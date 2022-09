Zahrada podle Měsíce: Kdy je potřeba sklízet a co vysít ve druhé polovině září

Babí léto se zvolna překlápí v podzim. Slunce hřeje, ale už nepálí, zahrada se bohatou úrodou odměňuje za předchozí péči. Využijte její dary co nejlépe. Můžete tak činit v souladu s cyklem Měsíce a hvězdných znamení.

14. - 15. září

Ubývající měsíc prochází znamením Býka, který posiluje především kořeny rostlin. Za ubývajícího měsíce v Býku je ideální čas pro sklizeň a zpracování především kořenové zeleniny. Mrkev k uskladnění můžete uložit do mírně vlhkého písku do sklepa, kde vydrží jako čerstvá po mnoho měsíců.

16. - 17. září

Měsíc se nachází pod vlivem Blíženců, znamení spojeného s květy. Pestrost kvetoucích rostlin, které si podávají štafetu od jara do podzimu, potěší jak vás, tak vaše okřídlené, čtyřnohé i beznohé přátele. A právě na ně byste měli ve dnech Blíženců myslet. Kvetoucí letničky zavlažte a přihnojte, budou kvést až do mrazu. Trvalky ani keře už hnojivy obsahujícími dusík nehnojte, připravují se na zimní odpočinek.

18. - 20. září

Měsíc prochází znamením Raka. Rak je plodné znamení, které podporuje růst listů. Sklízejte salát, špenát, roketu. Pozornost si zasluhují i všechny trvalky s okrasnými listy. Můžete je zalévat a ošetřovat, odstraňovat poškozené či zaschlé listy. Doplnění vrstvy mulče jim před zimou rovněž prospěje.

Sklízejte poslední saláty. Zdroj: Profimedia

21. - 22. září

Ubývající Měsíc putuje znamením Lva. Je ideální čas pro sběr a zpracování veškerých plodů, které nám štědrá zahrada na sklonku září dává. Ve Lvu je vhodné rovněž plít, plevel se nebude tak snadno obnovovat – i na konci sezony je pletí důležité. Pokud rostliny nenecháte vysemenit, budete mít méně práce v dalším roce. Vypletou a kyprou půdu ihned překryjte mulčem, posečenou trávou, štěpkou nebo slámou, která zabrání dalšímu růstu plevelů, vysychání a erozi a podporuje zdraví a úrodnost půdy.

Pletí je důležité. Zdroj: Profimedia

23. - 25. září

Měsíc prochází znamením Panny, která je spojena se zemí, půdou, kořeny. Pokud je sucho a zavlažujete, zalévejte tak, aby se voda dostala ke kořenům a nezůstala pouze na povrchu.

26. září

Nastává novoluní ve znamení Vah. Je to den stvořený k opatřením, která podpoří zdraví zahrady. Zahradničení v souladu s lunárními cykly znamená zahradničení v souladu s přírodou, podporujte proto přírodní rovnováhu.

27. září

Čerstvě přibývající Měsíc se stále nachází pod vlivem květového znamení Vah. Můžete sázet kvetoucí trvalky, které jsou základem krásné a na péči nenáročné zahrady. Pozdně kvetoucí letničky zavlažte a pohnojte, aby zahradu zdobily v průběhu podzimu. Trvalky a dřevnatějící bylinky však již nehnojte, především přebytek dusíku není pro úspěšné přezimování vhodný.

28. - 29. září

Přibývající Měsíc prochází znamením Štíra. Opět nastává vhodný čas pro výsev listové zeleniny – ještě můžete vysít salát k řezu mladých listů nebo roketu, ideálně do skleníku nebo pařeniště, případně pod netkanou bílou textilií.

30. září

Měsíc putuje znamením Střelce. Sklizeň plodové zeleniny vrcholí a brzo bude končit. Teplomilné papriky, rajčata, lilky, cukety, dýně a melouny poškodí i lehký mrazík. Pokud hrozí, mimo skleník je plody jistější včas sklidit nebo rostliny chránit netkanou bílou textilií. Pokud je důkladně obalíte, přečkají bez úhony i mrazík do –4 °C. Rajčata, která dorostla do konečné velikosti, v teple domova spolehlivě dozrají. Rovněž mnohé dýně dozrají i po utržení a na sušším, ale dobře větraném místě vydrží třeba až do prosince, a to i při vyšší teplotě. Naopak ve skleníku, pokud teplotu kontrolujete teploměrem, můžete část plodů ještě ponechat – zvláště pultový skleník prvním mrazíkům odolá. Zeď, ke které přiléhá, akumuluje teplo.



Zdroj: časopis Receptář