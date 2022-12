Nejzbabělejší znamení: Tato se tak bojí, že skoro nevytáhnou paty z domu

Zbabělci mají tendenci skrývat svou skutečnou osobnost. Nenávidí konfrontaci a udělají téměř cokoliv, aby se jí vyhnuli. Anebo manipulují s ostatními, protože nemají odvahu dělat určité věci sami. Která znamení zvěrokruhu mezi ně nejčastěji patří?

Váhy (23.9. - 23.10.)

Zrozenci ve Vahách zcela jistě nenávidí konfrontaci. Pokud něco zkazí, budou plakat a vytvářet nejrůznější výmluvy a dramata, aby odvrátili pozornost od skutečnosti, že udělali obrovskou chybu. Vědí, že by měli převzít zodpovědnost za své činy, ale to může vést k tomu, že na ně lidé budou křičet nebo se budou cítit špatně, a to Váhy nechtějí.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jsou přecitlivělé, což může vést k tomu, že se chovají zbaběle. Namísto toho, aby převzaly odpovědnost, svádějí to na smůlu. Jsou chvíle, kdy se lidé narození v Rybách příliš bojí na to, aby riskovali, zvláště pokud jde o vztahy. Raději si stěžují na to, že jsou sami, než aby podstoupili riziko, že jim někdo ublíží nebo se k nim nebude chovat dobře. Zrozenci v Rybách jsou úžasní, pokud jde o vyhýbání se věcem, které nechtějí dělat. Někdy to u nich vede tak daleko, že jsou schopni několik dní nevycházet z domu, jen aby se vyhnuli potížím.

Lidé ve Vahách vědí, že něco udělali špatně, ale nemají odvahu to přiznat. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

U Raků bývají jejich chyby chybou každého, jen ne jejich vlastní. Raci jsou stateční, pokud jde o boj za své blízké, ale pokud jde o převzetí odpovědnosti za vlastní chyby, dokážou být zbabělí. Pokud se lidé ve znamení Raka cítí provinile za něco, co udělali jinému člověku, skutečnost všemožně překrucují a svádí vinu na druhé.

Panna (23.8. - 22.9.)

Lidé ve znamení Panny jsou nedůtkliví. Nemají rádi, když jim někdo říká, že něco nevědí nebo udělali chybu. Panny mají tendenci nechodit na místa, kde nejsou nejchytřejší osobou v místnosti, protože se jim nelíbí, že musí přiznat, že něco nevědí. To je ale zbabělost.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk nad vším přemýšlí do takové míry, že mu to může zabránit v akci. Musí si utřídit své pocity a přijít s plánem, ale pak se zdá, že už je příliš pozdě na omluvu nebo nápravu. A tak se tito lidé raději zavřou doma, straní se ostatních a doufají, že se na vše, co udělali špatně, prostě zapomene.



