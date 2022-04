Horoskop šťastných vztahů: Které znamení je schopné dát vám nejvíce lásky?

Jaro lásce přeje, proto i vy neztrácejte čas a najděte si takový protějšek, který vám snese modré z nebe, nebo si alespoň ověřte, že váš současný partner je pro vás ten pravý. Nikdy není pozdě ho vyměnit a vychutnat si skutečně šťastný vztah.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani si ve vztazích rozumí s Raky. Obě znamení jsou emočně nestabilní a navzájem se tedy často ubezpečují o své lásce. Mají rádi romantiku, velká a opulentní gesta a v neposlední řadě i jejich intimní život velmi dobře klape. Jejich vztahy s Raky bývají jako z románů - plné hádek, křiku, slz, ale i vášně a lásky.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lev si velmi rozumí s Blížencem, který mu dá tolik lásky, že je jí Lev doslova přehlcen. Jejich vztah je sice volný a nevyžadují od sebe žádné závazky, ale i tak jeden o druhém ví, že jsou si souzeni. Jsou oba silné povahy a umí tak obstát v každé krizi. Bohužel však ani jeden z nich neumí ustoupit.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelec a Býk jsou ideálním párem, kterému každý závidí souhru, lásku, obdiv i atraktivní vzhled. Býci jsou citově nedostupní a Střelci zase naprosto otevření. Dohromady jim to tedy dokonale klape. Býci se v citech nimrají a rozebírají je, Střelec lásku bere tak, jak přijde, a nehledá limity.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci patří k Beranům. Sice se jedná u obou o tvrdohlavá znamení, tudíž, když se pohádají, létají jiskry, ale zase je naopak svazuje neuvěřitelná vášeň, kterou k sobě navzájem cítí. Jejich vztah je tak vzrušující, plný adrenalinu, emocí i dobrodružství. Nerozumí však tomu, že ve vztahu není nutné, aby jeden druhého vlastnil.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny se skvěle cítí ve společnosti Raků, kteří se sice tváří nedostupně, ale když někoho poznají nebo se zamilují, snesli by mu modré z nebe. Dokáží se jeden do druhého vcítit, mají většinou společné zájmy a vždy si mají o čem povídat. Jsou jeden pro druhého dokonalými partnery.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Co tě nezabije, to tě posílí. Stejné je to i v kombinaci Kozoroh a a Vodnář. Pokud to spolu nějakou dobu vydrží a zvyknou si na sebe, naučí se dělat kompromisy a vyhovět jeden druhému, bude se jednat o lásku na celý život. Kozoroh s Vodnářem si užijí spoustu zábavy. Mají totiž oba specifický smysl pro humor, kterého jen tak někdo není schopen.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci si rozumí s Pannou, jde totiž o protiklady, které se jak známo přitahují. Panna je znamení, které je velmi emočně založené, věrné a čestné. Blíženec je zase tak trochu do větru. Panna na něj tak musí dávat pozor a držet ho zkrátka, aby byl jejich svazek bez nevěr a podvodů.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

K Vahám se hodí Lev, který je výbušný, přímý a rázný, proto nemá na váhavé Váhy trpělivost, a pomůže jim tak s rychlým rozhodováním. Je pro ně tedy jakýmsi učitelem a průvodcem v životě. Váhy by se bez Lvů protloukaly bezcílně životem a díky nim zvládají těžká rozhodnutí a občas i zariskují.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář se nejvíce hodí k Vodnáři. Jde o znamení kreativní, bohémské a svobodomyslné. Když si sednou dva Vodnáři, není co řešit. Jejich život je plný krásy, kultury, divadla, koncertů a nespoutaných večírků. Neváže je k sobě žádná povinnost a navzájem se milují, což jim ke štěstí stačí.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci by se měli dát dohromady s Rybami, ty totiž mají pečovatelskou povahu, což Rak vyžaduje. Raci jsou pěkní bolestínci a v neposlední řadě hypochondři. Jejich život se skládá z diagnostiky nemocí, které většinou vůbec nemají. Ryby je naštěstí drží při zemi, tak neběhají k lékaři s každou bolístkou.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou otevření stejně jako Blíženci, proto se k sobě skvěle hodí. Navzájem si rádi, často a veřejně vyznávají lásku. Mají rádi obecenstvo a svou lásku prezentují na veřejnosti, aby každý viděl, co jsou jeden pro druhého schopni udělat. Milují ale i lásku ke svobodě, mají tak i své koníčky, které vykonávají samostatně.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou chladné, tiché a nenápadné, proto je to táhne k vášnivým Lvům. Ne pokaždé tento svazek vydrží, ale když se to povede, jedná se o lásku na celý život. Kombinace těchto znamení je jako oheň a voda. Jejich společný život tedy nikdy není nuda, ale pravá italská domácnost, kde létají talíře.