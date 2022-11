Jak projevuje žárlivost vaše znamení zvěrokruhu? Máte důvěru, anebo děláte scény

Téměř každý z nás někdy v různé míře zažil žárlivost. Je velmi složitá a zahrnuje řadu různých emocí, jako jsou ztráta, opuštění, strach z odmítnutí, ponížení, úzkost a vztek. Naše znamení zvěrokruhu může překvapivě hrát roli v tom, jak svou žárlivost vyjadřujeme. Jak je na tom právě vaše znamení?

Beran (21.3. - 20.4.)

Bez ohledu na to, jak moc se Beran může zdát sebevědomý a zodpovědný, často se cítí nejistý. Pokud jste zapleteni s Beranem, připravte se na emocionální horskou dráhu. Pravdou je, že Beran si všechna ta dramata tak trochu užívá.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk je tvrdohlavý a nerad dává lidem najevo své emoce. Protože jsou Býci velmi racionální a moc nežárlí, pokud získají podezření, budou následovat své instinkty, a pokud bude konečný výsledek takový, jaký se obávali, je pravděpodobnější, že vše ukončí potichu, než aby dělali hlučné scény.

Některá znamení zvěrokruhu žárlí a nedávají to najevo. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci vědí, že být věrný je náročné, ale tak nějak očekávají, že jejich partneři je nebudou podvádět. Nemají problém říct vám, že žárlí, a obvykle jsou docela dobří v udržení svých emocí na uzdě. Tu a tam však dostanou záchvat žárlivosti.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci neprožívají žárlivost příliš často, protože když mají vztah, jsou úplně zamilovaní a očekávají totéž od své drahé polovičky. Pokud budou žárlit, budou to držet uvnitř, dokud se to nezmění v zášť. Jakmile zradíte Raka, nikdy vám to neodpustí.

Jakmile zradíte Raka, nikdy vám to neodpustí. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Ať děláte cokoli, Lev bude mít vždy pocit, že mu nevěnujte dostatek pozornosti. U Lva může cokoli rozpoutat žárlivý vztek. Lvi si nedokáží pomoci, dělají žárlivé scény a nikdy se v nich nedrží moc zpátky.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny rády drží své emoce na uzdě, ale pod tím vším mohou být extrémně žárlivé. Podívejte se jim do očí a uvidíte jejich skutečné pocity. Pokud mají nějaké podezření, nebudou vás konfrontovat, dokud důkladně neprozkoumají situaci. Pokud je zradíte nevěrou, nikdy už vám nebudou věrit.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy chtějí dvě věci: být oblíbené a vyhýbat se konfliktům. Bohužel mají sklony k nejistotě a mohou žárlit. Vzhledem k tomu, že udělají cokoli, aby se vyhnuli konfrontaci, budou svou žárlivost skrývat, ovšem jen do doby, kdy už to bude zcela neúnosné.

Někteří dělají šílené žárlivé scény. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Štír je ze všech znamení nejvíce žárlivý. Žárlí na prodavače, který komentoval váš nákup vína nebo dokonce na vašeho spolužáka ze čtvrté třídy. Štíry žárlivost doslova ovládá a dostat se s nimi do konfrontace je to poslední, co chcete.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelec je málokdy žárlivý, a i kdyby byl, nikdy by to nepřiznal. Někdy se však může stát, že ho přepadnou podezřívavé pocity. Jakmile se to stane, musíte si s ním sednout a ujistit ho, že není důvod k žádnému podezření. Jen tak se uklidní.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorozi žárlí neustále, ale nikdy o tom nebudou mluvit. Nedělají žádné žárlivé scény, jen mlčí a vše si nechávají pro sebe. Pro druhou polovičku je jejich hrůzné mlčení někdy horší než hádky. Málokdy se stane, že Kozoroh vzplane, ale nikdy to netrvá dlouho.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři jsou nepředvídatelní a své skutečné emoce obvykle nikomu nedávají najevo. Nežárlí, a pokud by to udělali, prostě by osobu, která v nich způsobila žárlivost, odstrčili a šli by dál bez vysvětlení.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby žárlí ze všech znamení nejméně, přesto mají své žárlivé chvíle. Jsou empatické a jsou si velmi vědomy pocitů jiných lidí. Pokud začnou žárlit, začnou samy sebe obviňovat. Ale vyžadují věrnost, loajalitu a pozornost, takže se ujistěte, že jim je dáváte.



Zdroje: www.yourtango.com, bestlifeonline.com