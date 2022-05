Blíží se úplné zatmění Měsíce: Jak tento nebeský úkaz ovlivní vaše znamení?

Pokud si 16. května přivstanete, dočkáte se nádherné vesmírné podívané. Kolem půl čtvrté ráno začne úplné zatmění Měsíce, o hodinu později se zemský satelit ponoří celý do tmy. Nejde ale jen o zvláštní podívanou, tento úkaz totiž ovlivňuje i naše chování. Jak letošní zatmění Měsíce ovlivní právě vás?

U nás zatmění Měsíce sice spatříte jen částečně, ale i tak to bude nádherný zážitek. Ještě lépe na tom budou obyvatelé amerického kontinentu, kteří květnové zatmění uvidí celé. Jak tento úkaz ovlivní vaše znamení?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani budou v pondělí 16. května roztržití a pokazí vše, co půjde. Na nic se nebudou moci soustředit. Měli by tedy odložit důležité povinnosti na jiný den a raději zůstat v posteli s dobrou knihou. Rozhodně by měli zapomenout na nějaké pracovní pohovory či rozmluvy s nadřízenými o zvýšení platu.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lev bude mít sluníčkovou náladu. Bude hýřit vtipy, úsměvy a smíchem nakazí i své okolí. Měli byste se na něj napojit, protože vám rozhodně zlepší den. Pokud se Lev ten den pro něco rozhodne, nic mu nebude stát v cestě. Měl by se tedy zaměřit na své sny, které je na čase realizovat.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci celý den propláčou. Budou vzpomínat na své dávné křivdy a úplně je to vyvede z míry. Také se jejich myšlenky budou odebírat do vzpomínek na své blízké zesnulé Ve stavu smutku se budou udržovat celý den a podpoří to i nějakým tím romantickým filmem a trpitelskou písní.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci by si měli v toto pondělí vsadit, mají totiž velkou šanci vyhrát. Čeká je šťastný den a je tedy třeba ho náležitě využít. Vsaďte si Sportku, požádejte o zvýšení platu, kupte si Bitcoiny. Tohle je prostě váš den D, tak si to nepokazte.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny by měly zůstat doma, smůla se jim totiž bude lepit na paty. V práci vás seřve šéf, na nákupu prodavačka a doma protějšek. No není lepší se dnes na všechno vykašlat a zůstat pěkně pod peřinou?

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi budou mít náladu pořád jen jíst. Ráno začnou velkou snídaní hodnou hotelového rautu, k obědu si dají svíčkovou se šesti, odpolední svačinka se ponese v duchu ovocných salátů a k večeři je čeká pořádný steak. Aby toho nebylo málo, večer si do postele nanosí sladkosti a pustí si horor, u kterého je snědí.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci budou velcí optimisté, ale moc se jim to nevyplatí. Jejich risk nevyjde, proto by neměli věřit všemu, co kde slyší. Další velkou chybou je ten dát půjčovat někomu peníze. S největší pravděpodobností se vám totiž nevrátí.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy budou mít sportovní den. Kdyby v pondělí při zatmění měsíce byly na olympiádě, přinesly by zlato. Dnes je den, kdy jim půjdou všechny sporty. Měly by tedy jít jak běhat, tak do fitka a den zakončit plaváním v bazénu.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář bude slavit úspěchy v oblasti intelektuální. Projde důležitou zkouškou, pochopí knihu, kterou už třikrát přečetl, najde stejnou řeč s člověkem, se kterým si do té doby neměl co říct. Dnešní den pro něj bude také dnem, kdy prozře a uvidí, kdo je a není jeho přítel.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci by si měli udělat výlet do hor. Milují cestování, hory, přírodu a treky po kopcích. V pondělí bude jejich den, kdy se budou cítit v přírodě dobře a pozitivně. Také udělají něco pro své zdraví a fyzickou kondici.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři se v pondělí spálí. Zklame je osoba, které velmi věřili a pro ně to bude těžké překonat. Ztratí tím jistotu a část domova. Ať ale neklesají na mysli, vše ustojí a nakonec dojdou i do zdárného cíle.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby na zatmění měsíce dokončí dlouho rozdělanou věc, kvůli které proplakaly dny i noci a stála je hodně sil. Ví ale, že se díky tomu bude mít rodina lépe, proto to nevzdaly. Dnes se dočkají a vše konečně bude u konce a všem se uleví.

