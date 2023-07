Která barva se k vám nejvíce hodí podle horoskopu? Každému znamení sluší jiná

Jsme neustále obklopeni barvami. Mění i dojem, jak vidíme svět kolem nás. Která barva je ideální právě pro vaše znamení zvěrokruhu? Zde je krátký seznam „šťastných barev“ každého z nich.

Červená - Beran

Beran vyniká svou nezměrnou energií a vášní. Tyto vlastnosti jsou symbolizovány červenou barvou, která Beranovi nejvíce sluší. Symbolizuje i obrovskou sílu, které mají Berani na rozdávání, a také jejich obrovské srdce.

Červená sluší Beranům. Zdroj: Profimedia

Zelená - Býk

Životní silou pro Býka je příroda, ve které vidí prosperitu. Lidé narození v tomto znamení by proto měli nosit zelenou ve všech odstínech. V ní se budou cítit nejlépe.

Žlutá - Blíženec

Lidé narození v Blížencích věří v duševní život, který povznáší. Žlutá je živá barva, která okamžitě zvedne náladu, zapálí intelekt a symbolizuje i duševní výdrž. Blíženci by rozhodně měli nosit žlutou.

Blíženci by měli nosit žlutou. Zdroj: Profimedia

Bílá a stříbrná - Rak

Rakům vládne Měsíc a stejně jako Měsíc by měli být tito lidé oděni do bílé a stříbrné. Představuje jasnost intuice, které Raci vždy dobře naslouchají.

Zlatá - Lev

Není všechno zlato, co se třpytí, ovšem to pro Lva nehraje roli. Miluje vše zlaté, i když to není zlaté, hlavně, že se to leskne a blýská. Lev touto barvou upoutá pozornost, kterou potřebuje k životu.

Zlatá patří Lvu. Zdroj: Profimedia

Zelená a hnědá - Panna

Lidem narozeným ve znamení Panny se daří, když mají na sobě zelenou a hnědou barvu. Tyto odstíny navíc Pannu uklidňují. Potřebují totiž klid. Ten jim poskytuje zejména tyrkysová, barva vodní hladiny. Hnědá zase symbolizuje zemi a harmonii, kterou tolik potřebují. Oblečení v těchto barvách Váhám nejen sluší, ale také prospívá.

Černá - Štír

Sebevědomým, tajemným a odhodlaným Štírům rozhodně pasuje černá. Pomáhá jim nasměrovat svoji energii tím správným směrem. Štíři bývají velmi elegantní, černá je tedy pro ně to pravé.

Fialová - Střelec

Střelci věří v rozšiřování svých obzorů, rádi neustále zkoušejí nové věci a navštěvují nová místa. Jejich oblečení by mělo být fialové. Tato barva symbolizuje otevřenost a pozitivní vibrace.

Střelec by měl vybírat z fialových odstínů. Zdroj: Profimedia

Hnědá a šedá - Kozoroh

Kozorohové patří mezi největší tradicionalisty a konzervativce. Stojí nohama pevně na zemi, pevní jako skála. Hnědá a šedá jim pomáhají akumulovat energii, kterou čerpají z půdy, z přírody, z hlíny, z kamene.

Modrá - Vodnář

Azurově modrá je barva vody a čistoty. V případě Vodnáře symbolizuje i hravost, schopnost zkoušet nové věci a podpořit kreativní stránku. V jejich šatníku by tato barva rozhodně neměla chybět.

Modrá jako moře patří Vodnářům. Zdroj: Profimedia

Světle zelená - Ryby

Lidé narození ve znamení Ryb jsou duševně založení, jsou to zastánci léčení duše. Barva duševního zdraví je světle zelená. Pomáhá s omlazením a s novými začátky.



Zdroje: www.thedailystar.net, www.lifestyleasia.com