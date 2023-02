Nejkrásnější ženy podle horoskopu: Tyto září vnitřní krásou, to je nejvíc!

Ta nejkrásnější žena nemusí být pohledná na první pohled, mít dlouhé nohy a míry modelky, pro někoho je totiž mnohem důležitější, když je žena krásná uvnitř. Jak se říká, fyzická krása pomine, ale ta vnitřní ve vás zůstane po celý život. Která ženská znamení září vnitřní krásou?

Následující ženy poznáte podle toho, že vyzařují kolem sebe svou vnitřní krásu, která každého uhrane na první pohled. Když ženy v těchto znameních potkáte, budete se s nimi cítit dobře, ucítíte z nich pozitivní energii a zamilujete se do jejich dobrého srdce. Která znamení oplývají tou největší vnitřní krásou?

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy ve znamení Lva mají dobré srdce a empatickou povahu. Tato žena vás nikdy nenechá ve štychu a když vám může jakkoliv pomoci, udělá to. Má velmi vyvinuté sociální cítění a pro lidi, kteří jsou v nouzi, je schopna udělat cokoliv, aby se měli lépe. Vždy myslí především na druhé a přála by si pro všechny lidi světa mír, lásku a pohodu.

Problémem je, že by se ženy ve znamení Lva opravdu rozdaly, a to i přesto, že samy nemají. To ale není správně. Nejprve by měly myslet na sebe a teprve poté na ostatní. Muži tyto ženy často využívají a příživničí na nich. Stačí si totiž vymyslet srdceryvnou výmluvu, proč nemůžete vydělávat peníze, a hodná Lvice vám na ni skočí raz dva.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelců mívají krásné, velké a upřímné oči. Když se do nich zahledíte, máte jistotu, že jsou upřímné a pomohou vám, jak budou umět. V jejich očích vidíte vše: strach, radost, smutek i spokojenost. Jsou jejich branou do duše a díky nim vidíte, jakou má žena ve znamení Střelce náladu.

Tyto ženy vás vyslechnou, poradí vám a nikdy vás neodsoudí. Kdybyste jim o půlnoci zavolali, že potřebujete pomoci, nikdy vás neodmítnou. Jejich vnitřní krása je něco, co je dělá jedinečnými a originálními. Vše řeší s klidem a úsměvem na rtech, snaží se z ničeho nehroutit a jejich skutečné rozpoložení opravdu prozradí pouze hluboký pohled do jejich očí.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka nejsou na první pohled žádné krasavice, ale obyčejné ženy, kterých běhá po světě spousta. Mají ale neuvěřitelné charisma, které muže přitahuje. Vyzařuje z nich vnitřní krása, z níž se podlamují kolena. Ženy v tomto znamení vždy vědí, co říct, abyste se cítili lépe. Trávit čas v jejich společnosti je tedy velmi příjemné.

Jsou i zdatné hospodyňky, které se umí otáčet v kuchyni. No a protože láska prochází žaludkem, často si získají mužské srdce i díky lahodné kuchyni. Pro muže udělají první poslední, aby byl šťastný, a život po jejich boku je procházka růžovým sadem. Umí svou vnitřní krásou prozářit celý domov a vy se tam vždy budete cítit dobře.