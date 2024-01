Líbí se vám představa, že si vyrobíte vlastní šperky? Nebo je pro vás zajímavější nižší cena? Ať tak nebo tak, výroba šperků z komponentů nebo korálků z polodrahokamů není náročné hobby. Boho šperky nebo broušené sklo jako od značky Swarovski se mohou vyjímat i na vaší šíji a za pakatel!

Kásné šperky si vyrobíte za chvilku

Výroba šperků z komponentů je velmi snadná a uvidíte, že často zabere nejvíc času přemýšlení o tom, jaké náušnice, náhrdelník nebo náramek vlastně chcete. Vezměme to ale popořádku. Co budete potřebovat a co znamenají ty podivné názvy?

Než si povíme všechno o materiálu, nechte se inspirovat. Podívejte se, jak si můžete snadno udělat krásné boho šperky. Nechte se inspirovat příspěvkem od Kristýny z YouTube kanálu Manumi.

Zdroj: Youtube

Výroba šperků z komponentů je snadná

Výroba vlastních šperků je nejen způsob jak ušetřit, ale také zábava, ze které se může rychle stát hobby. Když ale poprvé zavítáte na stránky prodejců komponentů, setkáte se s celou řadou nových slov. Nenechte se vylekat, názvy vám nyní přiblížíme.

Jednotlivé komponenty můžete koupit online nebo v kamenném obchodě v různé kvalitě. Nejlevnější komponenty mohou být různých barev, což ale rozhodně neznamená, že jsou ze stříbra, zlata nebo platiny. Klidně použijte levnější materiál, ale ujistěte se, že jde o komponenty bez zinku a niklu, který může způsobovat alergie. Pokud si chcete být stoprocentně jistí, že vaše šperky bude moci nosit kdokoli, hledejte komponenty z oceli, která je zcela bezproblémová, ale dražší.

Afroháčky jsou jednoduché zatočené drátky často s pružinkou, kuličkou a očkem, určitě budete nějaké potřebovat na výrobu náušnic. Nicméně existuje i řada dalších uzavíratelných závěsů, které bývají opět dražší, prodávají se v párech a každý obchod nabízí svůj vlastní sortiment.



Aby nevypadávaly háčky z dírky, můžete pořídit maličké gumičky z čiré gumy v různých tvarech, které stačí zezadu na háček navléknout, aby se z dírky nemohl nedopatřením vytáhnout třeba při převlékání.

A co dál? Úplně nejjednodušší náušnice vznikne zavěšením přívěsku na háček. Přívěsky mohou mít nespočet tvarů a velikostí. Na háček jej zavěsíte na očku, které si také budete muset koupit, stejně jako některé základní nástroje. Nebojte se zeptat, v každé prodejně vám rádi poradí.

close info Profimedia zoom_in Hladké kleště, vinuté perly, rokajlové korálky, ketlovací jehly i afroháčky koupíte v obchodech s komponenty na výrobu šperků.

Nicméně absolutní minimum jsou kulaté šperkařské kleštičky čili ketlovací kulaté, případně hladké ploché. Takové jsou vhodné proto, abyste do měkkého kovu neotiskli při práci zoubky, které jsou na obyčejných kleštích nebo kombinačkách. Ty jsou navíc ještě příliš velké a s droboučkými komponenty by to prostě nešlo. Hodit se budou i štípací malé kleště nebo jejich různé kombinace.

Při výrobě náušnic se také určitě setkáte s ketlovacími jehlami a nýtky. Je to drátek o různé délce, který je v případě jehly ukončený očkem. Placičkou je ukončený nýtek. Na ketlovací jehlu díky očku můžete zavěsit další komponenty, nýtek drátek ukončuje a není zdobný, pokud nemá kuličku, což je jemné a velmi hezké zakončení.

Podle vašich představ můžete tvarovat drátky různých barev, tlouštěk a ohebností. Drátky je vždy lepší si osahat než získáte představu o správné tvrdosti. Postupně se můžete dostat až k technice oplétání, která je manuálně i časově náročná, ale velmi zajímavá a rustikální.

Na navlékání lez použít čirou gumičku, ideálně několik zároveň, kdyby došlo k přetržení. Tvar bude držet paměťový drát, který se prodává v minimálně dvou velikostech, respektive na zápěstí a na krk. Navlékat můžete také na provázky, příze, nitě, voskované šňůrky, kožené řemínky atd.

Korálky: Rokajl, Swarovski i polodrahokamy

Korálky seženete lehce plastové, dřevěné, skleněné i z ušlechtilých minerálů čili polodrahokamů. Skleněných drobných korálků je veliké množství a často jsou pojmenovány podle výrobce, především u prodejců, kteří nabízejí velké spektrum různých typů. Maličké drobné korálky se jmenují rokajl a čím větší je číslo, tím menší je korálek. U dobře popsaných výrobků se dozvíte nejen velikost korálku, ale i průtahu čili dírky. Mezi komponenty můžete nakoupit také korálky a skleněné přívěsky Swarovski nebo podobné broušené sklo od jiného výrobce.

V případě kovových korálků jde nejčastěji o mezikorálky, kaplíky a zamačkávací rokajl. Mezikorálky jsou drobné ozdobné kuličky, trubičky nebo protahovací dekorace. Zamačkávací rokajl je drobný kovový korálek, který se navlékne a po zamáčknutí kleštěmi zůstane na místě. Kaplík je zase korálek, který je na jedné straně úzký a na druhé široký.

Překvapit vás může také výraz kalota, ta končí očkem nebo háčkem. Funguje jako zakončení provázku, také se zamačkává kleštěmi, a to na uzlík na konci provázku.

Samostatnou velikou kapitolou jsou korálky z minerálů. Polodrahokamy jsou dobarvované nebo obarvované, syntetické, ze zlomků nebo přírodní. Věnujte proto pozornost názvům, ale také detailům popisu. Rozdíly v cenách jsou značné a tyrkenit není tyrkys! Tyrkenit je nejčastěji obarvený původně bílý howlit, jehož cena je deset až patnáctkrát nižší než cena tyrkysu. Specializované obchody vás na rozdíly upozorní a mnohé nabízejí detailní popis a vysvětlení různých termínů.

A co s tím vším? To už je přece na vás. Kombinujte, zkoušejte, inspirujte se nebo si udělejte kopii toho, co se nosí a prodává. Výroba jednoduchých náušnic může zabrat několik vteřin, originální komplikované kousky desítky minut.