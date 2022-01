Aby váš byt krásně voněl: Trik, jak drahé voňavé prostředky nahradíte aviváží

Pokud máte místa v bytě, která vám zrovna nevoní, pak asi hledáte i způsob, jak nelibou vůni zakrýt. Každý byt či dům má nějaké aroma a je pravda, že nemusí být všem příjemné. Vůně do bytu, difuzéry, aroma lampy a další voňavé prostředky jsou sice účinné, ale něco stojí. Víte, jak provonět byt obyčejnou aviváží?

Zlobí vás nepříjemný zápach v bytě?

Provoněná domácnost je rozhodně příjemná. Nemusí jít o nějaké intenzivní a exotické pachy. Udělejte si vlastní vonné přípravky, nemusíte mít po ruce ani esenciální oleje či drahé parfémy. Jde to jednoduše a s tím, co jistě máte doma.

V posledních několika letech se objevily na trhu i vůně do bytu. Ty, které mají strojek a zásobník na vůni, nijak nepřechytračíte, ale parfém, který se uvolňuje z flakónku pomocí dřevěných tyčinek lze využít opakovaně a bez drahé náplně. Tyčinkový difuzér funguje velice jednoduše. Můžete jej doplnit, anebo si udělat vlastní.

Použijte místo parfému aviváž

Máte-li vlastní flakónek a tyčinky, pak jej stačí znovu naplnit oblíbenou aviváží. Nejen že v průsvitném flakónku pěkně vypadá čirá i mléčná aviváž, ale její vůně se bude, tak jako u původní náplně, pozvolna uvolňovat. Je to jednoduché a bez práce. Máte oblíbenou aviváž, která se hodí i k provonění bytu?

Náplň difuzéru můžete nahradit i aviváží. Zdroj: Profimedia

Vyrobte si vlastní tyčinkový difuzér

Jestliže nemáte prázdný difusér s tyčinkami, lehce se vytvoříte vlastní. Pozvolné odpařování vůně závisí jen na tyčinkách, které jsou vždy dřevěné. Nahraďte je špejlemi, anebo pěknými, od kůry očištěnými a suchými větvičkami. Jde jen o to, aby nasákly tekutinu, ta bude dřevem vzlínat a aroma se tak bude pomalu uvolňovat. Místo flakónku můžete použít jakoukoli malou nádobku, vázičku nebo sklenici s úzkým hrdlem. Případně širší hrdlo uzavřete víčkem a do něj udělejte jen pár dírek na špejle. Naplňte a těšte se příjemným aroma.

Do vlastního difuzéru klidně použijte očištěné suché větvičky. Zdroj: Profimedia

Jednorázové řešení zápachu v bytě pomocí aviváže

Nebaví vás flakónky, vázičky a sklenice? Provoňte si byt jednorázově povařením trošky aviváže s vodou v rendlíku. Vůně se okamžitě rozline celým bytem a osvěží vám domácí atmosféru.

