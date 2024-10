Peníze jsou zajímavá věc. Například máte dvoustovku, zaplatíte s ní, co potřebujete, ale najednou se dozvíte, že měla ve skutečnosti hodnotu statisíců. Podívejte se, jestli ji náhodou nemáte v peněžence.

Pokud jste ještě hrdými vlastníky fyzických peněz a peněženek, jelikož jste ještě zcela nepřešli na internetové bankovnictví, nastražte uši. Existují totiž peníze, které mají tisíckrát větší hodnotu, než jakou hodnotu samy představují.

Lidé začali kontrolovat své kovové mince v peněženkách, jestli náhodou nemají například vzácnou desetikorunu, za kterou by mohli dostat až 30 000 korun. A nyní se do hry připojila i tato bankovka. Prohledejte peněženku, jestli náhodou nejste jejím vlastníkem. Má totiž hodnotu statisíců.

Vzácná dvoustovka

Peníze a jejich hodnota vás někdy mohou pěkně napálit. Člověk by si řekl, že má bankovka hodnotu takovou, jako ukazuje, ale ono ne. A to je přesně případ této velice vzácné dvoustovky. A říká se jí Zairovka.

Už toto jméno vám dost napoví, jak vzácnou bankovku poznat. Je to vlastně velice jednoduché. Ve stříbrném proužku má nápis Republique de Zaire. Zároveň by vedle stříbrného proužku na dolní straně měl být rok 1993.

close info Profimedia zoom_in Zkontrolujte poctivě všechny mince a dvoustovky, které máte v peněžence. Možná narazíte na opravdové poklady, které mají hodnotu tisíců.

Jak se to ale stane, že se do oběhu dostane takto vzácná bankovka? Jak to tak bývá prakticky vždy, omylem. Během roku 1993, kdy byla bankovka vyrobena, se tiskly i bankovky pro Afriku. Omylem ale na českou bankovku, kdy by správně měl být stříbrný proužek s číslovkou 200, dali proužek s nápisem Republique de Zaire. Momentálně se ani neví, kolik kusů této extra vzácné dvoustovky existuje, jelikož ji postupně stahují.

Dvoustovka za statisíce

Kromě velice vzácné dvoustovky je také v oběhu desetikoruna, která je ze stejného roku neboli z roku 1993. Zkušený numismatik říká, že vzácná desetikoruna se momentálně pohybuje okolo ceny 30 000 korun a Zairovka, která se roku 2022 prodala za neuvěřitelných 790 000 korun.

Numismatik říká, že se lidé opravdu nemusí bát, že by o jejich vzácné mince nebo bankovky nebyl zájem. Moc jich totiž není, takže zájemce se vždy najde. Pokud vzácnou minci či bankovku najdete, raději ji vícekrát zkontrolujte, jestli se opravdu jedná o vzácný kus.

Zdroje: www.tn.nova.cz, www.sberatel.com