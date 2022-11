Znamení zvěrokruhu, která jsou pořád mimo: Tyto ženy jsou marné úplně ve všem

Některá ženská znamení zvěrokruhu jakoby se zasekla někde v minulosti a žít s nimi není vůbec snadné. Díky svým nostalgickým náladám bývají často mimo realitu a někdy se to s nimi nedá vydržet. Která znamení patří mezi ně?

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Lidé narození ve znamení Vodnáře patří k nejzvláštnějším znamením zvěrokruhu, ženy nevyjímaje. Většinou žijí mimo konvence a co je na nich zajímavé, že hromadí kolem sebe všechno ve vintage stylu, tedy všechno, co má pro ně buď nějakou nostalgickou hodnotu nebo jsou to věci ze starých dobrých časů. Preferují uvolněný a pomalý životní styl, stejně jako tomu bylo třeba před 100 lety. Nacházejí nesmírné potěšení v umění nicnedělání a tím přivádějí své blízké k nepříčetnosti.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ženy zrozené v Kozorohu jsou na rozdíl od Vodnáře disciplinované a tvrdě pracují, jenže bývají nesnesitelně konzervativní. Preferují hudbu ze svých mladých let, milují staré filmy a daly by cokoliv za to alespoň se na chvíli vrátit do dob vinylových desek a světa bez mobilních telefonů. Jejich konzervativní názory mohou být pro někoho těžko snesitelné.

Prohlížení starých fotek bývá častou činností těchto žen. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy mají neustále moudrost a vytrvalost, aby zvládly jakoukoli náročnou situaci. Toto znamení zvěrokruhu žije přítomností, ale jejich duše stárne jako dobré víno. Ženy ve Vahách bývají až příliš vážné a nezábavné, nedokáží se uvolnit a odvázat. Pro druhé je jejich extrémní dospělost někdy pěkně otravná.

Rak (22.6. - 22.7.)

Je všeobecně známo, že Raci patří ke staromilcům, ženy v tomto znamení se těžko přizpůsobují okolnímu světu a moderní době. Neustále přemýšlejí o tom, jak snadné byly věci v dřívějších dobách, a proto je snadno ovlivní cokoliv z dob dávno minulých. Probudit je do přítomnosti bývá hodně náročné. Jsou to také nenapravitelní romantici a často sní o tom, aby se doba elegance a zdvořilosti zase vrátila.



