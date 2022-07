Tato znamení zvěrokruhu jsou nejvíce žárlivá: Máte doma žárlivce?

Léto je obdobím večírků, oslav a setkávání s přáteli. Horké letní večery, zábava, často podpořená alkoholem, může způsobit nečekaná seznámení. Většinou pouze v mysli vašeho partnera, pokud je to žárlivec. Některá znamení zvěrokruhu mají k žárlení větší sklony než jiná.

Beran (21.3. - 20.4.)

Jejich občasná náladovost, navíc spojená s vášnivou povahou může způsobit, že propadnou myšlenkám na vaši případnou nevěru. Umí pak ztropit zbytečnou scénu, často jim k tomu stačí malé podezření. Pocit bezpečí, který je v tu chvíli narušený, je totiž pro ně velice důležitý. Berana tak raději zbytečně neprovokujte.

Býk (21.4. - 21.5.)

I když by se mohlo zdát, že toto rohaté znamení bude prožívat divoké žárlivé stavy, opak je pravdou. Ještě než nechají své emoce proniknout navenek, dokáží zachovat chladnou hlavu a situaci racionálně vyhodnotí. Mezi jejich přednosti patří také chápavost a především trpělivost, které Býkům brání propadnout žárlivosti. Trpělivost jim naopak pomůže vypátrat nevěru skutečnou a podezření si ověřit na vlastní oči.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Muži narození ve znamení Blíženců možná občas žárlí, ale vzhledem k jejich rozpolcené povaze vědí, že pokud k ní není skutečný důvod, je zbytečné se nějakým podezřením trápit. Ne že by muži Blíženci byli nějací nevěrníci, ale vzhledem k jejich společenské a okouzlující povaze, nemají o společnosti kolem sebe nouzi a moc dobře vědí, jak snadno se člověk dostane do případného podezření.

Rak (22.6. - 22.7.)

Muž Rak je rodinný typ, a tak nějak automaticky předpokládá, že jeho partnerce bude na rodinném štěstí záležet stejně jako jemu. Když někdy žárlí, tak to nedává příliš najevo, své emoce si drží pěkně uvnitř pod pokličkou. Případné potvrzení nevěry a rozklad vztahu i manželství pak ponese velice těžce.

Některá znamení nedávají žárlivost najevo. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7 - 22.8.)

Je známo, že muži narození ve znamení Lva mohou být dvojího typu. Buď jsou vášniví a divocí, anebo naopak leniví a pohodlní povaleči. Pokud máte doma Lva prvího typu, připravte se na výčitky a žárlivé scény, pokud se jim ve společnosti přátel nebudete dostatečně věnovat. Jejich ego tím bude hodně trpět. Lva druhého typu naopak moc nerozhodíte. Bude rád, že se bavíte někde bez něj, protože jemu je doma na gauči prostě nejlépe.

Panna (23.8. - 22.9.)

Manželé a partneři ve znamení Panny vám emotivní scénu asi neudělají, ale připravte se na to, že žárlit umí. Vzhledem k tomu, že v lásce hledají spíš kvalitu než kvantitu, vztah založený na důvěře je pro ně na prvním místě. Pokud jejich jistotu přece jen zviklá nějaké podezření, vše si nejprve prozkoumají a ověří. Pokud je však zklamete, není cesty zpět.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Hledají vyrovnanost a žádné životní výkyvy, proto vám budou tolerovat i to, co by jiná znamení prostě „nepřekousla”. Nemají rádi hádky a problémy, důležitý je pro ně klid. Když už se přece jen stane, že je zavalí pocity žárlení, nechávají si je pro sebe.

Štír (24.10. - 22.11.)

Máte-li doma muže Štíra, jistě jste už nejednu žárlivou scénu zažili. Žárlivost je způsobená jejich obecnou nedůvěrou v ostatní lidi, navíc spojená s tím, že těžko ovládají své emoce. A pozor, do hádek se s ním moc nepouštějte, protože jejich slova mohou pěkně jedovatě uštknout, i když vědí, že nemají pravdu. Žene je totiž touha po vítězství za jakoukoli cenu.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Důvěra, optimismus, a to někdy až přehnaný optimismus u Střelců způsobují, že si vaši případnou nevěru ani nepřipouštějí, tudíž ani nežárlí. Bohužel jejich optimismus je často způsoben slepou vírou, takže si často vybírají partnerky, kterým důvěřují, zatímco ony je vesele podvádějí. Pokud tomu u vás tak není, mají vaši Střelci veliké štěstí.

Jsou znamení, která žárlí velice emotivně. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Další rohaté znamení, které sice rychle vzplane žárlivostí, ale dokáže své myšlenky a pocity dobře udržet na uzdě. Stejně tak rychle jako se Kozoroh rozvášnil, dokáže se i uklidnit.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Muži narození ve znamení Vodnáře jsou velice opatrní s vyjadřováním citů, zamilovanost si často pletou s přátelstvím. Emotivní scény od nich nečekejte. Když se však skutečně zamilují a pojmou nějaké podezření, raději než útok a hádku dávají přednost rozhovoru.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Je až neuvěřitelné, jak Ryby snadno proplouvají životem. Berou ho tak, jak plyne, a nechtějí se zabývat a ani si připouštět nějaké nepříjemné situace. Žárlením si nechtějí dělat „vlny” a jejich soucitná a důvěřivá povaha jim ani nedovolí mít nějaké pochybnosti.

