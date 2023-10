close info 123RF

Jakmile se vlaštovky vydají na daleký let do teplých krajin, můžete si být jisti, že nastal ten pravý podzim. Důvod ke smutku to však není. Pro zahradníky je říjen měsíc plný příslibů. Řiďte se při práci na zahradě fázemi Měsíce, tak jako naši předkové.

Kromě přípravy zahrady na zimu je totiž čas myslet na jaro. Můžete vysazovat květiny, stromy i keře pro ještě krásnější a plodnější zahradu. A pokud si přejete požehnání Měsíce, přihlédněte při konání těchto malých velkých zázraků i k jeho cyklu. Zdroj: Youtube 1.-2. putuje ubývající Měsíc zemitým znamením Býka, spojeného s kořeny rostlin. Ty zvláště před příchodem zimy ocení ochrannou přikrývku z mulče, chránící je před prudkými změnami teplot i vysycháním a prospívá půdě. Nejpřirozenějším mulčem je listí – s výjimkou nemocných stromů je zbytečné ho hrabat všude, na trvalkových záhonech vláhomilných rostlin poslouží jako peřina. 3.-5. se ubývající Měsíc nachází pod vlivem Blíženců, kteří prohlubují propojení se zahradou, s živou půdou, rostlinami i zvířaty. Je na čase vyvěsit krmítka, aby ptáci věděli, kam přijít, až nastanou zlé časy. Lovem mšic v sezoně pomáhají i slunéčka a jejich larvy, pestřenky, zlatoočky a škvoři. Potřebují úkryty v silné vrstvě mulče nebo v kupce klacků a listí. S plži pomáhají žáby, ještěrky a ježci, kteří budou vděční za útočiště v kompostu, kupě listí a klestí nebo pod suchou zídkou. 6.-7. putuje ubývající Měsíc znamením Raka. Pozornost si zasluhují trvalky s okrasnými listy, prospěje jim mulčování. Usychající listy trvalek ani okrasných trav však nestříhejte – tuto péči ponechte na jaro. Listy chrání srdéčka rostlin a pomohou poskytnout úkryt i užitečné drobotině, jako jsou slunéčka či škvoři. close info 123RF zoom_in Slunéčka neboli berušky potřebují na zimu úkryt. 8.-10. se ubývající Měsíc ocitá pod vlivem ohnivého Lva, který působí především na plody rostlin. Nastává proto opět ideální doba pro pozdní sběr a zpracování ovoce, pokud jí kromě fáze Luny přeje i počasí. 11.-12. ubývající Měsíc putuje znamením Panny, která umí podpořit trpělivost. Toho můžete využít třeba při zkrášlení zahrady přírodními kameny. Trpělivost je třeba při stavbě suché zídky nebo skalky, která vás na oplátku bude těšit mnoho dlouhých let. 13.-14. prochází Měsíc znamením Vah, přičemž 14. nastává novoluní. Je čas obnovy a nových počátků. Zahradničení v souladu s lunárními cykly by nemělo smysl bez ohleduplnosti k přírodě a přírodní rovnováze zahrady. Vyplatí se nemařit, ale naopak podpořit přirozené procesy, jako je například tvorba humusu v půdě a spolupráce kořenů se symbiotickými houbami – prospěšné je mulčování, škodlivé používání pesticidů. Při podzimním úklidu zahrady dbejte na dostatek úkrytů pro živé pomocníky. A protože jsou Váhy vzdušným znamením, spojeným s květy rostlin, ponoukají i k péči právě o ně. Jiřinky, které prozářily podzimní zahradu, po příchodu prvních mrazů vyzvedněte ze země. Chryzantémy se spokojí pouze s lehkou ochranou proti mrazu – prospěje jim mulčování – a budou kvést až do zimy. Můžete je pěstovat v rozmanitých odrůdách – všechny jsou nejen velmi pohledné a trvanlivé, ale také jedlé. close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Něžné květy chryzantém zkrášlí podzim 15.-17. čerstvě přibývající Měsíc putuje znamením Štíra, spojeného především s listy rostlin. Na záhonech můžete pečovat o pozdní listovou zeleninu: Krátkodobý pokles teploty až teploty do -6° snese pekingské zelí, hlávková kapusta, salát i endivie, není proto třeba je sklízet předčasně. Chránit je můžete fóliovým krytem nebo netkanou bílou textilií. Velmi užitečné je mulčování. Zatímco v létě chránila vrstva slámy, listí nebo trávy půdu především před vysycháním, nyní chrání kořeny rostlin proti změnám teplot, udržuje půdu déle vlahou a podporuje její úrodnost. 18.-19. prochází přibývající Měsíc znamením Střelce. Jeho energie svědčí popínavým rostlinám, které můžete právě nyní vysadit a zkrášlit jimi zahradu, pergolu či dům. Na výběr máte mohutné popínavé dřeviny, jako je vistárie a některé růže, rozmanité plaménky, krásně kvete i vonná akébie, která navíc dává jedlé plody, podobně jako kiwi či vinná réva. Stěny popne a zkrášlí přísavník či břečťan. 20.-21. přibývající Měsíc putuje zemitým znamením Kozoroha. Opět můžete vysazovat dřeviny, především listnaté stromy a keře. Ve školkách lze nyní koupit levnější prostokořenné sazenice ovocných stromků, pro které právě nastává ideální čas výsadby. 22.-23. se přibývající Měsíc ocitá pod vlivem Vodnáře, který je spojen s květy. Navíc se blíží úplněk, nastává tedy ideální čas k výsadbě okrasných cibulovin (narcisů, krokusů, ladoněk, řebčíků či modřenců...) Pokud zvolíte rozmanité druhy a odrůdy, budou kvést od časného jara až do počátku léta (některé kvetou i v létě a na podzim, sázejí se ovšem časněji). Naprosté většině druhů vyhovuje výsadba do hloubky, která odpovídá dvojnásobku až trojnásobku výšky cibule a kyprá, avšak propustná půda. Můžete je ve skupinkách sázet do louky, později sečeného trávníku, mezi trvalky i na skalky. 24.-25. přibývající Měsíc putuje znamením Ryb a o pozornost se hlásí jezírko. Odumřelé části rostlin, které se rozkládají ve vodě, odstraňte. Suchá stébla čnící nad hladinu však ponechte, usnadní výměnu plynů, když hladina zamrzne. close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Plody aronie nasbírané za úplňku mají magickou moc. 26.-28. prochází Měsíc znamením Berana, přičemž 28. nastává úplněk. A plody nasbírané za úplňku mají magické účinky na zdraví. Stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie, sladkoplodého jeřábu, hlohu, dřínu, šípky. Nehledě na znamení můžete sázet cibuloviny, růže a další dřeviny. Výsadby v den úplňku jsou malým rituálem, který potěší zahradu i zahradníky. 29.-30. putuje ubývající Měsíc zemitým znamením Býka, spojeného s kořeny rostlin. Pokud půdu a v ní kořeny keřů a trvalek nechrání mulč, dopřejte jim peřinu z listí, sena, slámy nebo kompostu. Ale pozor na suchomilné bylinky, které mají rády bázi v suchu – ty za holomrazů ocení spíše lehkou přikrývku z chvojí, která nenavlhne. 31. se ubývající Měsíc nachází pod vlivem Blíženců, je opět čas myslet na naše pomocníky. A že už máte kupy listí, klestí i kamenů nachystány? Pokud si přejete poskytnout například ježkům dokonalé útočiště, můžete do kupy listí nebo kompostu zahrabat dřevěný domek pro opravdu komfortní a bezpečné přezimování. Měl by mít rozměry stěn asi 40 cm, výšku nejméně 30 cm. Třetinu vyplňte suchým nastříhaným senem či listím. Položte ho vchodem velmi mírně dolů, aby dovnitř nezatékalo. Ježci si příbytek obvykle najdou sami, ale můžete je navést i pamlskem (granulemi či paštikou pro psy) položeným před vchod. Související články close Zahrada 7 druhů zeleniny, které můžete s klidem nechat na záhoně a sklízet až v zimě. Málokdo to ví close Hobby Zahrada podle fází Měsíce: Úplněk je ideální pro sběr semínek, nov pro odpočinek close info časopis Receptář zoom_in Říjnové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji. Zdroj: časopis Receptář

