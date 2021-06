Jak vyrobit krásnou plážovou tašku ze starého polštáře. Je to snadné a rychlé!

Svět je plný věcí, které už z různých důvodů neslouží původnímu účelu. Vyhodit je by ale byla škoda, a tak oblíbená dekorstylistka Denisa Bartošová vymyslí, co by se z nich dalo vykouzlit hezkého a užitečného. Přidejte se.

Zdroj: Časopis Kreativ

Z jednoho starého plátěného povlaku na polštář v jemně krémové barvě Denisa vymyslela jednoduchou tašku na hození přes rameno. A protože bude léto, hned ji jako vzor, kterým ji vyzdobí, napadl meloun. „Meloun a léto' je pro mě totiž něco jako 'ryba a voda,“ říká.

Budete potřebovat:

starý polštář bez vzoru, šicí stroj, kus pevnějšího igelitu, barvy na textil (zelená, červená, růžová), štětec, misku s vodou, žehličku, bavlnku a jehlu, růžovou kroucenou atlasovou šňůru, tavnou pistoli a lepidlo do ní

Nejdřív si připravila tašku jako základ. Je to jednoduché, protože vymyslela tašku, kde jako uši bude sloužit kroucená šňůra. Z polštáře proto stačilo odstřihnout zip a okraj založit a obšít. Pak už mohlo začít opravdové dobrodružné tvoření. „Mým záměrem byl improvizovaný akvarel. Jednoduše jsem celou tašku namočila a pak do ní vložila vystřižený kus igelitky, aby se mi barvy neprosákly i na druhou stranu,“ popisuje.

Začala kůrou melounu: do mokré látky udělala tenkou zelenou čárku ve tvaru půloblouku, která se hezky rozpila. Kousek za ní pokračovala červenou linkou. Červenou barvu pak trochu zředila vodou, aby byla spíš růžová, světlejší a vodovější, a vyplnila celý řez melounu. „Snažila jsem se krapet tónovat, aby červená přecházela postupně do světlejší a světlejší. Jak byla látka mokrá, barvy se krásně rozpíjely a vzlínaly. Pak jsem nechala barvičky uschnout a nakonec je lehce přežehlila pro jejich fixaci.“

Denisu inspiroval meloun, který tolik miluje. Zdroj: Tereza Melicharová

Pomocí bavlnky pak řetízkovým stehem obšila celou melounovou kůru a jednotlivými řetízkovými stehy naznačila melounové pecky. „Kroucenou atlasovou šňůru na ozdobu jsem, přiznávám, nalepila pomocí tavné pistole, protože představa, že přišívám ty kilometry ručně, mě děsila. Šlo to parádně rychle, kousek po kousku. Lepidlo z tavky přeprání na čtyřicítku v pohodě několikrát přežije, mám to vyzkoušeno, není se čeho bát,“ říká Denisa.

Uši, které vedou uprostřed horního olemování, chtěly ale samozřejmě pro jistotu pevně přišít. Na jejich začátku a konci před přišitím vytvořila uzlík pro pěkné ukončení. „Byla to taková zábava, že kdybych měla takových polštářů víc, uspořádám melounovou párty pro kamarádky a každé jednu melounovou tašku udělám na památku. No ale párty může být i bez tašek, tak přidávám svůj oblíbený recept na horké dny. Vychlazený meloun pokrájím na malé čtverečky a jenom na něj rozdrobím fetu. Tělo zasytí, zavodní a báječně osvěží. Přeju vám krásné léto a sladké melouny!“

„Taky máte doma ve skříni staré polštáře, které z nějakého důvodu už nepatří k žádnému povlaku na peřinu? Hledala jsem pro ně nové využití,“ říká Denisa. Zdroj: Petr Karšulín

Další nápady na tvoření najdete v časopise Kreativ. Nové číslo najdete právě na stáncích a můžete ji ho prolistovat zde.

Titulka Kreativ Zdroj: Časopis Kreativ