždy víc lichotí společnost dámská. Případným ženským obdivovatelkám jsou schopni tvrdit, že jsou svobodní a k mání.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Stejně jako Ryby, tak i muži v tomto znamení narození, dokážou lehce proplouvat řekou života. Vysmeknou se z každé prekérní situace, hladce zničí všechny důkazy své nevěry. Jsou mistři v mlžení a dokonale vás dokážou přesvědčit o své nevinnosti.

Se znameními, která mají sklony k nevěrám, je velké trápení. Zdroj: Profimedia



O něco lépe si stojíte, pokud máte za partnera muže Raka, Střelce nebo Kozoroha.

Rak (22.6. - 22.7.)

Smysl pro rodinu drží tohoto muže na uzdě. I když ho občas láká představa, že by si užil s jinou ženou. Představa toho, co by přinesly následky jeho provalené nevěry, ho však drží zpátky.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Pokud máte, za manžela Střelce, žádné tragédie v podobě opakovaných nevěr se bát nemusíte. Pozor však na možné náhodné seznámení s nějakou chtivou cizí ženou. Střelci jsou od přírody extrémně důvěřiví, takže mohou snadno naletět.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Muž Kozoroh je v podstatě věrný partner, asi by se nedopustil něvery, kdyby k ní neměl vážný důvod. Nicméně rád propadá platonické nevěře, je schopen zakoukat se do pohledné ženy třeba ve filmu a týdny i měsíce na ni myslet.

Dejte pozor, v jakém znamení je váš partner narozený. Do jisté míry to vypovídá i o jeho schopnostech být věrný. Zdroj: Profimedia

U znamení, jako jsou Beran, Váhy a Býk, můžete být v podstatě klidní. I když mají rádi pozornost žen, z ničeho nic se do nevěry nepouštějí.

Beran (21.3. - 20.4.)

Rád okouzluje ženy svými příběhy, dokáže je takzvaně “ukecat”, ale u povídání to většinou končí. Pokud je Beran ve vztahu spokojený, do nevěry se nepouští.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Neustále zvažují, co by pro ně bylo nejlepší. Ve vztazích a v životě musí mít neustálou rovnováhu. Jakmile se však poruší, snaží se ji znovu najít a nevěra může být, ale nemusí, jedním z řešení.

Býk (21.4. - 21.5.)

Ve většině životích situací si Býci zachovávají chladnou hlavu. A stejné je to i s případnou nevěrou. Když se náhodou mezi jeho četnými kamarádkami objeví nějaká, které by se ho zachtělo, rozhodně jí dokáže odolat.

A máme tu TOP trojici věrnosti! Mezi nejvěrnější znamení patří Lev, Vodnář a Panna. Takové muže mít doma je štěstí.

Lev (23.7 - 22.8.)

Důstojní a hrdí bývají muži narození ve znamení Lva a mezi jejich další přednosti patří věrnost. Lichotí jim, když na nějakou ženu zapůsobí, ale tu, co mají doma, by jen tak nepodvedli.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Patří mezi snílky, ale v otázce věrnosti je tato vlastnost žádoucí. Vodnář si totiž často vysní život s milující ženou, a pokud se mu sen splní, je věrný tělem i duší.

Panna (23.8. - 22.9.)

Pokud je váš manžel narozený ve znamení Panny, můžete si gratulovat, protože máte zcela jistě věrného a oddaného muže. Vás a vaši rodinu by nezradil a nevěra je pro něho cizí slovo.

Zdroje: plamenlasky.cz, www.yourtango.com