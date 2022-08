Nejvtipnější znamení zvěrokruhu, která nezkazí žádnou srandu: Patříte k nim?

Někteří lidé jsou vyhledávání hosté na nejrůznější oslavy a setkání, a to zejména pro jejich smysl pro humor. Patříte mezi ně? Hvězdy hodně ovlivňují náš cit pro legraci. Jaké kamarády si pozvat na večírek, aby zábava nestála? Zjistěte si nejprve, v jakém znamení se narodili, některá umí být obzvláště vtipná.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Kdokoli se ocitne v blízkosti Střelce, měl by se připravit na smršť vtipů a historek. O zábavu máte v případě Střelce vždy postaráno. Vládne mu Jupiter, planeta štěstí a příležitosti, takže je jasné, že Střelec hledá a najde humor snad v každé situaci, v níž se ocitne nebo která se mu přihodí. Střelec je hlučný, upovídaný a společenský, ovšem ne tak, že jeho vtipy přestanou za chvíli bavit. Naopak. Dokáže vycítit situaci, kdy zazářit vtípkem a daří se mu to. Navíc pozná, kdy zábava slábne a vždy dokáže ostatní v pravou chvíli povzbudit a rozveselit.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Hledáte společníka, který je přirozeně veselý a přátelský? Vsaďte na osoby narozené ve znamení Vah. Jsou tak přirození ve svém projevu, že si ostatní získají pouhým úsměvem. A co teprve, když promluví a řeknou něco vtipného! Ve společnosti lidí však nejsou sobeckými baviči jako některá jiná znamení. Dávají příležitost i ostatním a dokáží jejich historky doplnit vtípkem, který zábavu ještě znásobí, ovšem s takovou grácií, že nechá zazářit původního vypravěče.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Ne každý má rád sarkastický humor, Blíženci jsou v něm mistři. Vládne jim planeta změny a akce Merkur, která dodává Blíženci umění dokonalé komunikace. Jejich doménou jsou hlášky, krátké poznámky a sakrastické žerty. Nikdy to nemyslí zle, takže druhé neurážejí. Dokáží tak obratně vtipkovat na cizí účet, že se všichni baví, ale nikdo není dotčen. Co však patří mezi jejich velké plus, je to, že si umí dělat legraci sami ze sebe. To z nich dělá obdivované společníky, mají hodně prátel a jsou často hvězdami všech oslav a večírků.

Beran (21.3. - 20.4.)

Lidé narození ve znamení Berana mají tolik přebytečné energie, že své vtípky spíše předvádějí než vyprávějí. Důležitá je pro ně akce a pohyb, a to i v případě, že baví ostatní. Miluje, když se lidé smějí na jeho účet, proto vymýšlí neskutečné skopičiny, jen aby ostatní pobavil. Plácne s sebou o zem, narazí hlavou do zdi, postaví se třeba na hlavu, jen když slyší kolem smích. Ano, je to trochu dětinské, ale to Beranovi nevadí. Klaunovství k němu patří a přátelé, kteří znají tento jeho specifický smysl pro humor, ho za to zbožňují.

Kozoroh (22.12. -20.1.)

Pracovitost, disciplína, zodpovědnost a řád. Kdo by čekal, že Kozoroh bude mít smysl pro humor, když rozesmát tohoto morouse je tak těžké. Ano, máte pravdu. Ovšem jen na první pohled, anebo když Kozoroha znáte jen krátkou dobu. Neztrácí čas hloupostmi, na zábavu nemá čas a nad prostoduchými vtipy se jen ušklíbne. Je-li však něco zároveň chytré a vtipné, dokáže se smát a vtip ocenit. Jakmile se ocitne ve společnosti lidí, kteří se rádi baví inteligentními historkami, dokáže se za chvíli rozjet tak, že budete šokováni, jaké příběhy sype z rukávu. A nechybí ani sarkasmus, černý humor, včetně toho, že si umí udělat srandu sám ze sebe.

