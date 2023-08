Zahrada podle fází Měsíce: Úplněk je ideální pro sběr semínek, nov pro odpočinek

V srpnu se můžete těšit nejen ze životadárné síly letního slunce, ale také hned dvakrát z plného měsíce. Úplňkem totiž srpen začíná i končí. Luna vás podpoří v péči o krásnou, zdravou a plodnou zahradu. Pokud se o svou oázu staráte s rozmyslem, může odolat i výkyvům počasí, prospět přírodě a přitom vás obdarovat zdravými pochoutkami. A samozřejmě i krásou, která promění každý všední den ve svátek.

Luna a zahrada pro srpen

1.–2. srpna prochází Měsíc znamením Vodnáře, přičemž hned 1. nastává úplněk. V tomto magickém dni (i ve dni předcházejícím) můžete nejen sít, ale semena také sklízet – vzhledem ke znamení především semínka květin. Uschovat si je na příští rok se vyplatí. Sklízejte je však jen za suchého počasí. Na vzdušném místě je poté nechte proschnout, a nakonec uložte na suché místo se stálou teplotou (ideálně chladné, vydrží však i v teple, pokud jsou v suchu).

3.–4. prochází čerstvě ubývající Měsíc znamením Ryb. Je čas vhodný k okopávání, kypření a mulčování půdy, k péči o listovou zeleninu a rostliny okrasné listem. Také bylinky si zaslouží pozornost, můžete znovu sklízet šalvěj, mátu, meduňku a další aromatické rostliny, jejichž užívanou částí je list.

5.–6. ubývající Měsíc putuje ohnivým znamením Berana. Nastal ideální čas pro sklizeň a zpracování ovoce a zeleniny. Energií sršící Beran vás může podpořit při velkém úklidu sklepa, který je třeba včas připravit pro uskladnění úrody, vyčistit a případně i vysířit či vybílit.

7.–8. se ubývající Měsíc ocitá pod vlivem zemitého Býka. Můžete založit nový kompost, který je základem úrodné zahrady, nebo přeházet kompost stávající. Kvalitní kompost mnohdy nahradí rašelinu, jejíž těžba zbytečně poškozuje přírodu.

Kvalitní kompost mnohdy nahradí rašelinu, jejíž těžba zbytečně poškozuje přírodu. Zdroj: Profimedia

9.–11. prochází ubývající Měsíc znamením Blíženců, kteří navozují blízkost se zahradou – je čas podpořit její zdraví a přírodní rovnováhu. Ptáci potřebují budky a husté keře, ve kterých mohou hnízdit, a také napajedla pro osvěžení i uhašení žízně. Mšicemi se živí i slunéčka a jejich larvy, pestřenky, zlatoočky a škvoři. Potřebují úkryty v kupce klacků a listí. S plži pomáhají žáby, ještěrky a ježci, kteří útočiště najdou pod keři, v suché zídce nebo v kupce kamení.

12.–14. putuje ubývající Měsíc vodním znamením Raka. Pečujte o trvalky s okrasnými listy a trávy. Můžete je zalévat a ošetřovat, odstraňovat poškozené či zaschlé listy. A naposledy jim můžete dopřát i porci výživy v podobě tekutého organického hnojiva. Na podzim hnojení vhodné není, měly by se raději v klidu připravit na zimu.

Mulč pomůže nejen proti plevelu. Zdroj: Jon Rehg / Shutterstock

15.–16. se ubývající Měsíc nachází pod vlivem Lva. Je čas pro sběr a zpracování plodů. Ve Lvu je také vhodné plít – i na konci léta je potírání plevele v záhonech důležité. Pokud ho nenecháte vysemenit, budete mít méně práce v dalším roce. Vypletou a kyprou půdu se vyplatí nastlat posečenou trávou, listím, štěpkou nebo slámou. Brzdí další růst plevelů, mírní vysychání a erozi, podporuje zdraví a úrodnost půdy i její schopnost zadržovat vodu.

17. nastává novoluní ve znamení Panny. Dopřejte si čas na odpočinek a užívejte si plody své práce. Anebo se věnujte plánování zbytku sezony, neboť s pomocí rozvážné Panny a podporou nového měsíce, který je časem obnovy nových počátků, je den pro rozmýšlení, hodnocení a plánování jako stvořený. A pokud nechcete plánovat ani odpočívat, pusťte se třeba do stavby suché zídky – budete potřebovat mnoho trpělivosti, pokud má být výsledek oku lahodící. A i v tom vás trpělivá Panna podpoří. Zídka se stane půvabnou součástí zahrady, oboustranná může stát i na rovině. Poskytne domov ještěrkám i čmelákům, vytvoří příjemné závětří, akumuluje teplo.

18. čerstvě přibývající Měsíc putuje stále znamením Panny. Opět nastal čas vhodný pro setí, sázení, přesazování a množení rostlin řízkováním, hřížením i dělením trsů. Je ideální čas pro množení dřevnatějících bylinek a jehličnanů a rovněž pro založení nových záhonů jahod. Dále je vhodný čas k výsevu kořenové zeleniny – do podzimu ještě dorostou ředkvičky i ředkve.

19.–21. prochází přibývající Měsíc znamením Vah. Pokud pozdně kvetoucí rostliny zavlažíte a pohnojíte, budou zdobit zahradu v průběhu babího léta i podzimu. A pokud zvolíte tekuté organické hnojivo (pro podporu kvetení je vhodný například zkvašený drůbeží trus, který lze i zakoupit), podpoříte také zdraví a dlouhodobou úrodnost půdy. Kvetoucím rostlinám často chybí fosfor a draslík – ten můžete kromě výše zmíněného hnojiva doplnit i obyčejnou slupkou od banánu.

Nasekanou či podrcenou ji mělce zapravte do půdy, nebo ze slupek připravte tekuté hnojivo – výluh – podobně jako třeba z kopřiv. Přirozeným minerálním hnojivem je také dřevěný popel – pouze pro striktně kyselomilné rostliny se nehodí vzhledem k vysokému obsahu vápníku. Vrstvičku můžete zapravit do půdy nebo pár lžic přidat do konve. Vděčné za něj budou především středozemní bylinky.

Banánová slupka je plná užitečného draslíku a fosforu, hořčíku, vápníku a dalších důležitých minerálů, které mají pozitivní vliv na lepší nasazení poupat a bohatší a delší kvetení. Zdroj: shutterstock.com

22.–23. se přibývající Měsíc ocitá pod vlivem Štíra. Ideální čas pro výsev listové zeleniny – uspokojivou sklizeň ještě letos poskytnou saláty k řezu listů, roketa, špenát, endivie, čekanka, čínské i pekingské zelí nebo šrucha zelná. Otužilý salát polníček nabídne čerstvé listy i v průběhu zimy, pokud nebude výjimečně tuhá.

24.–26. vládne přibývajícímu Měsíci ohnivé znamení Střelce. Sklizeň rajčat, okurek, lilků, paprik, cuket a dýní je v plném proudu, i v poslední fázi ocení zálivku s přídavkem hnojiva. Na setí plododárných rostlin je v srpnu obvykle již pozdě – výjimkou jsou keříčkové fazolky a hrášek, které za příznivého podzimu ještě přinesou slušnou úrodu.

27.–28. prochází dorůstající Měsíc znamením Kozoroha. Jeho živlem je země a je spojen především s kořeny rostlin. Spolu s blížícím se úplňkem vytváří ideální podmínky pro výsev kořenové zeleniny. Do zimy ještě krásně narostou otužilé ředkvičky a mrkve, zvláště odrůdy s krátkým kořenem nebo baby karotky.

29.–30. dorůstající Měsíc putuje znamením Vodnáře, který je spojen především s květy rostlin. Kvetení letniček i trvalek podpoříte a prodloužíte závlahou a přihnojením, mnohým prospěje i odstranění odkvetlých květů, pokud nehodláte sbírat semena. Mnohé mohou kvést po celé babí léto až do podzimu.

31. nastává úplněk ve znamení Ryb. Dny listu za úplňku jsou jako stvořené k výsevu listové zeleniny. Salát určený k řezu listů stihnete sklidit ještě do zimy, stejně jako mladé lístky rokety či kopru. Ozimý salát a špenát můžete zasít pro sklizeň jarní.

