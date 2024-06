Máte tvořivou náladu a nemáte u bazénu místo na odkládání ručníků? Můžete si vyrobit tento praktický věšák. Stačí vám naprosté minimum materiálu a máte věšák hotový raz dva. Podívejte.

Pokud máte bazén, ale nemáte u něj žádný věšák na ručník, můžete si jej velice snadno vyrobit. Stačí vám pár prken, staré žabky, provázek a potřebné nářadí.

Na tomto věšáku můžete nejen ukázat vaše kutilské dovednosti, nýbrž můžete také popustit svého kreativního ducha, jelikož si budete moci hrát i s barvami. Výroba je extrémně jednoduchá a budete mít nejoriginálnější věšák na ručníky z celého sousedství.

Video, jak vyrobit věšák na ručníky, najdete na Youtube kanále Kutil Adam:

Zdroj: Youtube

Domácí věšák na ručníky

Jako první si připravte překližkovou desku. Poté si vezměte žabku a obkreslete ji na desku pomocí tužky. Obkreslete dvakrát pravou žabku a dvakrát levou. Tím získáte dva páry, které následně vyřízněte.

Na vyříznuté překližkové žabky si vyznačte menší otvor na místě, kde jsou otvory na pásky v botě, kterou jste obkreslovali. Dávejte si pozor, aby všechny čtyři otvory byly na stejném místě. Na spodní straně vytvořte otvory sukovníkem a na druhé straně si můžete pomoci vrtákem. Měli byste mít dva symetrické páry překližkových bot.

Nyní můžete do vašeho kutilství vpustit trochu své kreativní duše, budete totiž žabky vybarvovat. Můžete je jen vybarvit, nebo na ně nekreslit nějaké motivy, fantazii se meze nekladou. Ať už budete malovat a vybarvovat cokoliv, ujistěte se, že to děláte barvami, které jsou určené na dřevo. Pokud chcete mít věšák doma, mohou to být barvy na dřevo, jaké chcete. Pokud však budete mít věšák venku u bazénu, kupte raději takové barvy, které jsou voděodolné, aby se při prvním dešti nesmyly.

Originální věšák

Jakmile vám barva zaschne, vezměte si silnější kroucený provaz a z jednoho konce jej rozpleťte. Až se po skoro celé své délce rozdvojí, spojený konec přilepte pomocí tavné pistole do otvoru mezi prsty, který jste vytvořili na začátku. Tenčí konce zas tavnou pistolí nalepte do boků.

Poté si přichystejte prkna, která budou délkově odpovídat žabkám. Žabky by se měly na prkna vejít vedle sebe s malými mezerami mezi sebou. Prkna očistěte, obruste a položte je vedle sebe. Na jejich konce položte vhodně dlouhé laťky a přišroubujte je k prknům, aby prkna držela vedle sebe.

Tím by prkna měla tvořit desku. Žabky následně upevněte na desku a na místo, kde byste teoreticky měli patu, připevněte háčky, které vám budou držet ručníky. A máte hotovo. Už stačí jen připevnit do koupelny či k bazénu.

Zdroje: www.tyden.cz, primanapady.cz