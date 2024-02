Vteřinové lepidlo používáte většinou, když potřebujete něco slepit, že? Ale může vám pomoci i v jiných situacích. Například když máte řeznou ránu, nebo když potřebujete ochránit prsty. Podívejte.

Vteřinové lepidlo má jednu základní funkci. Slepí v podstatě všechno a nemusíte dlouho čekat, než zaschne. Ale když budete chtít být trochu kreativní, zjistíte, že se s ním dá udělat mnoho dalších věcí. Vteřinové lepidlo je zkrátka takový záchranář v různých prekérních situacích a nemusí se jednat pouze o lepení. Podívejte se, jak díky němu můžete například spravit nalomený nehet, spravit třepení na dekách či kobercích, a jak vám může pomoci při řezné ráně.

Video, jak můžete rozlepit prsty slepené vteřinovým lepidlem, najdete na Youtube kanále Kutil Adam:

Víceúčelové vteřinové lepidlo

První věc, se kterou vám může vteřinové lepidlo pomoci, je pomoc při nalomeném nehtu. Dámy vědí asi nejlépe, že nalomený nehet nejen že špatně vypadá, ale zároveň i bolí, když se odlomí větší kus. Pokud se vám to stane, neváhejte. Na nalomenou část přidejte trochu vteřinového lepidla a přilepte jej zpátky. Když totiž budete jednat rychle a nalomený nehet vrátíte do původní podoby, přejdete tak nepříjemným bolestem. A pokud se vám nelíbí prasklina, která je lehce vidět, stačí ji jen zakrýt nějakým pěkným lakem na nehty. Další věc, se kterou vám vteřinové lepidlo pomůže, je třepená na dekách a kobercích. Třepení je velice nepříjemná záležitost, jelikož když pokračuje, zhoršuje tím kvalitu a stav daného objektu. Proto jakmile spatříte třepení u čehokoliv, povolejte starý dobrý vteřiňák. Na roztřepené konce naneste trochu lepidla, protože jakmile budou konce slepeny, třepení nebude pokračovat.

close info Profimedia zoom_in Pokud máte nalomenou větší část nehtu, přilepte jej zpátky pomocí malé dávky vteřinového lepidla. Vyhnete se tak bolesti.

Pomoc při a proti řezné ráně

Určitě se vám někdy stalo, že jste se řízli a lékárnička byla v nedohlednu. Ať už máte řeznou ránu kdekoliv, sáhněte po vteřinovém lepidle. Pokud se zrovna nacházíte v zaprášeném prostředí, kde se vám do rány může lehce zanést infekce, použijte vteřinové lepidlo jako tenkou náplast. Ujistěte se, že jste ránu předtím řádně vydezinfikovali a lepidlo nikdy nenanášejte přímo do rány. Je to sice krajní řešení, ale někdy by se vám mohlo hodit. Věděli jste, že vám vteřinové lepidlo může také ochránit prsty? Pokud máte náladu být kutilem a něco řezat, ale rukavice jste si zapomněli, použijte vteřinové lepidlo. Stačí si jej jen nakapat na konečky prstů tak, aby byly celé pokryté a tím pádem i chráněné. Je to skvělý fígl, jelikož vám lepidlo na prstech nemůže ublížit, a navíc ochrání vaši kůži před poškozením.

