Tato znamení zvěrokruhu se chlubí svou inteligencí, ale žádnou nemají. Znáte je?

Lidé, kteří se chlubí svou inteligencí, mohou na první pohled působit chladně, mocně a působivě. Pravda je však velmi odlišná. Nejčastěji jsou lidé, kteří se předvádějí, vnitřně znepokojeni tím, kým jsou. Jejich inteligence tak ve finále není nic moc, pokud se takto předvádějí. Kteří lidé mají tendence se takto chovat? Vliv má horoskop a znamení zvěrokruhu.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Vzhledem k tomu, že Blíženci jsou sociální bytosti, vytvářejí si pozitivní sebeobraz tím, že předvádějí svou inteligenci. Rádi vyzdvihují výhody svých dobrodružství a zkušeností v touze přesvědčit ostatní, aby přijali jejich názory a pohled na svět.

Blížencům se často tak práší od pusy, že to není k vydržení. Věří, že čím více budou o sobě mluvit, tím lépe budou vypadat, a vůbec si neuvědomují, že opak je pravdou. Určitou dobu bývají ve společnosti zábavní, jenže když se jejich monolog odehrává příliš dlouho, ostatní se začnou otráveně vytrácet a myslet si o Blížencově inteligenci své.

Blíženci se často chlubí tak, že už se nedají poslouchat. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi jsou ve své pýše arogantní a nestaví před ni nic jiného. Aby si udrželi nadvládu, nevadí jim vychloubat se svou inteligencí před širší veřejností. Využívají své bystré mysli a důvtipu k prosazování svých zájmů a k tomu, aby se jimi chlubili, aby je ostatní vnímali jako někoho nejvyššího kalibru.

I když to o Lvech všichni vědí, jejich chvástání, chlubení a očekávání obdivu je až otravné. Lvi jsou přitom vnímáni jako poměrně chytré bytosti, ovšem pokud jejich pýcha přesáhne své limity, působí hloupě, a i kdyby se přetrhli, svůj obraz už nevylepší. Kdyby někdy raději mlčeli, udělali by lépe.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci bývají společenští, optimističtí extroverti, kteří si získávají obdiv a pozornost každého, s kým přijdou do styku. Aby si udrželi pověst, často dávají najevo své znalosti. Zapojují se do intelektuální konverzace před lidmi, aby posílili svou osobnost a udrželi si pozici středu pozornosti. Jenže někdy se stane, že už to se svými znalostmi dávanými na odiv přehání a začnou každého poučovat.

Lidem ve Střelci dělá velké potěšení trumfovat ostatní, ostentativně dávat najevo, co kde chytrého četli, viděli nebo slyšeli. I když je jejich inteligence na vysoké úrovni, tímto povýšeným chováním ze sebe dělají hlupáky a lidé, kteří je neznají je také za hlupáky budou považovat.

Střelci už to někdy s chloubou přehánějí. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář má sklon hodnotit prakticky všechno a všechny. Považuje se za nadprůměrně inteligentního a dává to taky patřičně najevo. Kdo je ale zvědavý na hodnocení druhých, obzvláště, když to zazní v tu nejnevhodnější dobu?

Na to je totiž Vodnář expert a chová se občas jako slon v porcelánu. Tak moc touží sdělit všem svůj sofistikovaný názor na cokoli a kohokoli, že si nevidí do pusy. A když se rozjede, neví, kdy přestat. Takového člověka pak ostatní považují za někoho, kdo svou inteligenci bohužel někde zapomněl.



Zdroje: www.pinkvilla.com, www.chedonna.it