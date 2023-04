Co dělat ve druhé půli dubna na zahradě den za dnem: Kdy řezat a sít podle Luny

Duben se přehoupl do své druhé poloviny, jaro přibývá na síle, stejně jako sluneční paprsky. Zahradníci si užívají té spousty práce na zahradě, připravují záhony, sejí a pečují o svůj malý ráj. Řídí se citem a počasím. Rytmus zahradničení mohou propojit i s rytmem Luny, a získat tak požehnání celého vesmíru.

16. - 17. dubna putuje ubývající měsíc vodním znamením Ryb. Je načase vyčistit probouzející se zahradní jezírko, odstranit odumřelé vodní rostliny, uvést do chodu filtraci. Pokud však do jezírka nakladou vajíčka skokani, ropuchy nebo kuňky, kvůli malým pulcům čerpadlo dočasně vypneme. Mohlo by je zahubit, a to by byla u vzácných a chráněných žab, které našly na zahradě útočiště, velká škoda. Pulci se za ohleduplnost odmění – jezírko důkladně vyčistí od řas, které jsou jejich potravou.

Zahradní jezírko potřebuje očistu. Zdroj: Profimedia

18. - 19. dubna se ubývající Měsíc nachází pod vlivem ohnivého Berana. Rostoucí sazeničky plodové zeleniny ocení zálivku s přídavkem hnojiva. Pečujeme také o ovocné dřeviny. Pokud jsme ještě nestihli provést prořezávku keřů, je poslední vhodný čas. Mladé výhony jsou plodnější, prosvětlené keře jsou odolnější vůči chorobám. Černé rybízy dávají nejbohatší úrodu na větvích starých dva až tři roky. Červené a bílé rybízy plodí nejvíce na dvou- až pětiletých výhonech. Starší proto můžeme u země odstranit. Výhony jednou plodících maliníků, které vyrašily loni na jaře, budou plodit letos. Odstraníme slabší nebo poškozené tak, aby zbylo 8 až 10 nejsilnějších výhonů na sazenici nebo na čtvereční metr. Maliníky plodí i na bočních výhonech, které vyraší na jaře z loňských.

20. - 21. dubna ubývající měsíc prochází znamením Býka, přičemž 20. dubna nastává novoluní. Klidná energie a realismus Býka nám pomůže při plánování nadcházející sezóny, nových výsadeb, úprav, vylepšení. Můžete také založit nový kompost, který je srdcem úrodné zahrady. Jako základ poslouží zbytky shrabaného listí, suché stvoly trvalek, případně štěpka z větviček sklizených při prořezávkách. Poté přidáváme první posečenou trávu a vytrhané plevele.

Nádoba na kompost může být i hezká. Zdroj: Profimedia

22. - 24. dubna se čerstvě přibývající Měsíc nachází pod vlivem Blíženců. Ti prohlubují naši empatii se zahradou, je proto ideální čas myslet na její potřeby a na všechny živé tvory, kteří nám s péčí o ni pomáhají. Ptáci potřebují dostatek úkrytů pro hnízdo – budek i hustých keřů – a také napajedlo pro uhašení žízně i koupání. Včelky samotářky rády osídlí hmyzí hotel, škvoři úkryt v obráceném květináči vyplněném slámou. A všichni společně ocení pestrou zahradu bez pesticidů. Vzdušné znamení a přibývající Měsíc nás vybízejí také k setí květin. Například letniček - jsou velké i malé – od obřích slunečnic rozličných barev po trpasličí aksamitníky, popínavé (například vilec či hrachory), i jedlé a léčivé, jako třeba měsíček, lichořeřišnice nebo heřmánek. Přímo na záhony již lze, v závislosti na počasí a poloze, vysévat téměř všechny druhy. Ty citlivé na mráz můžeme krátce předpěstovat ve skleníku nebo za oknem.

Ptáčci potřebují na jaře úkryt. Zdroj: Profimedia

25. - 26. dubna prochází přibývající Měsíc znamením Raka. Nastaly dny ideální pro výsev a výsadbu listové zeleniny a aromatických bylinek, a to do nádob, do skleníku i na záhony. Na venkovní záhony můžeme vysít salát k řezu listů, hlávkový, římský i ledový salát, roketu, špenát, mangold, lebedu, asijskou listovou zeleninu i jednoleté aromatické bylinky. Růst rostlin urychlí bílá netkaná textilie. Dny zasvěcené živlu vody jsou vhodné také k okopávání a kypření půdy, stejně jako k péči o rostliny okrasné listem.

27. - 29. dubna prochází Měsíc ohnivým znamením Lva. Dorůstající Měsíc a znamení podporující plody vytváří ideální podmínky pro výsevy rostlin, které plody přinášejí. Pro předpěstování sazeniček můžeme do skleníku, pařeniště nebo za okno vysít okurky, ačokču, cukety, dýně nebo melouny. Ven je lze vysadit až v půli května.

Do skleníku už můžete leccos vysadit. Zdroj: Profimedia



30. dubna putuje přibývající Měsíc znamením Panny. Živlem dne je země, která posiluje především kořeny rostlin. Na záhony vyséváme kořenovou zeleninu, jako jsou ředkvičky, ředkve, řepy, mrkve, kedlubny, vodnice, pastináky, karotky a mrkve.

Zdroj: časopis Receptář

titul, Receptář, duben Zdroj: Receptář