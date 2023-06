Červnový úplněk má magickou moc. Využijte ji při výsevu a výsadbě na zahradě

Přichází léto, laskavé i spalující, plné barev, vůní i první sladké úrody. Zahrada kypí životem a začíná se odměňovat za dobrou péči. Dlouhé letní dny můžete využít k dalším výsevům i výsadbám, při čemž vám napomůže i cyklus Měsíce.

1. června

Dorůstající Měsíc prochází znamením Vah. Jejich živlem je vzduch, spojený především s květy rostlin. Kvetoucí trvalky i letničky ocení přihnojení, můžete vysévat okrasné dvouletky. Harmonické působení Vah láká k doplnění zahrady dekoracemi. Měla by odrážet váš vkus, povahu a záliby – obklopte se tím, co vám přináší potěšení. Může to být doplněk elegantní a cenný, nebo rozverný a doma vyrobený, trvalý nebo dočasný. I pěkně ztvárněné napajedlo pro ptáky může být krásným, a přitom užitečným doplňkem.

Do zahrady umístěte pítko pro ptáky. Zdroj: Profimedia

2. – 3. června

Přibývající Měsíc prochází znamením Štíra. Vládnoucím živlem těchto dnů je voda, která stimuluje především listy rostlin. Nastávají dny jako stvořené pro pozdní výsevy listové zeleniny. Vše zelené také ocení důkladnou zálivku, pokud tak neučiní déšť. Štír je považován za velmi plodné znamení, které posiluje jak odolnost rostlin, tak jejich léčivý potenciál. Je proto ideální čas pro sběr listů jitrocelu, meduňky, máty a dalších léčivých rostlin.

4. – 5. června

Měsíc putuje znamením Střelce, přičemž 4. se ocitne v úplňku. Tento magický den je pro výsevy a výsadby nejpříhodnější z celého měsíce. Živlem Střelce je oheň a stimuluje především plody rostlin. Obzvláště plodová zelenina proto ocení zálivku s přídavkem hnojiva. Hnojení za úplňku je blahodárný zahradnický rituál, podobně jako setí a sázení. Zvolte hnojivo se širším spektrem prvků, podporující násadu a zrání plodů – například generacemi osvědčený zkvašený drůbeží trus. Domácí roztok je třeba vydatně ředit, koncentrát můžete i zakoupit.

Hnojení provádějte za úplňku. Zdroj: Profimedia

6. – 7. června

Ubývající Měsíc prochází znamením Kozoroha. Jeho živlem je země, spojená především s kořeny rostlin. Rostliny, rozsazené nebo nařízkované v tento den, snáze zakoření – můžete toho využít u okrasných i užitkových keřů, trvalek, bylinek, balkonových, přenosných i pokojových rostlin. Kozoroh je chladné a zároveň plodné znamení, ideální pro práci s půdou. Vybízí k její kultivaci a zúrodňování organickými hnojivy a mulčem, k pletí, hojné zálivce a k přípravě záhonů pro pozdní výsevy a výsadby.

8. – 9. června

Ubývající Měsíc putuje znamením Vodnáře, spojeného především s květy. Bohaté kvetení letniček i trvalek podpoříte závlahou a přihnojením. Z organických hnojiv skvěle fungují zkvašené slepičince od spokojeně žijících, na čerstvém vzduchu běhajících slepic. Také výluh z banánových slupek je pro podporu kvetení prospěšný, neboť obsahuje mnoho draslíku. Pokud budete odstraňovat již uvadlé květy, přimějete rostliny k nasazování dalších.

10. – 11. června

Ubývající Měsíc se ocitá pod vlivem Ryb. Těšte se ze zahradního jezírka, které by ve vaší zahradní oáze nemělo chybět, a pečujte o něj. Můžete množit vodní rostliny dělením trsů, nebo jezírko obohatit vodotryskem, který potěší oči, uši a okysličuje vodu. Dny Ryb jsou ideální také k péči o listovou zeleninu a rostliny okrasné listem, jako jsou kapradiny, bohyšky, bergénie, okrasné trávy, bambusy aj.

Vodní rostliny si zaslouží péči. Zdroj: Profimedia

12. – 13. června

Ubývající Měsíc putuje ohnivým znamením Berana, které podporuje plody ve zrání. Je proto ideální čas úrodě napomoci také správnou zálivkou – tak hojnou, aby se voda dostala až ke kořenům rostlin v hloubi půdy – a přihnojením. Opět skvěle fungují tekutá organická hnojiva.

14. – 15. června

Ubývající Měsíc putuje znamením Býka. Živlem Býka je země, což posiluje především kořeny rostlin. Péči ocení zvláště kořenová zelenina. Jak se o ni nejlépe postarat? Mulčování jí svědčí více než okopávání, které ji může rušit v růstu. Nastýlkou pokryjte lehce prokypřenou a zavlaženou půdu, udržíte ji tak vlahou, kyprou a zdravou i bez dalších zásahů.

