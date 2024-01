I když se venku střídá počasí všelijaké, je zima a dříve nebo později budou mít ptáci málo potravy. Připravte jim krmení, ale ne ledajaké. Místo lojových koulí nabídněte ptákům hvězdy, srdce a jiné sváteční zobání, které se bude za oknem jen vyjímat.

Máte čas? Připravte ptáčkům zobání

Pár dnů volna jsou tak akorát k tomu, abyste si užili rodinu a děti, ale také někdy pár chvil o samotě, v teple a u knížky. Jestli ale máte prsty neposedné, určitě se vám bude chtít něco dělat, i když nemusíte. Vyrobte ptáčkům vánoční ozdoby ze semínek! Přikrmíte je a zároveň si uděláte venkovní výzdobu. Ornamenty můžete také zapíchnout do truhlíků na okně a udělat z nich zajímavou zimní dekoraci, která přiláká ptáčky ať už jste ve městě nebo na vsi.

Je určitě možné pár lojových koulí koupit, ale do vlastnoručně vyrobeného zobání přidáte také další dobroty, které by tam jinak jistě nebyly. Navíc je taková práce docela zábavná a tím to zdaleka nekončí! Děti i seniory pohled z oken na ptáky jistě pobaví, mohou se něco přiučit nebo dokonce zapojit do sčítání ptactva.

Krmení ptáků ale není jen tak. I špatným zobáním jim můžete ublížit nebo řekněme přitížit. Podívejte se na příspěvek z YouTube kanálu, který pro vás připravila autorka Zahrady zdraví. Poradí vám, čím ptáky krmit a kdy.

Zdroj: Youtube

Z čeho vyrobit zobání pro ptáčky?

Výroba ozdob ze zrní je docela snadná a různé tvary vykouzlíte pomocí vykrajovátek na cukroví. Na zavěšení ozdob budete potřebovat provázky, do ozdoby samotné můžete vtlačit krátký špalíček, který ptáčkům poslouží jako bidýlko. Na samotné ozdoby je třeba mít nachystané také formičky a vykrajovátka i podložku nebo plech vyložený pečicím papírem.

Přichystejte si směs semen z prosa, ječmene, ovsa, slunečnicových semínek či bobulí, můžete použít i mleté ořechy bez soli, nekořeněné a jinak nedochucené čili bez polevy. Dále se hodí sušené, ale i čerstvé ovoce jako jsou například krájená jablka a nepochybně budete muset mít také nějakou spojovací hmotu. Takovou klasickou spojovací hmotou je lůj a doporučuje se především hovězí, někdo ale používá také želatinu nebo burákové máslo.

close info Profimedia zoom_in Krmení pro ptáky můžete vylepšit třeba ovocem.

Jak vyrobit ornamenty ze semínek

Směs semen a případného ovoce vložte do mísy a zalijte je pojící hmotou. Tou pak spěšně naplňte formičky. Pokud chcete i krátký klacík jako bidýlko, vtlačte jej do hmoty, dokud ještě není příliš tuhá.

Také se nabízí položit formičky na plech, nasypat do každé zvlášť semena a ta pak tukem zalít z vrchu. Počítejte ale s tím, že tuk spodem proteče. Ničemu to nevadí, po zatuhnutí ho opět seškrábnete a budete moci použít příště. Určitě ale mějte formičky položené na plechu, ať tuk nevyteče na stůl nebo kuchyňskou linku, kde by všechno zamastil.

Směsí můžete plnit nejen pěkná vánoční vykrajovátka, ale také půlky skořápek, prázdný kokosový ořech, půlky slupek od citrusů nebo můžete směs vtlačit do v lese nalezených šišek jehličnanů. Zrním můžete oblepit nejen plátky jablek, ale také tvary vystříhané z kartonu.

Pozorování ptáků a nejen to

Pokud vás cvrkot za oknem opravdu zajímá, podívejte se na stránky České ornitologické společnosti, kde se můžete naučit ptáky identifikovat. Jinde určitě najdete také seznamy ptáků pozorovatelných u nás, kde můžete jednotlivé druhy odškrtávat.

Zajímat by vás mohl také projekt „Ptačí hodinka“. Už 5.ledna se můžete zapojit do sčítání ptáků a dozvědět se zase něco víc o fauně u nás.

Zdroje: countryhillcottage.com, birdlife.cz