Nejvěrnější znamení: Tito muži vás nepodvedou, ani kdyby měli tisíc možností!

Koho nikdy nenapadlo, jestli je jeho partner opravdu věrný? Všichni, kdo mají pochybnosti a bojí se, že byli zrazeni, mohou požádat o radu astrologii. Každý z nás má určitou dávku temperamentu, záleží na našem znamení zvěrokruhu, a to se odráží i na způsobu prožívání lásky a na možnosti dopřát si pár eskapád. Kteří muži však patří mezi ty nejvěrnější?

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran je velmi dynamický a aktivní, chce být stále v pohybu a má duši vůdce. Je otevřený a upřímný, nesnáší lži, a proto má sklony k věrnosti. Když se ocitne tváří v tvář nějakému pokušení, ve skutečnosti si nemůže pomoct a svému partnerovi okamžitě vše prozradí. Ale pozor, Beran je také velmi impulzivní, a když k někomu pociťuje neodolatelnou přitažlivost, dokáže propadnout vášni. To se však stane pouze v případě, že jeho současný vztah už vyhořel.

Beran je velmi věrný. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk je nejvěrnější a nejspolehlivější znamení zvěrokruhu. Má loajální, čestnou, upřímnou povahu a nenechá se vést prvotními instinkty. I když je očividně pokoušen, raději zůstává na svém místě. Ví, že eskapáda má ve srovnání s láskou jeho života jen velmi malou hodnotu, a proto zrada vlastně není součástí jeho povahy.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak je romantické a věrné znamení, které silně věří v hodnotu rodiny. Sní o tom, že bude mít vlastní rodinu, a když najde lásku, dělá vše pro to, aby mu neutekla. Ačkoli se zdá být stabilní a oddaný, jeho pocity mohou čas od času kolísat, ale zrada prostě není v jeho povahovém rejstříku.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelec je tradicionalistické a věrné znamení, i když by se navenek mohlo zdát, že je poněkud přelétavý. V milostném příběhu miluje mít svůj prostor, ale zároveň má velký respekt ke své partnerce. Nové vztahy nikdy nezačíná, dokud ty staré nemá vyřešené.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozoroh je velmi moudrý a věrný, nerad prozkoumává nová místa a je konzervativní, včetně vztahů. Pokud podvádí, je to jen v myšlenkách, protože se příliš bojí zničit to, co tak pracně vytvořil. Ve většině případů se nerozchází jako první.

Kozoroh vztah pečlivě buduje. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář je znamení, které miluje svobodu a zdá se, že žije v oblacích, že by nikdo nevěřil v jejich dobrou víru ve vztah. Ve skutečnosti je velmi věrný, rád se pouští do dlouhých a trvalých vztahů, protože mu umožňují do hloubky poznat člověka, kterého má po svém boku.



Zdroje: donna.fanpage.it, www.gqitalia.it