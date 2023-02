Tato znamení zvěrokruhu jsou závislá na jídle a přejídají se. Nemůžou za to

Některá znamení zvěrokruhu mají tendenci být závislá na jídle a přejídat se. Jaký může být důvod? Naplnit své emoce, zmírnit pocity nejistoty a strachu, na chvíli zapomenout na těžkosti život. Jídlo nám nikdy neřekne ne. Jaká znamení patří mezi ta, která se přejídají nejvíce?

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Když jíte, děláte to jako vzpouru. Jíte, protože chcete, aby někdo ve vašem životě trpěl. Jíte, abyste ublížili druhým, protože nechcete slyšet jejich hloupé názory. Bohužel nakonec ublížíte sami sobě. I když patříte mezi nejpokornější znamení horoskopu, jakmile vám někdo chce vzít plný talíř nebo vás pokárat za to, jak moc jíte, proměníte se v nepřátelského a vznětlivého tvora. Jste od přírody hodní, ale také velmi chamtiví

Vodnáři někdy jedí chamtivě úplně všechno. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Přejídáte se, protože se nemůžete rozhodnout. Perou se ve vás dvě osobnosti a jejich neustálý spor musíte prostě zajíst, aby vám bylo lépe. A taky se vám oškliví někteří lidé kolem, kterých máte také často plné zuby. Jídlo máte vždy po ruce, je to váš věrný přítel, se kterým trávíte hodně času. Nesnášíte prázdný žaludek a snažíte se ho neustále něčím plnit. A co vás nejvíce uklidní? Kilo zmrzliny!

Panna (23.8. - 22.9.)

Kdyby svět mohl jednoduše fungovat podle vašich osobních pravidel, pak by bylo všechno v pořádku. Nic však nefunguje podle vašich standardů, a když tlak příliš zesílí, sáhnete po jídle a doslova se cpete, abyste se s tímto druhem stresu nějak vyrovnali. Jenže u vás to není tak jednoduché. Jste perfekcionista a i jídlo musí odpovídat vašim standardům. Naštěstí jsou všechny vaše volby perfektní. Jste náchylní ke změnám nálad a nejemotivnější chvíle svého života se neobejdou bez oblíbených uklidňujících jídel. Ať už je to sladký dort, když se slaví úspěchy, nebo horká polévka, když se den nedaří.

Lev (23.7. - 22.8.)

Nikdo není překvapený, a ani vy, Lvi, že se nacházíte na tomto žebříčku. Jste prostě od přírody hladoví a draví, nenasytní a doslova všežraví. Máte pocit, že kdyby jen na malou chvíli váš žaludek zakňoural hlady, okamžitě zemřete, a tak se musíte neustále něčím sytit. Milujete objevovat nové kombinace chutí, rádi chodíte do restaurací, ale nepohrdnete ani fast foodem. Asi nikdy nebudete mít dost.

Blíženci si neodpustí sladký dort, když slaví úspěchy. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Nic nemůže zastavit Střelce před všemi radostmi života, jídlo nevyjímaje. Milujete dobrodružství, cestování, zábavu a svobodu. S tím vším jde ruku v ruce dobré jídlo, zkoušíte rádi cizokrajnou gastronomii a neváháte se přecpat k prasknutí. Máte obrovský strach, že v životě něco propásnete, a tak i jídlo prožíváte na maximum. Vaší slabou stránkou je všechno, co má uvnitř čokoládu. Kdybyste mohli, budete se v této lahodnosti i koupat.

