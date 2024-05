Ta nejobyčejnější z obyčejných nebo zatraceně zajímavá látka, kterou lze použít na množství různých dekorací a malých projektů? To už je na vás! Sami rozhodněte, zda je pytlovina krásná a jestli jí to na zahradě bude slušet.

Proč je to pytlovina a kde se vzala?

Pytlovinu čili látku tkanou z jutového vlákna znali již staří Egypťané a juta se v Egyptě také stále pěstuje, a dokonce i jí v tradiční brčálově zelené polévce nazývané molochéja. Není to tedy jen tak ledajaká rostlina, ale zdroj obživy v obou smyslech.

I když se říká, že juta je stará jako lidstvo samo, k velkovýrobě přispěla samozřejmě až průmyslová revoluce a dnes se především pěstuje. Juta se používala především na pytle a v těch se skladovaly a převážely nejen brambory a další druhy zeleniny, ale i zrna rýže nebo kávy, stejně tak jako sušené čaje nebo koření.

Už to začíná znít docela exoticky, co myslíte? Z pytloviny se dnes vyrábí kde co, a především dekorace s nádechem venkova, starých časů, a právě obchodu s kávou či kořením. Různé druhy čili hrubé i jemné, přírodní, barvené, ale také tištěné látky se prodávají ve formě metráže, ale také je najdete v menších baleních, v pruzích a stuhách v obchodech s výtvarnými potřebami.

Co s kousky pytloviny udělat? Inspirovat se můžete třeba v tomto příspěvku, kde vám autorka představí především kvítky a dekorace, ale i několik dalších nápadů. Tento a mnoho dalších zajímavých příspěvků najdete na YouTube kanálu DIY Inspiration.

Zdroj: Youtube

Jak na pytlovinu a co z ní?

Je to pytlovina a ta nejjednodušší věc, kterou z ní můžete udělat je malý pytlík, sáček, taštičku nebo kapsičku. Když bude takový sáček nebo kapsa jen takzvaně na oko třeba slepená, pak ji používejte k dekoraci.

Pokud si dáte práci se šitím, vylepšením krajkou, stuhami nebo portami a popruhy či šňůrkami, můžete mít z pytloviny sáčky také docela funkční. Ty jsou také v mnoha ohledech velmi praktické pro skladování různých potravin, které musejí dýchat.

Perfektní je pytlovina například na skladování levandulové natě v šatníku, kde může takový sáček nejen zdobit, ale hlavně vůní odhánět šatní moly.

Charakter pytloviny vybízí k dekoracím venkovského pojetí nebo takzvaného shabby chic což je směsice romantického vintage stylu. Z pytloviny můžete dělat ubrusy, prostírání, potahy na polštáře, nástěnky, ale také saky na květináče nebo sáčky na příbory, bylinky nebo pečivo.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Z toho, že je pytlovina řídká, můžete udělat i přednost. Kraje je nutné ale zpevnit šitím, lepením nebo jiným zapravením.

U pytloviny si však musíte vybírat. Velmi hrubá pytlovina s drsnými vlákny a velkými oky se rozhodně nechodí na polštáře nebo potahy sedáků na židli. Hrubá pytlovina je totiž příliš kousavá a dráždila by obnažené nohy a ruce v létě.

Volněji tkaná řídká pytlovina se může ve stranách třepit, a je proto nutné zapošití, zalepení nebo jiné zapravení volných konců, anebo můžete z takového třepení udělat přednost.

Pokud několik centimetrů vláken ze stran vytáhnete, zůstanou vám roztřepené konce, které můžete zavázat stejně jako třásně po stranách koberce. To může nakonec vypadat velmi dekorativně a hezky, na druhou stranu i tento způsob zapravení je velmi pracný.

Nebojte se kombinovat hrubou a obyčejnou pytlovinu s hezkými jemnými a precizně zpracovanými stuhami. Prostou pytlovinu míchejte i se lněnými látkami, které působí vedle hrubé pytloviny náramně jemně a ohromně barevně, i když jde také o jeden z nejprostších přírodních materiálů. Pytlovinu pak užijete i při svatbách nebo oslavách, kdy sice podtrhne venkovské téma, ale doplněná dalšími detaily nebude působit selsky a lacině.

Pytlovinou můžete i očalounit nábytek

Docela jiný šálek kávy je ale pytlovina s potisky a pruhy. Jde o látky i saky, které se buď původně používaly na skladování kávových zrn nebo si na to alespoň hrají. Toto téma je také velmi zajímavé a stojí za probádání.

Nabudí totiž téměř exotickou a cestovatelskou atmosféru, i když se nebudete moc snažit. Pytlovinu tohoto typu můžete vidět použitou na různých rustikálně pojatých čalouněních, podsedácích i na dalším nábytku, který se hodí ven, pod pergolu i do zahradního baru nebo k ohništi.

Vhodně zapravená pytlovina je dobře použitelná i jako závěs, roleta nebo plachta poskytující stín, ať už s potiskem nebo bez.

Pamatujte ale, že i když je pytlovina docela pevný materiál, v našich podmínkách bude muset odolávat slunci i dešti. Pokud bude moknout často, nejen že se za sezonu či dvě rozpadne, ale může také plesnivět.

Zdroje: primainspirace.cz, diytomake.com