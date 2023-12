Svíčky jsou jedním z mnoha symbolů Vánoc. Ale věděli jste, že si ji můžete vyrobit sami v teple vašeho domova? A není to vůbec složité. Svíčku můžete použít i jako vánoční dekoraci, podívejte.

Plamen svíček o Vánocích má až kouzelnou moc. Dokáže vás plně vtáhnout do příjemné vánoční atmosféry, ať už máte svíčky na věnci, nebo se dají nalézt v celé vaší domácnosti. Je to zkrátka nedílná součást Vánoc. A kdyby jen Vánoc. Svíčky se zapalují i na určité státní svátky, Dušičky nebo Halloween, pokud chcete, narozeniny, v kostele, na hřbitově při rozjímání u vašich blízkých a podobně. K jejich magickému plamenu si každý může přiřadit něco svého. Ale věděli jste, že si svíčky můžete bez velké námahy vyrobit i sami? A je to i docela zábava.

Video, jak vyrobit svíčku ze včelího vosku, najdete na Youtube kanále Bramble Berry:

Správný kvalitní vosk

Klíčem úspěchu je vybrat správný vosk. Ideální volbou je včelí vosk, který je naprosto přírodní, při zapálení knotu nevypouští žádné látky, které by vás mohly nějakým způsobem ohrozit a stojí jen pár korun. I když vůbec není drahý, je to jeden z nejkvalitnějších vosků nejen co se výroby svíček týče. Dalším přírodním a kvalitním voskem je sójový nebo palmový. Snažte se ale vyhnout parafínu, který je sice skvělý, co se týče tvorby svíček, jelikož dokáže pojmout velké množství barev a dá se různě tvarovat. Zároveň je však chemicky bělen a zpracováván, což znamená, že při hoření vypouští toxické látky.

close info Profimedia zoom_in Základem je výběr správného vosku. Ideální je včelí přírodní vosk.

Vlastnoručně vyrobená svíčka

Postup je zcela jednoduchý. Můžete k němu přizvat klidně i vaše ratolesti. Jedná se o kombinaci jednoduchosti a zábavy. Jako první si sežeňte vosk dle vaší preference. Poté jej podle pokynů, které se u každého vosku liší, rozehřejte. Na dno nádoby, kterou jste zvolili pro výrobu svíčky, nalepte stojánek s knotem. Nyní je potřeba napnout knot a zafixovat jej do centrovacího držáku. Následně stačí jen nalít vosk do nádoby a nechat svíčku vychladnout. Doporučuje se dát na dva dny do mrazáku či lednice. Až bude vaše svíčka dostatečně tvrdá, zkraťte knot na doporučenou délku. Svíčku pak můžete ozdobit dle vlastní fantazie.

