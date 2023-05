Záhněda není nemoc. Je to skvělý čistič na odstranění jedů z těla

Pokud nejste vyznavači drahých kamenů, je jasné, že si pod slovem záhněda představíte úplně něco jiného. I když tento název není nijak lákavý, jeho vzhled už říká pravý opak. Povíme vám, co všechno tento drahý kámen podle gemologie dokáže s naším tělem. Je to až neuvěřitelné!

Tento druh křemene získal svůj název podle svého typického zbarvení do kouřově hnědé barvy. Již dlouhá staletí se záhněda používá v klenotnictví do různých šperků, především do pánských prstenů. V čem je právě takový kámen blahodárný pro lidský organismus? Dokáže očistit tělo a posílit mysl?

Z videa se můžete dozvědět, proč se minerály sbírají a jaké mají účinky:

Duševní klid i síla

Záhněda má pozitivní účinky na naši mysl. Dokážete s ním překonat závislost na hmotných předmětech či dokonce pomůže proti depresím a negativním emocím. Podporuje abstraktní myšlení, posiluje vytrvalost a uvolňuje vnitřní napětí. Vhodný je i pro ty, kteří mají problém se rozhodnout. Záhněda jim dodá potřebnou sílu a zažene případný strach.

Nastavení rovnováhy v těle

Jednou z mnoha výhod záhnědy je podpora detoxikace organismu. Přímý kontakt s tímto drahým kamenem údajně nastaví rovnováhu tekutin v těle a správné ukládání minerálů. Pomůže vám zkvalitnit spánek, potlačuje noční můry, objasní vám význam snů a vy pochopíte, co se vám podvědomí snaží říct.

Záhněda napomáhá k přirozenému rozvoji vášně i touhy. Zdroj: Profimedia

Pomocník při léčbě

Blahodárným účinkem záhnědy je rovněž pozitivní ovlivňování léčby infekčních nemocí. Současně uvolňuje svalové napětí a křeče, zvyšuje odolnost nervové soustavy a přispívá k odstranění celulitidy.

Překonejte s ním bolest

Pokud vás trápí nejrůznější bolesti od hlavy až k patě, vězte, že právě záhněda vám s tím dokáže pomoci. Jakmile vás začnou bolet třeba záda, vezměte si oblázek záhnědy a dané místo si s ním namasírujte. Budete překvapeni, jak rychle bolest zmizí!

Nejlepší způsob, jak mít léčivé kameny stále u sebe, je pomocí šperku vytvořeného z nich. Zdroj: Shutterstock

Dvojitá síla kamenů

Záhněda společně s morionem, což je černá odrůda záhnědy, mají nevídaně silnou moc. Tato kombinace se hodí při léčbě duševních poruch, zvrácených projevů sexuality, sebevražedných sklonů či závislosti na alkoholu nebo drogách. Aby léčba fungovala, měl by je v těchto případech mít daný člověk neustále u sebe.

Čištění a znovudodání síly

Jelikož kámen pohlcuje veškeré negativní energie, je zapotřebí ho pravidelně čistit. Stačí, když ho jemně otřete hadříkem pod vlažnou tekoucí vodou. Tím z něj smyjete vše zlé, co do sebe absorboval. Aby získal opět svou léčivou moc, položte jej na jemné světlo nebo na křišťál. Záhněda se nabije a minerál tak bude připraven k opětovnému použití.

Zdroje: stastnezeny.cz, kouzelnekameny.cz, nejenprodusi.cz