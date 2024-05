close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 29. 5. 2024

Přiznejme si to! Vlhčené dezinfekční a dětské ubrousky jsou bezva, ale nejsou ekologické a některé konkrétní přísady mohou citlivé pokožce vadit. Jak z toho ven? Vyrobte si vlastní dezinfekční ubrousky a dejte do nich jen to, co vám nedráždí pokožku.

Proč si vyrobit vlastní dezinfekční ubrousky? Mnozí z nás sice rádi využívají vlhčených dezinfekčních ubrousků, ale najdou se i věci, které nám na nich vadí. Některé jsou drahé, často také neekologické. Když je potřebujeme, zrovna nejsou po ruce. Vadí nám vůně nebo neznámá látka, která irituje citlivou pokožku. Pokud si dezinfekční vlhčené ubrousky vyrobíte sami, budete přesně vědět, co v nich je. Vůni můžete zvolit podle vlastních preferencí a možností. Navíc opravdové esenciální oleje mohou podpořit i hojení či jinak pečovat o pokožku. Podívejte se na příspěvek z populární americké show The Doctors. Na svém YouTube kanálu poskytují mnohé rady a tahle se týká dezinfekčních ubrousků. Lékaři dokonce používají jen dvě ingredience na výrobu vlhčených ubrousků. Zdroj: Youtube Co bude na výrobu dezinfekčních ubrousků potřebovat? My se ale podíváme na jiný recept na výrobu, který sice má delší seznam surovin, ale uvidíte, že jsou to docela běžné věci a možná máte už část z nich doma. Na výrobu vlastních vlhčených dezinfekčních ubrousků budete potřebovat: Papírové ubrousky nebo bavlněné či flísové hadříky,

destilovanou vodu,

bílý ocet,

kvalitní 70% alkohol

esenciální oleje na ovonění i podporu hojení pokožky,

snadno uzavíratelnou krabičku nebo sklenici. Připravte si napřed ubrousky. Pokud chcete verzi skutečně udržitelnou, budete si muset také nastříhat potřebné množství látkových ubrousků. Můžete použít materiál ze staršího trička nebo mikiny. Velmi měkké a dobře použitelné jsou také flísové čtverce, ale jde o syntetický materiál, který nemusí každému vyhovovat. Kousky materiálu vyskládejte do sklenice nebo krabice tak, abyste je později mohli snadno a po jednom odebírat. Z kupovaných materiálů na výrobu vlhčených ubrousků je možné použít pevnější ubrousky kuchyňské nebo lze koupit ubrousky z netkané textilie, které jsou syntetické a pratelné. Nevýhodou je, že jsou málo savé. Nyní je čas na přípravu tekutiny, kterou ubrousky zalijete. Na 1 hrnek destilované nebo převařené vody budete potřebovat, půl hrnku bílého octa, půl hrnku alkoholu a zhruba 10 kapek esenciálního oleje nebo směsi olejů. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Esenciální oleje jsou silně koncentrované a používají se jen po několika kapkách. Oleje do ubrousků volte podle vůně i účinku Pamatujte, že co se týče výběru olejů, nejde jen o vůni. Pokud budete používat ubrousky na ruce či pokožku těla, můžete vyzkoušet nejen hojivý Tea tree olejíček, ale například i levandulový, heřmánkový, měsíčkový, šípkový či pelargoniový olej. Tyto všechny podporují regeneraci pokožky, zmírňují záněty, některé jsou vhodnější pro alergiky, jiné jsou vhodné pro léčení jizev. Samozřejmě, zvolený olej by vám měl také vonět a neměl by dráždit pokožku. Související články close Hobby Louče z prázdných lahví od vína: Levná dekorace, která udělá z vaší večerní zahrady romantické video close Hobby Vyrobte si smeták z PET lahve: Je hrubý, pevný a zametete s ním úplně všechno video Zdroje: irecept.cz, thespruce.com

