Pokud máte větší množství starých cihel a nevíte, co si s nimi počít, nevyhazujte je. Budou se vám totiž hodit. Můžete si s nimi totiž vyrobit naprosto skvělý zahradní sporák. Zní to možná náročně, ale nemusíte se vůbec obávat. Je to tak lehké, že to zvládne i naprostý kutil amatér. A za hodinku budete mít práci hotovou.

Video návod, jak postavit zahradní sporák ze starých cihel, najdete na Youtube kanále PREPSTEADERS:

Zahradní sporák z cihel

Začněte tím, že si připravíte na zahradu staré cihly. Dále si také vezměte pletivo, mřížku a zednickou lžíci. Na pletivě bude hořet dřevo, a bude jím proudit vzduch. Bude vám sloužit díky takzvanému komínovému efektu. Mřížka vám poslouží na vaření. Zednickou lžící nebudete nic zdít či zazdívat, bude vám však lehce sloužit pro očištění cihel. Tím také začnete.

close info Thinkstockphotos.com zoom_in Pomocí starých cihel si budete moci udělat skvělý zahradní sporák. Ale zdít je nebudete muset, nebojte.

Jakmile budou cihly očištěné, budou na sebe krásně a bez problému pasovat. Poté je potřeba, abyste si postavili základnu.

Postavte na co nejrovnější povrch vaší zahrady první vrstvu cihel. Pamatujte si, že první vrstva musí být plná, aby další cihly, které na ní budete stavět, měly stabilní základ. Rovněž je důležité, že první a druhá řada cihel se musí překrývat. Kvůli udržení stability musí být postavené přes sebe.

Lehčí, než se zdá

Druhou vrstvu cihel postavte do písmena U. Na tuto vrstvu také umístěte pletivo, na kterém budete poté rozdělávat oheň. Jednu vrstvu nad pletivem ponechejte opět do tvaru písmena U, a poté již stavte další vrstvy a řady.

Ty už budou uzavřené. Stavění zahradního sporáku bude u konce, jakmile bude mít šest vrstev. Na vrchní vrstvu pak položte mřížku. Máte hotovo. Už stačí jen sehnat dřevo, rozpálit oheň a můžete vařit. Bylo to vskutku lehčí, než se zdá, že?

