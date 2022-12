Ženy s největší vnitřní krásou podle horoskopu: Nemusí být vidět na první pohled

Některé ženy jsou krásné na první pohled a jiné až na ten druhý. Věřte, že prvoplánová krása není vždy to nejdůležitější, kouzlo osobnosti je mnohem zásadnější. Která znamení zvěrokruhu mívají největší vnitřní krásu?

Ženy s vnitřní krásou mohou být pro mnoho mužů přitažlivější než ty s krásou vnější, tedy fyzickou. Ta nejobletovanější žena nemusí být na první pohled krasavice, ale je důležité, aby z ní vyzařovalo dostatečné charisma. Jaká znamení oplývají tou největší vnitřní krásou? Patří mezi ně i to vaše?

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Ženy ve znamení Vah nejsou žádné krasavice, za kterými se muži otáčejí na ulici, když ale promluví, vše je jinak. Mají velmi příjemný tón hlasu, který jako by nutil ostatní poslouchat a přímo se do něj zamilovat. Když se vám tohle stane, chcete ho poslouchat navždy. Tyto ženy navíc neříkají nesmysly, ale jsou velmi chytré a vzdělané.

Do ženy ve znamení Vah se tedy nezamilujete na první pohled, ale když se to stane, je to na celý život. Tato žena má takové charisma, že vás nikdy neomrzí a budete vedle ní chtít zestárnout. Život po jejím boku je totiž příjemný, plný zajímavých a obohacujících debat a v neposlední řadě se řadí mezi skvělé matky. Co víc si tedy přát než Váhu?

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnářky jsou uvnitř velmi citlivé, svěží a svobodné ženy, které tím fascinují každého muže. Vyzařuje z nich svoboda a klid, který je velmi přítažlivý, a muži se díky němu cítí bezpečně. Vodnářky působí tak, že je nic nerozhází a muži tak mají po jejich boku pocit, že nemusí řešit každý nesmysl, což jiné ženy často dělají.

Vnitřní krása Vodnářek je v jejich sebejistotě a svobodě. Vodnářky o sebe sice příliš nedbají, nezajímá je móda, kosmetika ani líčení, ale jejich charisma a vnitřní síla nahradí všechny jejich nedostatky, které občas mohou muže zpočátku odrazovat. Když navíc ženě ve znamení Vodnáře mile řeknete, aby se sebou něco udělala, umí z ní být celkem kočka.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka budete milovat pro jejich dobrotu, vstřícnost, empatii a vnitřní krásu. Když se někde žena ve znamení Raka objeví, září nad ní aura, která odzbrojí i toho největšího odpůrce lásky. Tyto ženy to s muži umí, aniž by se snažily, což je jejich velká výhoda. Vše jim jde tak nějak samo.

Tyto ženy sice nejsou přední krasavice, ale obyčejné holky od vedle, které se však umí vyloupnout v hvězdy, kdekoliv se objeví. Jejich vnitřní krása je prostě nakažlivá a každý s nimi tráví rád volný čas. Ženy ve znamení Raka jsou navíc velmi hodné a snaží se svými skutky pomáhat, kde je třeba.