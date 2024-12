Život po šedesátce je plný zkušeností, elegance a sebevědomí, ale občas se ženy ocitnou ve snaze držet krok s mladšími generacemi. Tato touha působit moderně může však snadno sklouznout do pasti, kde namísto obdivu přichází posměch. Ať už jde o používání slangových výrazů generace Z, nebo příliš odvážné módní volby.

Život po šedesátce není žádná stopka, ale naopak období, kdy se ženy mohou cítit sebevědomější než kdykoli dřív. Nesmí však zapomenout na vychování. Hranice mezi autentickým sebevyjádřením a snahou vypadat mladší, než jsou, je totiž velmi tenká.

A právě tato snaha, pokud je přehnaná, může působit směšně. Samozřejmě není nic špatného na tom, když si žena zkrátí sukni nebo si obarví vlasy, musí ale vědět, kdy už je to moc. Problém většinou nastává, když se do hry vloží zoufalé napodobování mládí – včetně slovníku, módních výstřelků a líčení.

Proč není třeba mluvit jako generace Z

Jedním z nejčastějších omylů je, když se zralé ženy pokoušejí používat výrazy mladších generací. Výrazy jako „cringe“ nebo „vibe“ mohou v ústech ženy nad šedesát působit nuceně a neautenticky.

Tento jazyk patří mladším, a když se ho snaží osvojit někdo, kdo ho nepoužívá přirozeně, výsledkem je často trapné ticho místo obdivu. Autenticita je mnohem důležitější než trend. Důstojné a přirozené vyjadřování, které odpovídá osobnosti, vždy působí lépe než snaha o cool efekt za každou cenu.

„Díky našemu dlouhodobému monitoringu sociálních sítí vidíme, jak spolu současní žáci a studenti běžně komunikují. Zároveň máme za sebou stovky focus groups na českých školách se studenty a strukturované rozhovory i dotazníky s tisíci zaměstnanci škol. Víme tak, že stále častěji dochází k nepochopení jazyka a střetu odlišných vidění světa a hodnot mezi generacemi,“ říká autorka Aneta Košíková.

Kdy vsadit na klasiku a kdy na experiment

Móda je skvělý způsob sebevyjádření, ale i zde se vyplatí opatrnost. Zralé ženy mohou vypadat elegantně v trendy kouscích, ale ne každá móda se pro ně hodí.

Ultra krátké sukně, trička s infantilními nápisy nebo příliš odhalující modely často nevysílají správné signály. Vypasované kabátky, dobře střižené kalhoty či nadčasové šaty udělají mnohem větší dojem než honba za aktuálními výstřelky.

close info Monkey Business Images / Shutterstock zoom_in Někdy je vhodné přemýšlet, kolik vám je let, než něco uděláte.

Líčení jako zvýraznění, ne maska

Líčení je další oblast, kde může dojít k přešlapu. Těžké vrstvy make-upu, výrazné linky a zářivé barvy rtů mohou snadno přehlušit přirozenou krásu. Ženy nad šedesát by tedy měly sázet spíše na decentní líčení, které zdůrazní jejich přednosti, aniž by zcela zakrylo přirozenou pleť. Jemné odstíny rtěnek, lehké oční stíny a přirozeně upravené obočí jsou mnohem lichotivější než snaha o výrazný glam look.

Přijmout přirozenost, nebo experimentovat

Mnoho žen řeší dilema, zda si nechat šediny, nebo experimentovat s barvou. Stříbrné vlasy mohou být nádherné, pokud jsou dobře upravené. Pokud se však rozhodnete pro barvu, volte přirozené odstíny nebo jen jemné experimenty.

Křiklavě fialová nebo neonově růžová sice zaujmou, ale mohou přitáhnout nechtěnou pozornost. Sebevědomí vyzařuje z těch žen, které vypadají upraveně a spokojeně samy se sebou.

Klíčem je autenticita

Ženy nad šedesát by se tedy měly zaměřit na to, co jim přirozeně sluší, místo aby se pokoušely napodobovat mladší generace. Autenticita, důstojnost a přirozený šarm jsou mnohem působivější než snaha vypadat jako někdo, kým nejsou. Místo kopírování trendů se vyplatí najít svůj styl a být hrdá na své zkušenosti a jedinečnost. Vždyť právě v tom spočívá skutečná krása zralého věku.

