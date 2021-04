Jednoduchý trik, jak bezpečně vyfouknout vejce jednou dírkou

K Velikonocům patří půvabné jarní dekorace, k jejichž výrobě potřebujeme vyfouknuté vaječné skořápky. A protože výroba těchto velikonočních dekorací patří k oblíbeným činnostem v mnoha českých domácnostech, přinášíme dva jednoduché, ale přitom účinné tipy, jak dostat veškerý obsah z vajíčka ven pouze jednou dírkou.

Vajíčka nejprve důkladně omyjte. Pokud máte kupovaná vejce, tak razítko, které na nich je, lehce odstraníte pomocí houbičky na nádobí a tekutého písku. Pro potřeby budoucího zdobení vajíčka dobře odmastěte, k tomu vám postačí běžný prostředek na mytí nádobí. Potom vajíčka dobře osušte.

Tradiční vyfukování vajec za pomoci dvou dírek. Zdroj: PhotoUG / Shutterstock.com

Dál si připravte vhodnou misku, silnější jehlu, špendlík, připínáček (popř. gravírovací pero) a užší plastové brčko, lepší je s ohýbacím kloubem. Jehlou, špendlíkem nebo připínáčkem do vajíčka udělejte na jeho širším konci malou dírku.

Může vás zajímat 10 Zajímavosti Barvení vajíček podle přírody: cibulí, zelím, řepou, kůrou, kurkumou… 10 Hobby Kraslice, krásná tradice: zdobení voskem, jehlou, slámou i batikou

Tu pomalu zvětšujte, dokud se do ní nevejde brčko. Vajíčko nakloňte otvorem nad misku a do otvoru strčte brčko kloubem ven. Brčkem foukejte do vajíčka vzduch, tím vznikne tlak, který začne vytlačovat obsah vajíčka ven. Když už žádný obsah nevychází, napusťte do vajíčka opatrně vodu, jemně protřepejte a vodu nechte vytéct. Vyfouknutou skořápku jemně osušte a můžete zdobit.

Existuje ještě jeden způsob, jak vyfouknout vajíčko s pomocí pouze jednoho otvoru. Na rozdíl od první metody budete místo brčka potřebovat injekční stříkačku s jehlou. Do širšího konce vajíčka opět udělejte silnější jehlou, špendlíkem nebo připínáčkem malý otvor, jen o trochu větší, než je průměr injekční jehly. Do injekční stříkačky naberte vzduch, jehlu strčte do vzniklého otvoru a pomalu napouštějte vajíčko vzduchem. Tlak vzduchu vyžene z vajíčka všechen obsah. Pokud už z vajíčka nic nevychází, naplňte stříkačku vodou a stříkněte ji do vajíčka. Potom nasajte do stříkačky opět vzduch a pomalu ho napouštějte do vajíčka, voda pod tlakem vzduchu vyteče a spolu s ní i případné zbytky žloutku a bílku.

Prázdná skořápka je připravená ke zdobení, vaší fantazii se meze nekladou. A ani obsah vajíčka nemusí přijít nazmar. Pokud se vám podaří uhlídat oddělení žloutku a bílku, což s pomocí injekční stříkačky a trochy pozornosti a zručnosti jde, můžete použít žloutky třeba do těsta na tradiční velikonoční mazanec a ze zbylých bílků udělat oblíbené sněhové pusinky. A pokud máte obsah vajíček smíchaný, vůbec to nevadí, míchanými vejci nebo vaječnou omeletou vaše okolí určitě nepohrdne.

Zdroje: diycesky.cz, magazin.recepty.cz, tv.prozeny.blesk.cz