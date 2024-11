Pokud jste stále vlastníkem peněženky, jelikož jste ještě kompletně nepřešli na internetové bankovnictví, nastražte uši. Máte v peněžence 10, 20 a 50 korunové mince? Pořádně si je prohlédněte.

V dnešní době je naprosto běžné, že v peněžence samotné nemáte ani korunu, a uchováváte v ní jen a pouze doklady. Mnoho lidí totiž přechází na internetové bankovnictví. Na tom samozřejmě není vůbec nic špatného, internetové bankovnictví má spoustu výhod.

Pokud ale máte v peněžence reálné peníze, zaměřte se o něco lépe na ty kovové. Konkrétně desetikoruny, dvacetikoruny a padesátikoruny. Můžete totiž být vlastníky opravdu vzácných mincí.

Youtube video o vzácné desetikoruně, najdete na kanále Argo Numismatika:

Zdroj: Youtube

Vzácné mince

Mince snad nikdo nekontroluje. Je to ale škoda, jelikož se mezi nimi mohou nalézt opravdu zajímavé, ale především vzácné kousky. To můžete mít najednou z dvacetikoruny pár stovek, nebo i tisícovek k dobru, když je prodáte vetešníkovi či někomu, kdo má o staré mince zájem.

Začneme ale s desetikorunami. Pokud na desetikoruně najdete, že je z ročníku 2000, podívejte se na její rub. Pokud má tato mince na rubu místo hodinového stroje brněnský Petrov, máte vzácný kousek.

close info VojtechVlk / Shutterstock zoom_in Máte u sebe vzácnou desetikorunu?

Nejvzácnější z desetikorun je však mince z roku 1993, která byla vyražena v takzvané zkušební sérii. Symbol Kč na zadní straně je menší a horní část písmen se velice těsně dotýká vrchní linky bez toho, aby ji překročila. Do oběhu se jich z mincovny dostala plus mínus tisícovka.

Je to skutečně vzácná mince. Jako další tu máme dvacetikoruny. To bude velice rychlé, vzhledem k tomu, že vzácné dvacetikoruny bohužel jaksi neexistují. Za zmínku stojí leda tak sada proof z roku 2019, která vznikla u příležitosti oslav 100 let od vzniku společného státu.

Padesátikoruny

A jako poslední tu máme padesátikoruny. A těch už je vzácných poměrně více. Velice důležitým, dalo by se říct dokonce základním, parametrem pro určení hodnoty mince, je informace o nákladu v daném roce. Čím méně se jich vyrobilo, tím více jsou vzácné. To dává smysl, že?

V tomto případě není důležité dbát na stáří mince, jelikož roku 1993 se padesátikorun vyrobilo něco okolo 35 milionů. Vzácné jsou ale mince například z roku 1998, kdy jich bylo vyrobeno zhruba 25 000, roky 2001 a 2002, kdy bylo vyrobeno pouhých 16 000 kusů, a nakonec 2003, kdy bylo vyrobeno 22 000 kusů padesátikorunových mincí. Tak co? Máte doma nějakou vzácnou?

Zdroje: www.blogmincovny.cz, www.numismatika-zlin.cz