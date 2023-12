close info Profimedia

Máte náladu na to vyrobit si letos něco zajímavého vlastníma rukama? A co takhle betlém? Nechejte se inspirovat a pusťte se do práce. Vlastnoruční výrobek vás jistě potěší a doma vykouzlí úžasnou atmosféru.

Betlém si může doma udělat každý. I vy! Kudy do problému? Najděte si vhodnou předlohou, nebojte se být kreativní a projekt přizpůsobit vlastním možnostem. I když je fajn po očku se podívat i po tom, jak betlém zpracoval někdo jiný, jde jen o nápad a vy sami můžete určitě zpracovat téma po svém. Scale Model Maker se do práce pustil s vervou a svůj model pojal velmi vážně a realisticky. Je to dílo hodné obdivu, ale i minimalističtější betlémy jsou krásné. Zdroj: Youtube Inspirace pro váš betlém Ne všichni jsme obdařeni zlatýma ručičkama, které za pár hodin pomocí ostrého nožíku vykouzlí Máří Magdalénu, Josefa i škvrně v plenkách, na které ze stran dýchá volek s oslíkem. Pro nás všechny ostatní jsou tu materiály jako modurit nebo fimo hmota či papír. Doma si můžete vyrobit také vlastní modelovací hmoty a k receptům se hned dostaneme. Z rozválené placky pak stačí vyříznout jakékoli i velmi zjednodušené tvary podle oka nebo šablony. Ty může nalepit na podložku, zavěsit na proutek nebo větší větvičku či umísit do misky plné oblázků. Nebojte se improvizace a vezměte materiál do ruky. Ne všichni rádi plánujeme a přesně víme, kde bude takový betlém stát a jak přesně bude vypadat. Nespoléhejte jen na figurky. Téma betléma můž být velmi široké a na internetu najdete celou řadu drobných výtvarných projektů, které se k tématu hodí. Je jasné, že taková práce může zajímat hlavně děti, je to ale spousta zábavy i pro dospělé. pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Vyrobte si modelovací materiál doma Na výrobu vánočních ornamentů, ale i betléma je určitě skvělou volbou škrobová hmota z půl hrnku škrobové moučky, hrnku jedlé sody, ¾ hnrku vody a případně kapky esenciálního oleje, pokud chcete, aby sněhově bílá hmota také voněla. Sypké ingredience smíchejte v rendlíku, přidejte vodu a povařte dokud není hmota hutná. Pak ji nechejte vychladnout a pracujte s ní jako s moduritem. Stačí ji nechat uschnout, výborně se hodí na vykrajování ozdob nebo figurek z tenkého vyváleného plátu. Dříve se také běžně používala jednoduchá domácí těsta. Pracuje se s nimi velmi dobře i v případě formování drobných figurek, a to nejen u příležitosti Vánoc a Velikonoc. Kromě modelování můžete těsto také vyválet válečkem na nudle a postavičky vykrájet nožem nebo pomocí nějaké formy. Figurky či ozdoby je třeba následně upéci v troubě. Těsto vznikne z dvou 2 hrnků hladké mouky a hrnku soli, do kterých postupně vmícháte ¾ až 1 celý hrnek vody. Postupujte pomalu, pokud je hmota příliš drobivá přidejte tekutinu, v opačném případě zas trošku mouky. close info Profimedia zoom_in Krásnou siluetu betléma může použít mnoha způsoby. Betlémská silueta Pro ty, kteří se vůbec necítí na tvarování 3D figurek, stačí najít vhodné šablony a obtáhnout si je. Figurky můžete tvarovat podle předlohy nebo vsaďte na siluety. Siluety krásně vyniknou, pokud můžete docílit barevného kontrastu mezi pozadím a siluetou. Vystřihnuté nebo vyříznuté siluety můžete zavěsit na proutek, nebo je nalepit na širokou sklenici a vložit dovnitř svíčku. Na sklo můžete siluety obtáhnout a vybarvit speciálními barvičkami, kterými napodobíte vitráž. Barevné figurky nezapomeňte pro efekt obtáhnout zlatou, stříbrnou nebo černou konturovací barvou. Nemyslíte, že to zvládnete? Ani to není problém. Kupte si třeba pěkný papírový betlém a vystřihněte si ho. Vždyť právě ty archaické obrázky mají něco do sebe a trocha nostalgie a staromilství k Vánocům také patří. Související články close Hobby Posílání pohledů už není v módě: Vyrobte originální vánoční přáníčka pro všechny blízké video close Hobby Máte šikovné ruce? Pak na vánoční dárky nepotřebujete peníze. Stačí vám jehla a nit video Zdroje: abicko.cz, welcometonanas.com, kreativnitechniky.cz

