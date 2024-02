Nehty jsou detailem ve vaší vizáži. Mohou být přírodní a upravené, ale ty nalakované prozradí i vypíchnou mnohem víc. Staňte se tím, kým chcete. Sebevědomí i úspěchy budou následovat. O čem je řeč? Doslova o kouzlu lakovaných nehtů!

Nechejte se očarvovat kouzlem lakovaných nehtů

Nosíte vytuněné oblečky, botičky i doplňky, máte krásné vlásky anebo vám spíš sedí trochu vzdoru, punk nebo boho, streetwear a co třeba goth? Je to jedno. Každá i každý, pokud chcete, můžeme mít krásné upravené nehty.

Úpravu nehtů má v malíku také autorka toho příspěvku, která vám poví o různých kosmetických přípravcích a péči o ruce. Na tento a další příspěvky týkajících se krásy, životního stylu či nákupů se můžete podívat na YouTube kanálu Aja BEAUTYLIFE.

Lakované nehty jako manifestace sebe sama

Slyšeli jste už o „glamour magic“! To vás pobaví! Je to skoro něco jako květomluva. V 19.století, kdy byla květomluva na vrcholu popularity, měla každá květina svůj skrytý význam, zásadní byly také barvy květin a kombinace. Zatímco rudá růže představovala vášnivou lásku, což platí dodnes, fialka byla symoblem skromnosti. Květinami lidé dávali okolí nebo spíš určité obdarované osobě najevo své city, předávali si vzkazy.

Glamour magic se ale týká nehtů a středobodem takto pojatého nehtového umění je slovo „manifest“! Manifestujte své duševní rozpoložení, náladu, cíle a sny. Vaše ruce, respektive nehty jsou součástí gestikulace a mluvy těla. I bez nalakovaných nehtů rukama vysíláte svému okolí spoustu signálů, které si každý z nás podvědomě spojuje s různými věcmi. Ruce, prsy i nehty jsou tak součástí komunikace a můžete stejně jako květomluvou vykřičet, „vášnivě tě miluji!“ nebo „jsem z jiné planety, raději si mě nevšímej“.

Samozřejmě, že i nehty něco o člověku prozradí. Co byste si pomyslele o majitelce takovéto manikúry?

Jaký význam má barva lakovaných nehtů?

Jak nehto-mluva funguje? Barva laku, ale i linie, obrázky nebo další detaily by měly odrážet to, co vám vyhovuje a vy sama chcete. Toužíte být ženou, která má rudé drápky nebo někdo se smajlíkem na prostředníčku? Oboje je významnou manifestací a oboje bezpochyby vyjadřuje nejen trend, ale kdo jste nebo kdo chcete být. Protože i touhy a projekce se počítají, stejně jako vaše gesta.

Co se týce významu barev, není v tom nic zas až tak přelomového. Barvy totiž vnímáme víceméně stejně, ať už jde o výmalbu vaší ložnice nebo právě nehty.

Bílá je nevinná, nová, čistá, jemná, ale také slavnostní v kombinacích třeba se zlatou. Symbolizuje také nápravu a vyvážení, rozvahu.

Žlutá je optimistická, barva slunce, živá a plná nadějí. Spojujeme si ji i s cestováním.

Oranžová je až ohnivá, představuje energii a také bývá spojována s kreativitou či výstředností. Žlutá i oranžová nebo hnědá mohou být také zemité, přírodní, oduševnělé a ochranářské, ale tyto odstíny se v úpravě nehtů používají jen málo.

Červená je také energická, vášnivá, odvážná a připomínající krev, sex či jen fakt, že „já si to můžu dovolit“. Prostě sílu! Ale také odvahu.

Růžová je něžná, láskyplná, emocionální, ale i soucitná a pohodová, dívčí a skromná.

Fialová je oproti tomu mystická a spirituální, barva transformace spojovaná se psychikou, sny či věštěním. V několika posledních letech se objevila fialová především jako hvězdná obloha či barva vesmíru.

Modrá je dobrá, ale také klidná, důvěrná a barva míru. Relaxuje a je svěží, ale také představuje rovnováhu či božské spojení, komunikaci a vyrovnanost. Podobně působí také některá šedá.

I zelená může být velmi svěží, ale to záleží také na odstínu. Je ale hlavě přírodní a harmonická, barva růstu i prosperity, hojnosti a plodnosti.

Černá je nepřehlédnutelná a do určité míry také představuje sílu či vzdor, ale také eleganci. V magii glamour čili nehtomluvě je to i barva ochrany nebo spojení.

Metalické barvy symbolizují eleganci, luxus a hvězdy na dosah. Zlatá je spojovaná se štěstím, stříbrná ochraňuje, může souviset se psychikou i magií.

Nekonečné možnosti kombinací barev mohou navíc doplnit i různé techniky zdobení, obrázky a podobně. I symboliku obrázků vnímají lidé víceméně stejně, takže o pochopení signálů, které vysíláte do okolí nemusíte mít obavy. Navíc manifestujete sama sebe, případně vidinu svého já. Může vám být fuk, jestli tomu okolí rozumí, důležité je, abyste to věděla vy. Rozhodně totiž můžete spoléhat na kouzlo svého podvědomí, zatímco o jiných čarách se to říci nedá.

