Rozbily se vám některé ozdoby na stromeček nebo ho letos chcete mít zkrátka originálně nazdobený? Vyrobte si vlastní ozdobičky, které vypadají nádherně a stojí pouze trochu vašeho času. Spolu s poslechem vánočních koled vám to však půjde raz dva!

Vlastnoručně vyráběné ozdoby na stromeček v sobě skrývají kouzlo Vánoc, a to hned několikanásobně. Kreativní jedinci ocení již samotnou výrobu, se kterou jim můžou pomoct rovněž malé děti. Úsměv na tváři neschováte ani při zdobení stromečku nově vytvořenými ozdobami, a nakonec vám bude vánoční stromeček přinášet spoustu radosti po celé svátky. Zapojte fantazii a dejte do tvoření své srdce. Následující tipy na ozdoby totiž vypadají na stromečku opravdu fantasticky!

Vyrobte si z papíru anděla nebo hvězdu na vánoční stromeček podle video návodu na YouTube, na kanálu DIY by KreativníTechniky:

Sušené citrusy s mašlí

Sušené ovoce k Vánocům zkrátka patří, tak proč si z nich rovnou nevyrobit jednoduché ozdoby na stromeček? Pomeranče, mandarinky nebo citrony nejdříve omyjte, a poté je nakrájejte na kolečka o šířce asi půl centimetru. Ta nechte usušit na topení, v sušičce nebo v troubě. Usušené citrusy propíchněte háčky, které zakryjte malou mašlí. Citrusy můžete použít také na výrobu přírodního řetězu, který vám vznikne postupným navlékáním koleček na provázek.

Sušené ovoce vypadá na vánočním stromku božsky!

Barevné borovicové šišky

Šišky jsou přírodní dekorací, které se v dnešní době prodávají i v plastové podobě. Vy však za ně nemusíte vůbec nic utrácet, stačí zajít na procházku do lesa, kde si borovicové či jiné druhy šišek sami nasbíráte dle libosti. Ty pak můžete nabarvit, posypat třpytkami nebo je nechat tak, jak jsou. K placaté straně šišky pouze přidělejte malou skobičku, která následně poslouží pro úchyt háčku.

Ozdoby ze studeného porcelánu

Mezi vlastnoručně vyráběnými ozdobami je velkým favoritem studený porcelán, na který jsou potřeba pouze dvě běžné ingredience z kuchyně. Na pánvi proto smíchejte 200 g jedlé sody se 100 g kukuřičného škrobu a 100 ml vody. Směs neustále míchejte, dokud se nezačne vařit. Jakmile hmota trochu vychladne, vyválejte z ní plát o tloušťce 2-3 mm. Poté, jako u lineckého cukroví, z něj vykrajujte různé tvary, které propíchněte špejlí, aby se měly ozdoby za co uchytit. Ozdobit je můžete také obtisknutím krajky či jiného vzoru. Hotové ozdoby nechte schnout alespoň 12 hodin, přičemž je ze začátku otáčejte každou hodinu. Ztvrdlé ozdoby pak můžete ještě pomalovat nebo je pouze zavěste za provázek.

Ozdoby ze studeného porcelánu můžete použít i na výrobu řetězu.

Malinkaté dárečky

Rychlými ozdobami na vánoční stromeček mohou být také mini dárečky, ve kterých můžete i něco schovat. Krabičku od zápalek nebo bujonu zabalte do balicího papíru a stuhou je pak obtočte jako klasický dárek. Po uvázání mašle nechte jeden konec delší, za který celý dáreček zavěsíte na stromeček.

Vločky z nanukových dřívek

Co by to byl stromeček bez sněhových vloček? Snadno je vyrobíte jak z papíru, tak i třeba z nanukových dřívek nebo dřevěných špachtlí. Každá tři nabarvená dřívka na bílo stačí slepit uprostřed vteřinovým lepidlem a posypat je třpytkami. Hotové vločky pak rozmístěte do stromečku, jak budete chtít.

