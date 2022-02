Chcete pěstovat včely? Inspirativní rozhovor se ženou, která včelařství propadla

Manžel Moniky Bednářové si pořídil včely a ona to tedy vzala na vědomí. Jenže pak ten manžel musel často pracovat mimo domov a z Moniky se stal včelařík. A hned potom Meduška...

Opravdu se ke včelám dostala jako slepý k houslím. „Já je zpočátku jenom trpěla ve své blízkosti, ale pak bylo nutné, abych se o ně dokázala postarat i sama. Za včelaře se ovšem nepovažuji, tím je můj muž, já jsem spíš takový včelařík. Má to ovšem svoje výhody. Když jsme spolu ve včelách, je on pro ně ta velká nebezpečná medvědice, kterou je třeba zneškodnit, a já jsem malé medvídě, které tak nebezpečné není. Takže vždycky dostane víc žihadel než já,“ říká Monika, kterou najdete na fler.cz/meduska-medove-darky.

Všechny včelí produkty jsou velice zdravé, takže to sladké mlsání má i vědecký argument.

Může si člověk včelu jako zvíře zamilovat?

Je trochu obtížné vzít včelu na procházku, o mazlení nemůže být ani řeč a třeba k aportování jsem je nedokázala přesvědčit nikdy, takže milovat včelu ve smyslu domácího mazlíčka je vyloučené. Přesto je mám ráda, záleží mi na nich a mají můj obdiv. Je neskutečné, co všechno dokáže včela jako jedinec a včelstvo jako společenství. Všichni bychom se od nich mohli učit. Všechny produkty, které nabízím, vyrobily včelky, o které se společně s manželem staráme nejen na naší zahradě, ale i na včelnici umístěné v lese.



Jak dlouho vlastně včela žije? A kolik jich máte?

Matky žijí asi tři roky, ale obvykle se po dvou letech vymění, protože klesá jejich plodnost. Od jara do podzimu žijí včely šest až osm týdnů. Včely, které se rodí na konci léta a na podzim, mají život mnohem delší, šest až osm měsíců. Ve zdravém včelstvu je přes léto padesát až šedesát tisíc dělnic, na zimu se jejich počet sníží na patnáct až dvacet tisíc včel. Přiznám se ale, že jsem ty svoje nikdy nepřepočítávala.

Dá se zvyknout i na žihadla?

Žihadla bolí stejně mě jako vás. Rozdíl je v tom, že vy to pak pozorujete a prožíváte, koukáte, jak to otéká, kdežto pro včelaře to bodnutí přestane být hned zajímavé a už to neřeší. Včely nepoznají, jestli jde kolem Tonda nebo Martin. Ty zajímá barva a pach toho „medvěda“, co se jim motá kolem úlu. Navíc jsou taky trochu náladové, takže i když člověk dělá všechno pro to, aby je příliš neprovokoval, dají dost jasně najevo, že nemají na návštěvu chuť.



Co všechno od včel získáváte? A co z toho děláte?

Nejdůležitější je pro mě med a včelí vosk. Zpracovávám i propolis, ale ten je pro mě okrajovou záležitostí, spíš jen pro rodinu. Dá se získávat i pyl, ale to ze zásady nedělám! Je totiž velmi důležitý pro vývoj nových včelek a nedá se nijak nahradit. Zákazníkům nabízím nejen med, ale i produkty z něj, spojuji ho s různým ovocem nebo kořením, dělám z něj pomazánky a sladkosti. Med se dá spojit s mátou, hořčicí, kurkumou, ale i s wasabi nebo chilli, krásně funguje i s bylinkami, jako je rakytník, jitrocel, ostropestř ec, ale i šípek. A z vosku vyrábím svíčky .

Můžete nějak chuť medu ovlivnit?

Včely si samy rozhodnou, které květiny jsou pro ně atraktivnější a které méně atraktivní, takže i dvě včelstva vedle sebe můžou mít různě chutnající medy. Ovlivnit se to dá tím, že přestěhujete úly k zemědělským plodinám, které jsou pro ně zajímavé, jako je třeba řepka, mák, svazenka nebo slunečnice. Pak nektar i pyl z těchto rostlin v medu převládá a ovlivní tím jeho celkovou chuť.



Mohla byste se medu přejíst?

Já jsem od malinka sladkomil. Když je na výběr řízek nebo ovocné kynuté knedlíky, dám si ty knedlíky. To už se asi nikdy nezmění. Samotný med má specifickou chuť a moje medové pochoutky tu chuť i vůni tvarují ještě do jiných dimenzí, takže vzniká spousta zajímavých sladkých kombinací, které se mi rozhodně nikdy neomrzí. Všechny včelí produkty jsou navíc velice zdravé, takže to sladké mlsání má i vědecký argument. Med obsahuje spoustu kyselin, bílkovinných a minerálních látek, vitamínů a antioxidantů. A právě antioxidanty jsou z mého pohledu nejzajímavější, protože posilují imunitní systém. Člověku ale pomáhají opravdu všechny produkty , při motání svíček z vosku oceňuji, jak zjemní moje ruce, a propolis je báječný na hojení drobných ranek i na afty. Nikdy nepochopím, jak je možné, že to mají ty včely tak do detailu vypilované. Asi proto mají to žihadlo, aby pro nás nebyly tak dokonalé.



Kdy máte nejvíc práce?

V období snůšky a vytáčení medu. To ale neznamená, že by byl po zbytek roku klid, práce kolem včel je prakticky pořád.

Je něco, čeho se včelaři bojí? Nemocí včel?

Nechci podceňovat choroby a škůdce, které včely mohou mít. Je to ale věc, se kterou se dá jakž takž něco dělat. Největší problém je jednoznačně počasí. Brzké jaro a pak zase návrat zimy ve chvíli, kdy potřebují včely nejvíc nosit med a pyl, suché léto, kdy rostliny nemají z čeho tvořit nektar ... To trápí každého včelaře a nikdo z nás to nedokáže změnit. Právě počasí dokáže neskutečně ovlivnit nejen snůšku, ale hlavně celkovou kondici včel.



Které vaše výrobky mají lidé nejradši?

Momentálně asi ovocné medy. Jahodový, malinový, višňový a mnoho dalších. Jakmile se chuť ovoce v medu rozleží, potlačí se jeho typická chuť a vůně. Vznikají tak pochoutky, které mají neopakovatelnou chuť. Zajímavé jsou i medové pomazánky, je to takové mlsání k televizi.

Medový slovník: který je který

KVĚTOVÝ med je z nektaru květů, který včely sbírají. Bývá světlý a během několika týdnů zkrystalizuje. Chuť je výrazně sladká a spojená s aromatem původní rostliny.

PASTOVANÝ je původnímu naprosto rovnocenný, včelař ho ale promíchal, aby neztvrdl do krystalů. Chutná mírně jinak než původní med, protože jazyk vnímá odlišnou strukturu.

MEDOVICOVÝ je ze sladké šťávy, kterou na listech a jehličí stromů nechává hmyz. Je tmavší, voňavější a ostřejší.

