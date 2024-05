Když se láme jedno tisíciletí v druhé, občas se dějí věci, nad kterými mnohým zůstává rozum stát, a druhým naopak dávají smysl. Čas pak dává za pravdu jedněm či druhým. Manželé Krejzovi jsou ukázkovým příkladem těch, kteří šli do rizika a uspěli.

Tehdy, v roce 2000, byli s dětmi na výletě na Českolipsku. Při procházce údolím zvaným Peklo došli až pod cosi, co vypadalo jako zbytky středověkého hradu. Když se strmým svahem vyškrábali až k němu, uviděli, že to je pravděpodobně hodně zanedbaný rozlehlý hospodářský objekt. Paní Milena téměř hned věděla, že to je přesně to místo, kterému by chtěla vrátit jeho bývalý lesk a slávu. Jednoduché to však nebylo.

Překážkový běh

Objekt měl v hledáčku jistý poslanec. Ani po zjištění, že nedávno zemřel, však nebyl statek k mání. Pozemkový fond, který měl jeho prodej na starosti, nejprve preferoval jiného zájemce a také bylo nutné finančně vypořádat několik majetkových podílníků. Krejzovi to přesto nevzdali a nakonec se s čerstvým zápisem v katastru vydali spolu s předávajícím úředníkem převzít nově nabytý majetek.

„Jak jsme si mezitím zjistili, mezi 13. a polovinou 15. století to byl strážní hrádek. Ten zanikl a poté to byl zásobovací statek pro zámek v Zahrádkách. Za bývalého režimu pak státní statek, jehož majitel – stát – na něj kašlal. Pak byl delší dobu neobydlený, což dílo zkázy dovršilo,“ vzpomíná na rok 2000 Miloslav Krejza.

Není divu, že do rozlehlého dvora hustě zarostlého náletovými dřevinami museli vstoupit skokem z jedné z pobořených zdí. Teprve pak se jim odhalil rozsah škod v plné šíři.

close info Jaroslav Jiřička / Jaroslav Jiřička zoom_in Stavení má bohatou historii, mezi 13. a polovinou 15. století to byl strážní hrádek

Velké plány

Neodradilo je to, i když opravit a dostavět tu totiž bylo potřeba na čtvercovém půdorysu statku prakticky všechno. Postupně objekt proměnili nejen v rodinné bydlení (původně to měla být pouze víkendová chalupa), ale také v místo, kde se pravidelně pořádala tvůrčí setkání výtvarníků, se kterými se Milena a Miloslav znali. Výtvarná sympozia se tu konala devět po sobě jdoucích let.



Jenže ani to pracovitému páru nestačilo. Vystudovaná speciální pedagožka a posléze podnikatelka Milena zatoužila po chovu koz. Svůj úmysl věnovat se farmaření stvrdila na prahu padesátky řádným studiem na pražské zemědělské univerzitě. Na základech původní hospodářské budovy Krejzovi vybudovali prostor pro kozí farmu a od ‚kozařky‘, jak Milena nazývá paní Horynovou, získali první kozičky a také základní znalosti výroby sýrů, aby byli schopni zužitkovat s rozrůstajícím se stádem také postupně narůstající mléčnou produkci.

close info Jaroslav Jiřička / Jaroslav Jiřička zoom_in Manželé Krejzovi jsou ukázkovým příkladem těch, kteří šli do rizika a uspěli

S českým plemenem ke hvězdám

Kozí bio farma manželů Krejzových je zaměřená na chov českých koz hnědých krátkosrstých, kterých nyní na farmě žije okolo sto sedmdesáti. Udržení chovu zabezpečuje šest kozlů. Toto plemeno vzniklo z harckého, typického pro zdejší, dříve sudetský region. Středně velké české hnědé kozy jsou dost podobné těm horským, hodí se do menších chovů, jsou přizpůsobené zdejším klimatickým podmínkám a mohou být celoročně venku.

V Česku jich žije asi pouze okolo šesti set kusů. „Nám se nejdřív ale líbily krásné švýcarské walliserské černokrké kozy, a tak jsme si je pořídili,“ říká Milena při vzpomínce na krušné začátky a pokračuje: „Ty nám ale daly zabrat. Přestože jsme za ně získali i medaili na výstavě, museli jsme je dát pryč. Byly to hrozné potvory. Rohaté kozy i kozlíci ničili všechno, co jim přišlo do cesty.“

S českými hnědými kozami je to podle ní prý méně komplikované. I když ani s nimi to není jen tak. Ty české hnědé mohou být jak rohaté, tak bezrohé, rohy u nich nejsou pohlavním znakem. Díky nim si však umějí vynutit lepší postavení ve stádové hierarchii. Kozy jako takové jsou totiž inteligentní, ale také zvědavé a pěkně drzé.

Abychom však neodbočovali od tématu farmaření, jehož principem je nejen chov, ale také mléčná produkce. Aby bylo možné od koz (stejně jako od krav) získávat mléko, je třeba, aby se staly matkami. V průměru se jim rodí jedno až tři kůzlata.

Kozlíci dospívají dříve než kozy a už od pěti měsíců je lze považovat za dospělé. A ti, kteří jsou pak vybraní jako potenciální kvalitní otcové, musejí splňovat hlavně dvě stejně důležitá kritéria: Jednak musejí být potomkem matky označené jako elite rekord (podle dojivosti) a to druhé, z našeho lidského pohledu trochu delikátní, se týká jeho genitálií: „Když jsme s chovem začínali, dočetla jsem se, že správný chovný kozel musí mít dobrý pohlavní výraz. Když jsem ale plemenáři, který měl potvrdit můj výběr, předvedla kozlíka s tím, že má podle mě ten správný pohlavní výraz, jen se zasmál a pak suše konstatoval: Má malý koule a ještě mu zaschnou. Takže literatura trochu mlží,“ směje se Milena Krejzová.

close info Jaroslav Jiřička / Jaroslav Jiřička zoom_in Chov koz byl zpočátku pro Krejzovy spíš koníčkem. Postupně se jim však stal vášní i každodenním chlebem.

Jen ty nejlepší geny

Vyvolení kozlíci přicházejí do styku s kozami pouze na podzim (zhruba v září), kdy je potřeba zplodit nové potomstvo. Koza je březí pět měsíců a její připouštění probíhá takzvaným harémovým způsobem, kdy je ve výběhu s kozlem zhruba měsíc okolo třiceti koz. Pravidla chovu jsou přísná. Jakmile je kozel oplodní, má ideálně tři roky pauzu, aby nedocházelo k degeneraci plemene. V listopadu pak zootechnik ultrazvukem zjistí, jak se oplodnění povedlo. Mláďata se rodí v období od února do března. Od té doby je pak možné až do podzimu kozy dojit a ze získaného mléka vyrábět sýry.

Farmaření není pro sraby

Na farmě je režim nastavený rytmem plození, rození, kojení i dojení. To probíhá dvakrát denně, ráno mezi šestou a osmou a odpoledne. Do kójí napochoduje čtveřice koz, od kterých tu farmáři pomocí dojicích zařízení – dojiček imitujících sání mláďat – získávají denně asi dva a půl litru kvalitního mléka. Za ně Krejzovi získali v roce 2022 na čtyři roky ocenění Regionální potravina.

Dojičky je třeba neustále opečovávat, kontrolovat, doplňovat a seřizovat, aby získávání mléka neubližovalo kozímu vemeni. I k dojení je třeba přistupovat individuálně, s informacemi o každé koze zvlášť. Zajímá-li vás proč, odpověď zná Miloslav Krejza. „Když koza porodí jedno mládě, stačí ho v pohodě uživit, a ještě může dávat mléko nám. Když má ale třeba trojčata, je to trochu problém.

Mléko jí stačí hlavně pro potomky, takže ji nedojíme. Taky má jen dva struky, takže to třetí kůzle je odstrčené a musíme se ho snažit přidat třeba koze, která má jen jedináčka. Ale ta ho nemusí přijmout. Kozy nejsou tak vstřícné matky, aby s láskou přivinuly cizí mládě. Musíme je trochu nutit, aby ho přijaly. Každý den jim ho asi týden nosíme na pití, až ho nakonec přijmou. Vyžaduje to však spoustu času a trpělivosti z naší strany.“

A co na to paní Milena, v jejíž osobě se spojuje hospodyně i chovatelka, zpracovatelka i podnikatelka? „Jsem tu každý den, sedm dní v týdnu o půl šesté. Ale když občas pomáhám při dojení, mám příjemný pocit, že vidím ten užitek a mám z něj radost. A co teprve když pak stojím nad pasterovacím hrncem (tzv. pastérem) a vím, že z toho mléka budu vyrábět třeba goudu nebo nějaký jiný sýr z těch třinácti druhů, které naši zákazníci mají rádi…“

close info Jaroslav Jiřička / Jaroslav Jiřička zoom_in Kozí sýry, které vyrábí výhradně paní Krejzová, si můžete objednat na kozisyry.cz

A my jí musíme dát za pravdu. Kdo jednou ochutná třeba přírodní kozí sýr Novodvorský Lužánek, kozí balkán, kozí ricottu či brynzu nebo Fišer, sýr s modrou plísní, které vznikají z pasterovaného mléka v menší výrobně přiléhající k obchůdku s funkcí kanceláře, ten se sem bude vždycky rád vracet. Tím spíš, že si odsud nebude odvážet jen lahodný sýr, mléko či syrovátku, ale také dobrý pocit z přátelské atmosféry i možnost kdykoli se podívat do stájí, aby se přesvědčil, že na této farmě není otřepaný pojem wellfare, tedy pohodový život zvířat, jen prázdné slovo.

Kozí porodnice

A jak to na počátku března vypadalo na farmě Krejzových? Ve třech stájích kolem i po kozích maminkách radostně poskakovala více než stovka momentálně narozených kůzlat. A ještě asi sto padesát jich od ostatních nastávajících matek přibude. Hned jak se kůzle narodí, je třeba zaznamenat informace o jeho rodičích a tyto údaje zanést do systému Ústřední evidence koz, protože u Krejzových se jedná o genetickou rezervu, která je přísně evidovaná. Mají elitní chov, který má tato instituce pod přísným dohledem.

Přecházíme do druhé stáje, která je trochu jinak uspořádaná než ta předchozí, ve které byla kůzlata spolu s matkami pohromadě. Paní Milena vysvětluje: „Jak kůzlata rostou, jsou čím dál drzejší, takže je na část dne oddělujeme od matek, aby ty si mohly aspoň chvilku odpočinout. Některé totiž už leží na cecíkách a nechtějí kůzlata ani nechat pít. Tady jsou to pro ně takové lázně. Ale kůzlata umějí i vyskočit ze svého stání a my pak nevíme, ke které matce patří. No, je to tu někdy hotový blázinec…“ směje se chovatelka a nakonec nám také ukazuje zdejší nejstarší matku, čtrnáctiletou kozu jménem Kara s kůzletem – zářný příklad toho, že kozy jsou plodné po celý svůj život.

Oceněný chov i produkce

Stěnu u vchodu do malého obchodu, kde Krejzovi prodávají lahodné kozí sýry, zdobí galerie cen, které získali za chov českých hnědých koz krátkosrstých, a to za obě pohlaví.

Kozí sýry, které vyrábí výhradně paní Krejzová, si můžete objednat (resp. rezervovat) na kozisyry.cz. Vyzvednout si je však musíte osobně přímo na farmě.

Ocenění Regionální potravina získali Krejzovi v roce 2022 za kozí mléko a poté i za syrovátku. Je udělováno na čtyři roky. Již předtím, v roce 2017, získaly certifikát Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj kozí sýry z Nového Dvora.

close info Jaroslav Jiřička / Jaroslav Jiřička zoom_in Galerie cen, které získali za chov českých hnědých koz krátkosrstých

Zdroj: časopis Receptář, kozisyry.cz